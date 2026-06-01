Así se distribuirían los apoyos por partidos para Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta: los del Pacto estarían en desventaja

Las fuerzas políticas anuncian adhesiones a los candidatos presidenciales tras la primera vuelta - Catalina Olaya/Colprensa

El escenario político colombiano se reconfigura tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en la que Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda resultaron como los dos candidatos con mayor respaldo en las urnas.

Los votos obtenidos por De la Espriella, quien representa al movimiento Defensores de La Patria, superaron los 10 millones, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, quedó a menos de 700 mil sufragios de su rival. De cara al balotaje del 21 de junio, las fuerzas políticas definen apoyos, alianzas y rupturas internas.

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Los apoyos de Abelardo de la Espriella

El partido Cambio Radical fue uno de los primeros en confirmar su respaldo a De la Espriella tras los resultados. En un comunicado oficial, la colectividad fundada por Germán Vargas Lleras expresó que su objetivo es impedir la continuidad del proyecto político liderado por Gustavo Petro.

“Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, este partido respaldará y apoyará a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, comentó la colectividad.

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A este respaldo se sumó el partido Creemos, la fuerza política liderada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que oficializó su alianza en un acto público celebrado el 28 de enero en la capital de Antioquia. En el evento estuvieron presentes candidatos de ambas listas, como la empresaria Juliana Gutiérrez.

El movimiento Salvación Nacional, relanzado por decisión de la Corte Constitucional y actualmente liderado por Enrique Gómez, también apoya a De la Espriella. La agrupación, fundada por Álvaro Gómez Hurtado, ha impulsado candidaturas al Congreso bajo el liderazgo del abogado.

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Finalmente, el Centro Democrático confirmó su adhesión por medio de una declaración en redes sociales de su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe, quien afirmó que la derecha colombiana buscará una unión para apoyar al apodado ‘Tigre’.

“Ganó el doctor Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, comentó el expresidente.

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Entre los apoyos individuales a la candidatura de De la Espriella figuran nombres como el excongresista Rodrigo Lara Restrepo, integrante del clan Char, Alfredo Deluque, Miguel Polo Polo, Jhon Milton Rodríguez, Mauricio Gómez Amín y Lina Garrido. El excandidato Miguel Uribe Londoño se sumó oficialmente a la campaña el primero de junio.

Estos apoyos buscan consolidar una alternativa opuesta al progresismo representado por Iván Cepeda.

Las alianzas de Iván Cepeda

El partido Alianza Verde hizo pública su decisión de respaldar a Iván Cepeda el 29 de abril. La medida generó divisiones internas; algunos miembros, como Catherine Juvinao, Julián Sastoque y Pedro Moreno, apelaron a la objeción de conciencia para desmarcarse del apoyo colectivo.

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El respaldo de la fuerza Comunes llegó a finales de marzo. Esta colectividad, surgida tras el Acuerdo de Paz de La Habana y que pronto dejará de tener representación parlamentaria, definió su postura mediante una circular interna que enfatiza la sintonía con la agenda progresista de Cepeda.

Los representantes de las 16 curules de la Circunscripción Especial para la Paz también declararon su adhesión a la candidatura del Pacto Histórico en la misma fecha que los Verdes. El Partido Comunista Colombiano se alineó con la propuesta de Cepeda, reforzando la base de apoyos de izquierda.

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En el sector liberal, un grupo encabezado por el representante Carlos Ardila, el exfiscal Eduardo Montealegre y el hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció su respaldo a Cepeda.

En el plano individual, el progresismo cuenta con el apoyo de Roy Barreras, Clara López, el expresidente Ernesto Samper, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y Juan Fernando Cristo, entre otros.

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