El senador Ciro Ramírez defendió nuevamente su presencia en el Congreso, a pesar de haber sido condenado por corrupción, y arermetió contra Iván Cepeda: “Delincuente él”

El senador Ramírez fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia - crédito @SenadoGovCo/X

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, respondió a los señalamientos del candidato presidencial Iván Cepeda sobre su presencia en el Senado de la República, luego de haber sido condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Ramírez declaró que está considerando dejar su curul en el Congreso y defendió su derecho a permanecer en el recinto mientras su proceso judicial no esté en firme.

La controversia se originó después de que Cepeda cuestionara la asistencia de Ramírez a la plenaria del Senado.

La controversia se originó después de que Iván Cepeda cuestionara la asistencia de Ramírez a la plenaria del Senado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El senador Ramírez fue condenado a 23 años de prisión, en primera instancia, por la Corte Suprema de Justicia. La decisión judicial lo halló responsable de delitos relacionados con corrupción en el denominado caso “Marionetas”.

Ante los cuestionamientos, Ramírez sostuvo en la entrevista que su presencia en el Congreso está respaldada por la ley, ya que la sentencia aún no está en firme y su defensa continúa ante la Sala de Casación Penal.

“Yo tengo una defensa, que es el artículo 29 de la Constitución, que soy inocente hasta que se declare judicialmente culpable, no yo, cualquier colombiano. Y la inocencia se presume”, afirmó Ramírez en diálogo con Caracol Radio.

El senador aseguró que durante el proceso judicial no asistió al Congreso y que solo volvió después de recobrar su libertad.

“No estuve en el Congreso durante todo mi proceso, estuve privado de la libertad. Ya mi proceso se acabó, solo falta que la sala de primera instancia envíe el expediente a la Sala de Casación de la Corte Suprema para una determinación final”, explicó.

Ramírez también se refirió al debate ético planteado por Cepeda y otros legisladores sobre la conveniencia de su permanencia en el Senado, tras haber sido hallado culpable en primera instancia.

Ciro también se refirió al debate ético planteado por Cepeda y otros legisladores sobre la conveniencia de su permanencia en el Senado, tras haber sido hallado culpable en primera instancia - crédito @SenadoGovCo/X y Centro Democrático

“El debate ético es válido, y muchas veces he pensado en renunciar. Hay una cuestión también de defensa de las instituciones y del país. En este momento, con una reforma tributaria en curso y otros proyectos, el temor es que si renuncio, el escaño quede vacío por la situación jurídica”, sostuvo el senador del Centro Democrático.

Durante la entrevista, Ramírez defendió su inocencia y afirmó que se encuentra a la espera de la decisión definitiva en segunda instancia.

A la pregunta sobre si su situación podría impactar la campaña de la senadora Paloma Valencia, quien también pertenece al Centro Democrático, Ramírez respondió que las responsabilidades políticas son individuales.

“No hago parte de la campaña de Paloma Valencia. Salgo del Congreso directo a mi casa y de mi casa al Congreso. No estoy haciendo política, estoy retirado completamente de todo ámbito político”, afirmó.

A la pregunta sobre si su situación podría impactar la campaña de la senadora Paloma Valencia, quien también pertenece al Centro Democrático, Ramírez respondió que las responsabilidades políticas son individuales - crédito Cristián Bayona, Colprensa

El senador también cuestionó a Iván Cepeda por sus visitas a cárceles y por presuntos beneficios a testigos, aunque reconoció que “no es comparable” su situación con la de Cepeda, quien no tiene una condena en su contra. “No es comparable, pero eso no me impide en decir lo que todos los colombianos vieron, como el caso de Petro recibiendo fajos de billetes o Iván Cepeda recogiendo a Santrich en la cárcel”, declaró Ramírez, según difundió Caracol Radio.

En relación al caso que derivó en su condena, Ramírez explicó que fue absuelto parcialmente de los cargos relacionados con temas económicos. “No me robé un peso, no salió un solo peso del erario público. La condena señala que supuestamente gestioné un convenio para el Quindío y que con ese convenio saqué votos. El testigo dijo que fue él quien gestionó ese convenio y que mis votos no tenían nada que ver con ese convenio”, sostuvo.

El senador insistió en que las pruebas presentadas en su contra fueron tergiversadas y manifestó su confianza en que la apelación prospere. “No debo ni hice lo que me acusan. Lo demostramos con la apelación, pidiendo la absolución completa para que sea revocada la sentencia de primera instancia”, aseguró en Caracol Radio.

Ramírez reiteró que sigue evaluando su continuidad en el Senado. “Estoy analizando la situación con mi familia y abogados. Por ahora estoy en el Congreso y soy inocente. Ratifico mi inocencia y hemos radicado el recurso de apelación. Jurídicamente no hay limitante. Sí, tienen razón quienes plantean el debate ético, y por la defensa de las instituciones, ahí cabría toda la razón para tomar una decisión”, concluyó el senador del Centro Democrático.