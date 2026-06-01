Colombia

Roy Barreras desempolvó entrevista donde aseguró que la segunda vuelta presidencial estaba entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella: “Se los dije”

El ahora excandidato presidencial señaló que la competencia electoral estará marcada por un margen inferior al de la elección presidencial de 2022

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Roy Barreras se pronunció tras segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Colprensa
Roy Barreras se pronunció tras segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Colprensa

El exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras reapareció con un pronóstico directo sobre el rumbo de la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo 21 de junio, donde se enfrentarán los aspirantes Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Después de conocerse que el abogado del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 10.361.499 votos (43,74%) y el senador del Pacto Histórico 9.688.361 (40,90%) en las elecciones del 31 de mayo, Barreras aseguró: “Me da pena decirles … pero se los dije hace tiempo”.

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El anterior pronunciamiento de Barreras fue acompañado por una una entrevista que dio a Blu Radio después de la consulta del 8 de marzo, donde afirmó: “Habrá segunda vuelta, y el margen será todavía más estrecho que el de Petro y Rodolfo”.

El exsenador insistió en que la polarización se profundizará y advirtió sobre el riesgo de un “país roto” tras los comicios.

Roy Barreras auguró una elección polarizada y una diferencia mínima entre candidatos - crédito @RoyBarreras/X
Roy Barreras auguró una elección polarizada y una diferencia mínima entre candidatos - crédito @RoyBarreras/X

Según detalló al medio citado, Barreras cuestionó la percepción de que algún candidato pueda imponerse en la primera ronda.

El espejismo de que alguien va a ganar en primera vuelta lo que hace es distraer las campañas y no prepararlas para la segunda vuelta”, sostuvo el exsenador, quien además anticipó un escenario de competencia directa entre el candidato apoyado por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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En la conversación con el medio radial, Barreras estimó que la diferencia entre el primero y el segundo en la segunda vuelta será de apenas 400.000 a 500.000 votos, cifra inferior a la registrada en la contienda entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. “Fueron 700 mil votos, aquí van a ser entre 400 y 500 mil votos”, puntualizó.

La entrevista reflejó la preocupación de Barreras por el tono de la campaña electoral. “Es momento de emociones. No hay espacio para las ideas, para las propuestas y menos para la sensatez”, subrayó.

El exsenador lamentó que la polarización haya desplazado el debate de propuestas, y recordó: “Duré diez meses diciéndole a los colombianos: evitemos un escenario de polarización”.

Roy Barreras anticipó segunda vuelta con margen ajustado y alertó por polarización en Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa
Roy Barreras anticipó segunda vuelta con margen ajustado y alertó por polarización en Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

El dirigente político también hizo referencia al impacto de los votantes de centro y al papel que podrían desempeñar en la definición del resultado.

“Hay tres millones de electores que pueden definir la elección”, afirmó Barreras, quien desglosó las cifras: “Yo saqué en la consulta, en la que participé, 255 mil votos, 400 mil personas votaron por mi partido, 600 mil en la consulta. Claudia sacó otros 600 mil. Fajardo no se contó, pero debe estar alrededor de una cifra parecida, 700, 800”.

El intercambio con el periodista reveló que, según los cálculos de Barreras, existe un bloque cercano a “dos millones de votos” entre quienes apoyaron candidaturas de centro. A estos sumó “por lo menos un millón o más de votantes de lo que llamemos palomistas de centro”, entre los que mencionó a Carlos Fernando Galán y David Luna, así como a quienes colaboraron en el gobierno de Juan Manuel Santos. “Cárdenas. Allí hay por lo menos otro millón de votos”, subrayó el exsenador.

Barreras, quien aseguró haber salido favorecido en todos los procesos electorales entre 2006 y 2026, enfatizó la magnitud del desafío que enfrenta el país. “He ganado todas las elecciones, incluyendo la consulta, a pesar de la prohibición de Petro de votar por mí”, recordó en la entrevista.

El exsenador también alertó sobre el peligro de una creciente fractura social tras la jornada electoral. Según Barreras, la polarización no solo persistirá luego de los comicios, sino que se agravará.

Roy Barreras predice balotaje cerrado y profundización de la polarización en Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS
Roy Barreras predice balotaje cerrado y profundización de la polarización en Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

No se acaba con la elección la polarización, sino que se agudiza, se empeora. Y va a haber una fractura de este país, una herida profunda, y un país roto no funciona y hace un gobierno inviable”, advirtió.

El análisis del exsenador, recogido por Blu Radio, puso de relieve la incertidumbre y el riesgo de fragmentación que atraviesa el escenario político colombiano.

Con una campaña dominada por la confrontación y la expectativa de un margen ajustado en la definición presidencial, Barreras alertó sobre el reto pendiente para los próximos meses: “Un país roto no funciona y hace un gobierno inviable”.

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