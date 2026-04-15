Colombia

Este es el servicio público que subiría de precio en Colombia desde mayo de 2026 por la guerra entre EE. UU. e Irán: “Cerca del 40%”

El próximo ciclo energético dependerá de avances en infraestructura, opciones foráneas y la capacidad de ejecutar soluciones ante la volatilidad global, detalló la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas

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Es importante realizar el mantenimiento periódico de los registros del gas - crédito Vanti
Colombia permanece sin verse afectada por los aumentos más significativos en los mercados internacionales debido a acuerdos establecidos con anterioridad - crédito Vanti

El mercado colombiano de gas natural podría enfrentar presiones en los precios a partir de mayo de 2026 , marcando un periodo de incertidumbre influido por factores externos como el conflicto en el golfo Pérsico, la sequía generada por el fenómeno de El Niño y la creciente dependencia de importaciones.

Al respecto, la presidenta de Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, advirtió que, si bien los contratos actuales aseguran el suministro de gas hasta mayo, el país se verá expuesto de nuevo a la volatilidad internacional a partir de esa fecha. La proporción de importaciones, que hoy representa el 21% de la demanda, podría elevarse al 40% si El Niño impacta con fuerza y aumenta la necesidad de generación térmica durante el segundo semestre de 2026.

Impacto internacional y precios del gas

Y es que las oscilaciones del índice de precios holandés (TTF) ilustran la inestabilidad global en el mercado energético. “Antes del conflicto, los precios en Europa estaban alrededor de USD10 por millón de BTU. Con el inicio de la guerra, llegaron a un pico de USD21 y el viernes pasado (10 de abril) estaban cerca de USD15”, indicó la dirigente.

Luz Stella Murgas es la presidenta de Naturgas - crédito Naturgas
Luz Stella Murgas es la presidenta de Naturgas - crédito Naturgas

Cerca del 20% de la demanda conjunta de Asia y Europa depende del gas natural licuado (GNL) que se transporta desde Catar por medio del estrecho de Ormuz, una región vulnerable a tensiones geopolíticas. “Eso es lo que sucede cuando hay una señal de escasez de gas natural en cualquier región del mundo. La consecuencia inmediata es el impacto en precios”, añadió la presidenta del gremio.

Mientras tanto, el punto de referencia Henry Hub en Estados Unidos muestra estabilidad. “El precio de referencia en Estados Unidos ha estado alrededor de los USD2,7 por millón de BTU, con un comportamiento estable, porque no hay problema de suministro en esa región”, explicó.

Colombia, por ahora, se mantiene al margen de los incrementos más marcados en los mercados internacionales gracias a contratos previos. “En Colombia, antes del inicio del conflicto, ya habíamos garantizado el gas importado hasta el mes de mayo, a través de contratos suscritos. Ese comportamiento del precio que está impactando a Europa no está afectando al mercado colombiano”, remarcó Murgas.

Protección es temporal

No obstante, reconoció que esta protección es temporal. Advirtió que “si el conflicto se prolonga y en mayo salimos a comprar el suministro que abastecerá los siguientes meses, probablemente el mercado internacional va a tener una presión sobre los precios locales”.

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico situado en el Medio Oriente, entre Irán al norte y Omán (y los Emiratos Árabes Unidos) al sur - crédito Reuters
El estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico situado en el Medio Oriente, entre Irán al norte y Omán (y los Emiratos Árabes Unidos) al sur - crédito Reuters

Dependencia del mercado internacional y cifras de importación

La exposición de Colombia al mercado internacional radica en la compra de gas en el mercado al contado, según la presidenta de Naturgas. “Colombia sigue comprando en lo que llamamos el mercado al contado, principalmente barcos que tienen disponibilidad de gas en el Caribe. Eso hace que los precios estén más asociados a referencias en Europa que a Estados Unidos”, detalló.

En la actualidad, el 21% de la demanda nacional se cubre mediante importaciones destinadas tanto a usos térmicos como no térmicos. Sin embargo, la líder gremial alertó que la proporción podría incrementarse. “De presentarse el fenómeno de El Niño, esa proporción podría aumentar hasta cerca del 40% para atender la mayor demanda de generación térmica y consumo residencial”, precisó.

Por eso, la dirigente insistió en que la vulnerabilidad del país está ligada a la exposición en el mercado internacional y a la falta de autosuficiencia.

Efectos del fenómeno de El Niño y urgencia de infraestructura

Se debe tener en cuenta que el impacto del fenómeno de El Niño en 2026 puede ser considerable para el sistema energético colombiano. En el último episodio, el 30% de la energía consumida en el país provino del gas natural, lo que eleva la necesidad de contar con suministro asegurado.

“Necesitamos con urgencia que entre en operación una infraestructura adicional para que podamos enfrentar el fenómeno. Necesitamos que sí o sí entren en operación; de lo contrario, debemos buscar otras opciones de suministro”, señaló Murgas.

La restauración del gasoducto Antonio Ricaurte, esencial para el suministro, requiere una inversión estimada de entre 20 y 30 millones de dólares y hasta dos años de obras - crédito EFE
El Gobierno Petro insiste en importar gas desde Venezuela para cubrir la demanda en Colombia - crédito EFE

Según la dirigente, existen al menos diez proyectos estratégicos enfocados en aumentar la oferta de gas localmente, tanto en el continente como en el mar Caribe. Dicho avance depende de autorizaciones del Gobierno que, de retrasarse, podrían agravar la dependencia externa. “Lo importante aquí es que no haya demora en esas autorizaciones para que puedan entrar a tiempo y tener esos barcos y esa infraestructura disponible”, enfatizó.

A raíz de la lentitud en el desarrollo de proyectos nacionales y ajustes en las políticas, parte del sector industrial ha optado por reemplazar el gas natural por gas licuado de petróleo (GLP), recurso más económico pero más contaminante. En el último año, el 16% de las grandes industrias migraron a este combustible.

Gas de Venezuela y la diversificación de fuentes

El Gobierno de Gustavo Petro evalúa la alternativa de importar gas desde Venezuela luego de los cambios regulatorios y el levantamiento de sanciones. Aunque se dieron pasos en esa dirección, Luz Stella Murgas advirtió sobre los desafíos pendientes. “Venezuela va en el camino correcto, pero no es la única opción ni la única fuente que debemos habilitar como país. Necesitamos todas las fuentes, locales y externas”, puntualizó.

Así las cosas, la rehabilitación del gasoducto Antonio Ricaurte, sin operación desde 2015, es fundamental para hacer viable esa ruta. Además, la ejecutiva remarcó la incertidumbre respecto al costo. “Hasta que no haya una transacción comercial, no vamos a poder tener claridad del costo. El precio es mera expectativa”, dijo.

Enercer advierte impacto económico y social por la interrupción del servicio - crédito Enercer S.A.
El Gobierno Petro dejó de firmar nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo - crédito Enercer S.A.

La confianza de los inversionistas y el avance de las obras de infraestructura resultan claves para que esta alternativa aporte estabilidad al sistema energético colombiano.

Cambios regulatorios y perspectiva a futuro

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) modificó las normas para facilitar la contratación de gas importado en función de las condiciones internacionales. “La Comisión permitió que los contratos de compra y venta de gas importado se sujeten a condiciones del mercado internacional”, explicó Murgas.

Dicha flexibilidad regulatoria amplía la posibilidad de firmar contratos de largo plazo, una medida que podría amortiguar los efectos de la volatilidad externa. “Eso habilita y flexibiliza la posibilidad de contratar a largo plazo, lo que puede ser favorable en momentos en que los precios estén más estables”, agregó la presidenta de Naturgas.

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