Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella: “Hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder”

Petro también acusó a la campaña de Abelardo De la Espriella de compra de votos - crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para responder a los señalamientos del candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante su intervención de victoria tras haber logrado ganar la primera vuelta presidencial en Colombia.

En su cuenta de X, el mandatario aclaró que su respuesta obedece a que fue mencionado por el hoy aspirante presidencial, al recordar que recibió multiples críticas por sus opiniones acerca de la contienda electoral, y señaló que, a lo largo de su trayectoria política, no ha recibido dinero ilícito.

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“Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo”, escribió el jefe de Estado.

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