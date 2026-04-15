Colombia

El senador Ciro Ramírez defendió nuevamente su presencia en el Congreso, a pesar de haber sido condenado por corrupción, y arermetió contra Iván Cepeda: “Delincuente él”

El legislador del Centro Democrático defendió su permanencia en el Congreso, aseguró que su sentencia aún no está en firme y afirmó que analiza dejar su curul tras los señalamientos por parte del candidato presidencial

Guardar
- crédito @SenadoGovCo/X
El senador Ramírez fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia - crédito @SenadoGovCo/X

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, respondió a los señalamientos del candidato presidencial Iván Cepeda sobre su presencia en el Senado de la República, luego de haber sido condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Ramírez declaró que está considerando dejar su curul en el Congreso y defendió su derecho a permanecer en el recinto mientras su proceso judicial no esté en firme.

La controversia se originó después de que Cepeda cuestionara la asistencia de Ramírez a la plenaria del Senado.

Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34,5%, según el Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La controversia se originó después de que Iván Cepeda cuestionara la asistencia de Ramírez a la plenaria del Senado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El senador Ramírez fue condenado a 23 años de prisión, en primera instancia, por la Corte Suprema de Justicia. La decisión judicial lo halló responsable de delitos relacionados con corrupción en el denominado caso “Marionetas”.

Ante los cuestionamientos, Ramírez sostuvo en la entrevista que su presencia en el Congreso está respaldada por la ley, ya que la sentencia aún no está en firme y su defensa continúa ante la Sala de Casación Penal.

“Yo tengo una defensa, que es el artículo 29 de la Constitución, que soy inocente hasta que se declare judicialmente culpable, no yo, cualquier colombiano. Y la inocencia se presume”, afirmó Ramírez en diálogo con Caracol Radio.

El senador aseguró que durante el proceso judicial no asistió al Congreso y que solo volvió después de recobrar su libertad.

“No estuve en el Congreso durante todo mi proceso, estuve privado de la libertad. Ya mi proceso se acabó, solo falta que la sala de primera instancia envíe el expediente a la Sala de Casación de la Corte Suprema para una determinación final”, explicó.

Ramírez también se refirió al debate ético planteado por Cepeda y otros legisladores sobre la conveniencia de su permanencia en el Senado, tras haber sido hallado culpable en primera instancia.

El Centro Democrático aseguró que el senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático
Ciro también se refirió al debate ético planteado por Cepeda y otros legisladores sobre la conveniencia de su permanencia en el Senado, tras haber sido hallado culpable en primera instancia - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático

“El debate ético es válido, y muchas veces he pensado en renunciar. Hay una cuestión también de defensa de las instituciones y del país. En este momento, con una reforma tributaria en curso y otros proyectos, el temor es que si renuncio, el escaño quede vacío por la situación jurídica”, sostuvo el senador del Centro Democrático.

Durante la entrevista, Ramírez defendió su inocencia y afirmó que se encuentra a la espera de la decisión definitiva en segunda instancia.

A la pregunta sobre si su situación podría impactar la campaña de la senadora Paloma Valencia, quien también pertenece al Centro Democrático, Ramírez respondió que las responsabilidades políticas son individuales.

“No hago parte de la campaña de Paloma Valencia. Salgo del Congreso directo a mi casa y de mi casa al Congreso. No estoy haciendo política, estoy retirado completamente de todo ámbito político”, afirmó.

A la pregunta sobre si su situación podría impactar la campaña de la senadora Paloma Valencia, quien también pertenece al Centro Democrático, Ramírez respondió que las responsabilidades políticas son individuales - crédito Cristián Bayona, Colprensa
A la pregunta sobre si su situación podría impactar la campaña de la senadora Paloma Valencia, quien también pertenece al Centro Democrático, Ramírez respondió que las responsabilidades políticas son individuales - crédito Cristián Bayona, Colprensa

El senador también cuestionó a Iván Cepeda por sus visitas a cárceles y por presuntos beneficios a testigos, aunque reconoció que “no es comparable” su situación con la de Cepeda, quien no tiene una condena en su contra. “No es comparable, pero eso no me impide en decir lo que todos los colombianos vieron, como el caso de Petro recibiendo fajos de billetes o Iván Cepeda recogiendo a Santrich en la cárcel”, declaró Ramírez, según difundió Caracol Radio.

