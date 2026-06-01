Colombia

Paola Turbay le respondió a Margarita Rosa de Francisco tras el video en el que la critica por su postura política: “No son mis opiniones, son cifras”

Las famosas han protagonizado un intercambio de ideas en sus redes sociales, debido a la postura política de cada una y defendiendo los ideales que respaldarían en estas elecciones

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Montaje digital mostrando a Paola Turbay sonriendo a la izquierda y a Margarita Rosa de Francisco con expresión seria a la derecha, sobre un fondo de llamas.
Paola Turbay y Margarita Rosa de Francisco, protagonizan un enfrentamiento en redes sociales por sus posturas políticas - créditp Imagen Ilustrativa Infobae

La actriz y presentadora Paola Turbay respondió a las recientes declaraciones de la también artista Margarita Rosa de Francisco con cifras oficiales para rebatir sus argumentos sobre el financiamiento y la ejecución presupuestal del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la exreina de belleza, su planteamiento no se basa en opiniones personales, sino en “cifras públicas que cualquier persona puede verificar directamente en los portales del gobierno colombiano”. De manera puntual, responde a dos de los principales puntos del debate.

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En primer lugar, Turbay niega que el Congreso haya desfinanciado al Gobierno. Señala que el presupuesto aprobado para 2024 fue el más alto en la historia del país y que “el gobierno tenía recursos”.

Según su análisis, el verdadero problema radica en que “el gasto en funcionamiento — sueldos, contratos y operación del Estado — creció más del 40%, muy por encima del crecimiento de la economía”. Esta situación, afirma, redujo el margen fiscal disponible para programas sociales e infraestructura.

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Margarita Rosa de Fransico - Gustavo Petro
Paola Turbay le respondió a Margarita Rosa de Francisco - crédito @paolaturbay/IG

En relación con la ejecución presupuestal, Turbay califica de “dato más revelador” el hecho de que el porcentaje del presupuesto ejecutado en inversión social e infraestructura ha ido disminuyendo progresivamente.

Explica que en 2022 se ejecutó el 88% del presupuesto, pero en 2023 esa cifra bajó al 70%, “el nivel más bajo en una década”, y en 2024 descendió al 57%, “el más bajo en 25 años”. Para Turbay, este dato refleja que “cada año de gobierno propio se gastó menos de lo destinado a inversión social, mientras la burocracia crecía sin parar”, y recalca que “no fue el Congreso quien impidió gastar ese dinero”.

Dónde inició todo el rifirrafe entre las famosas

El pronunciamiento de Paola Turbay marcó un giro en la conversación política antes de la primera vuelta presidencial en Colombia.

La actriz y exreina de belleza anunció que votaría por Paloma Valencia, argumentando que las propuestas de la candidata responden a lo que el país necesita en este momento.

“Una continuidad del Gobierno del mandatario Gustavo Petro sería una catástrofe para Colombia”, afirmó Turbay, quien pidió a los ciudadanos votar “con convicción” el 31 de mayo.

La actriz y exreina de belleza aseguró que las propuestas de Valencia se ajustan a lo que el país necesita - crédito @PalomaValenciaL/X

Turbay reconoció que no votó por Gustavo Petro en las elecciones anteriores, aunque, tras su victoria, mantuvo la esperanza de que el mandatario lograría resultados positivos: “Le deseé que le fuera bien por el bien de Colombia”.

Admitió que consideró válido darle una oportunidad a su proyecto político, y pensó que, si cumplía al menos un 25 % de lo que proponía, “habría sido un buen Gobierno”.

En su balance, también señaló que “las pensiones se están embolatando”, la economía se estancó y la corrupción creció, mencionando como ejemplo el caso de la Ungrd y el desvío de recursos públicos.

Turbay concluyó que Colombia necesita “empleo formal, salud recuperada, seguridad, educación de calidad, un agro productivo y mercados para exportar”, y por eso apoyará a Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial.

La respuesta de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco cuestionó los argumentos esgrimidos por Paola Turbay, a quien le respondió en un video difundido públicamente. De Francisco señaló que su intervención no pretendía ser un ataque personal, sino una crítica a la visión que, en sus palabras, “se repite hasta el cansancio la gente de bien”.

Margarita Rosa De Francisco respondió defendiendo al gobierno y señaló que la falta de apoyo político impidió el avance de reformas sociales e impuestos progresivos - crédito Margarita Rosa De Francisco/Facebook

Para la también escritora, la explicación de los problemas de deuda, seguridad y salud en Colombia es “bastante más compleja” de lo que presentan algunos sectores, y lamentó que “reducen a frases simplistas” una situación que requiere mayor profundidad.

De Francisco defendió los avances del actual gobierno y denunció que muchas de las reformas sociales y tributarias no prosperaron por “la falta de respaldo político” y la negativa del Congreso a aprobar impuestos a bancos, hidrocarburos y grandes empresas. “A este gobierno lo desfinanciaron por cuestiones políticas”, afirmó con énfasis.

Entre los logros que resaltó, mencionó la reducción de la mortalidad infantil, la ampliación de la cobertura educativa y la devolución de tierras a víctimas del conflicto.

También remarcó: “El país cerró el año 2025 con el mayor número de empresas activas de toda su historia: un 1.800.000. Los grandes empresarios tuvieron enormes ganancias en este gobierno”, contrarrestando así la idea de crisis económica.

De Francisco concluyó que su compromiso es con los sectores más vulnerables, afirmando que ahora “es más urgente jugársela por los descamisados, por los que no tienen estas ropas ni viven en estas casas”. Subrayó que, bajo la actual administración, estos grupos han comenzado a tener voz y oportunidades reales de transformación social.

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