Colombia

Así se distribuirían los apoyos por partidos para Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta: los del Pacto estarían en desventaja

Las confirmaciones de los principales partidos, junto con figuras del ámbito legislativo y exfuncionarios, consolidaron los bloques de apoyo y delinearon el panorama electoral colombiano de cara a la segunda vuelta

Guardar
Google icon
Las fuerzas políticas anuncian adhesiones a los candidatos presidenciales tras la primera vuelta - Catalina Olaya/Colprensa
Las fuerzas políticas anuncian adhesiones a los candidatos presidenciales tras la primera vuelta - Catalina Olaya/Colprensa

El escenario político colombiano se reconfigura tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en la que Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda resultaron como los dos candidatos con mayor respaldo en las urnas.

Los votos obtenidos por De la Espriella, quien representa al movimiento Defensores de La Patria, superaron los 10 millones, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, quedó a menos de 700 mil sufragios de su rival. De cara al balotaje del 21 de junio, las fuerzas políticas definen apoyos, alianzas y rupturas internas.

PUBLICIDAD

Los apoyos de Abelardo de la Espriella

El partido Cambio Radical fue uno de los primeros en confirmar su respaldo a De la Espriella tras los resultados. En un comunicado oficial, la colectividad fundada por Germán Vargas Lleras expresó que su objetivo es impedir la continuidad del proyecto político liderado por Gustavo Petro.

“Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, este partido respaldará y apoyará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, comentó la colectividad.

PUBLICIDAD

A este respaldo se sumó el partido Creemos, la fuerza política liderada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que oficializó su alianza en un acto público celebrado el 28 de enero en la capital de Antioquia. En el evento estuvieron presentes candidatos de ambas listas, como la empresaria Juliana Gutiérrez.

El movimiento Salvación Nacional, relanzado por decisión de la Corte Constitucional y actualmente liderado por Enrique Gómez, también apoya a De la Espriella. La agrupación, fundada por Álvaro Gómez Hurtado, ha impulsado candidaturas al Congreso bajo el liderazgo del abogado.

Finalmente, el Centro Democrático confirmó su adhesión por medio de una declaración en redes sociales de su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó que la derecha colombiana buscará una unión para apoyar al apodado ‘Tigre’.

“Ganó el doctor Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, comentó el expresidente.

Entre los apoyos individuales a la candidatura de De la Espriella figuran nombres como el excongresista Rodrigo Lara Restrepo, integrante del clan Char, Alfredo Deluque, Miguel Polo Polo, Jhon Milton Rodríguez, Mauricio Gómez Amín y Lina Garrido. El excandidato Miguel Uribe Londoño se sumó oficialmente a la campaña el primero de junio.

Estos apoyos buscan consolidar una alternativa opuesta al progresismo representado por Iván Cepeda.

Las alianzas de Iván Cepeda

El partido Alianza Verde hizo pública su decisión de respaldar a Iván Cepeda el 29 de abril. La medida generó divisiones internas; algunos miembros, como Catherine Juvinao, Julián Sastoque y Pedro Moreno, apelaron a la objeción de conciencia para desmarcarse del apoyo colectivo.

El respaldo de la fuerza Comunes llegó a finales de marzo. Esta colectividad, surgida tras el Acuerdo de Paz de La Habana y que pronto dejará de tener representación parlamentaria, definió su postura mediante una circular interna que enfatiza la sintonía con la agenda progresista de Cepeda.

Los representantes de las 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz también declararon su adhesión a la candidatura del Pacto Histórico en la misma fecha que los Verdes. El Partido Comunista Colombiano se alineó con la propuesta de Cepeda, reforzando la base de apoyos de izquierda.

En el sector liberal, un grupo encabezado por el representante Carlos Ardila, el exfiscal Eduardo Montealegre y el hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció su respaldo a Cepeda.

En el plano individual, el progresismo cuenta con el apoyo de Roy Barreras, Clara López, el expresidente Ernesto Samper, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y Juan Fernando Cristo, entre otros.

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaApoyos políticos candidatosElecciones Colombia 2026Colombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El senador estadounidense Carlos Giménez destacó el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Está bien posicionado”

El senador estadounidense resaltó el vínculo con la diáspora y la relevancia del candidato de Salvación Nacional como favorito en los comicios del 31 de mayo de 2026

El senador estadounidense Carlos Giménez destacó el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Está bien posicionado”

Álvaro Uribe se despachó contra Iván Cepeda por haber rechazado los resultados de las elecciones: “De trampa en trampa”

El exmandatario usó la red social X para cuestionar las primeras declaraciones del candidato del Pacto Histórico y reiteró su llamado a combatir lo que considera amenazas a la institucionalidad nacional

Álvaro Uribe se despachó contra Iván Cepeda por haber rechazado los resultados de las elecciones: “De trampa en trampa”

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella: “Hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder”

El mandatario invitó al sector progresista a dejar atrás los ataques personales para enfocarse en lo que considera una lucha entre visiones para el país

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella: “Hablan de venganza cuando creen que pueden volver al poder”

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Kevin Castaño sería otro de los jugadores con varios minutos de juego ante la ausencia de ritmo de competencia en River Plate; mientras que Daniel Muñoz y Jefferson Lerma serán los de menos tiempo en cancha

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Piter Albeiro criticó a Claudia López y Roy Barreras tras remontada de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Deportes

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí el último partido de la Tricolor en Bogotá antes de viajar a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026

Se puede usar o no la camiseta de la selección Colombia en campañas políticas: abogado explica cuáles son los límites legales

La Federación Colombiana de Fútbol se refirió al uso de la camiseta de la selección en actividades políticas: “Es un ícono de unidad”