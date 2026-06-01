Esta fue la vez que Gustavo Petro usó la camiseta de la selección Colombia en su campaña del 2022

Los detractores de Cepeda le recordaron que su jefe político, Gustavo Petro, también uso la camiseta en campaña - crédito Reuters / Redes sociales

El reciente proceso electoral en Colombia ha puesto en el centro del debate el uso de la camiseta de la selección Colombia como herramienta simbólica en la contienda presidencial.

La discusión se intensificó tras conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial que ubicaron a Abelardo de la Espriella como favorito, por delante de Iván Cepeda, lo que provocó una inmediata reacción del candidato del Pacto Histórico en redes sociales.

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La controversia se desató cuando Cepeda señaló el uso masivo de la camiseta amarilla durante la campaña y la jornada electoral. El candidato expresó en X: “¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?”. Esta pregunta fue acompañada por una solicitud formal a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para que estableciera una postura clara frente al fenómeno.

Simultáneamente, la red social X sirvió de escenario para que usuarios recordaran que Gustavo Petro también recurrió a la camiseta como parte de su estrategia visual durante la campaña presidencial pasada. La referencia se reforzó con una publicación reciente del mandatario en Instagram, en la que aparece vistiendo la prenda junto al mensaje: “Juego por la vida, la justicia social y la democracia de Colombia”.

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