En relación al caso que derivó en su condena, Ramírez explicó que fue absuelto parcialmente de los cargos relacionados con temas económicos. “No me robé un peso, no salió un solo peso del erario público. La condena señala que supuestamente gestioné un convenio para el Quindío y que con ese convenio saqué votos. El testigo dijo que fue él quien gestionó ese convenio y que mis votos no tenían nada que ver con ese convenio”, sostuvo.

El senador insistió en que las pruebas presentadas en su contra fueron tergiversadas y manifestó su confianza en que la apelación prospere. “No debo ni hice lo que me acusan. Lo demostramos con la apelación, pidiendo la absolución completa para que sea revocada la sentencia de primera instancia”, aseguró en Caracol Radio.

Ramírez reiteró que sigue evaluando su continuidad en el Senado. “Estoy analizando la situación con mi familia y abogados. Por ahora estoy en el Congreso y soy inocente. Ratifico mi inocencia y hemos radicado el recurso de apelación. Jurídicamente no hay limitante. Sí, tienen razón quienes plantean el debate ético, y por la defensa de las instituciones, ahí cabría toda la razón para tomar una decisión”, concluyó el senador del Centro Democrático.

Temas Relacionados

Ciro RamírezIván CepedaPaloma ValenciaCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del hombre extranjero que la conquistó

Tras años de mantener su vida privada lejos de los reflectores, la actriz colombiana ha hecho público su romance, despertando la curiosidad y el apoyo de sus seguidores en redes sociales

Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del hombre extranjero que la conquistó

Álvaro Uribe Vélez ‘le llamó la atención’ a la campaña de Abelardo de la Espriella y pidió respeto en la contienda política: “Tengamos respeto”

El expresidente envió un mensaje a su sector político en medio de las tensiones internas, insistiendo en la necesidad de bajar el tono del debate y evitar confrontaciones que puedan afectar la unidad de cara al escenario electoral de 2026

Álvaro Uribe Vélez ‘le llamó la atención’ a la campaña de Abelardo de la Espriella y pidió respeto en la contienda política: “Tengamos respeto”

Así analiza la prensa norteamericana el presente de James Rodríguez de cara al Mundial de 2026: “Se encuentra rezagado”

El presente del volante y capitán de la selección Colombia se convirtió un tema de debate tanto en Estados Unidos como en los amantes de la Tricolor

Así analiza la prensa norteamericana el presente de James Rodríguez de cara al Mundial de 2026: “Se encuentra rezagado”

Transmilenio anuncia el cierre definitivo de la estación Calle 45: estudiantes deberán llegar a otra estación temporal

Las personas que utilizaban este punto de acceso deberán modificar sus recorridos a partir del 18 de abril, ya que la nueva estación temporal Avenida 39 asumirá la atención de pasajeros con cambios en rutas y operación

Transmilenio anuncia el cierre definitivo de la estación Calle 45: estudiantes deberán llegar a otra estación temporal

El récord que impondrá el entrenador de Nueva Zelanda en el partido contra Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Darren Bazeley fue el entrenador de Nueva Zelanda en las copas del mundo sub-17, sub-20 y el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos

El récord que impondrá el entrenador de Nueva Zelanda en el partido contra Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá y reveló detalles de cómo va su proceso por presunta complicidad

Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá y reveló detalles de cómo va su proceso por presunta complicidad

El actor Andrés Sandoval contó por qué pasó una noche en la calle del Cartucho en Bogotá y cómo ese episodio lo llevó a intentar quitarse la vida

Supuesto video de Luisa Castro en Brasil desata rumores de infidelidad y una polémica con Westcol: esta sería la identidad del otro hombre

Tatiana Franko fue criticada por “promover” terapias de conversión para personas Lgbt+ en su podcast ‘Vos Podés’: “Es irresponsable y cómplice”

Critican a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Deportes

Esto dice la prensa norteamericana de James Rodríguez a pocas semanas del Mundial de 2026: “Se encuentra rezagado”

Esto dice la prensa norteamericana de James Rodríguez a pocas semanas del Mundial de 2026: “Se encuentra rezagado”

El récord que impondrá el entrenador de Nueva Zelanda en el partido contra Irán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Así reseñó la FIFA a figura de Costa de Marfil a dos meses de comenzar el Mundial de 2026: “Está llena de talento”

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: Luis Suárez titular en la vuelta de los cuartos de final en Londres