Luis Díaz le dio la clasificación al Bayern a semifinales de la Champions con un golazo: así fue el tanto ante el Real Madrid

El atacante logró el tanto a los 89 minutos del compromiso en el Allianz Arena, que encaminó a los alemanes para ganar el duelo por 4-3 y la serie por 6-4 - crédito Espn

Bayern Múnich tuvo un partido complicado en la vuelta de los cuartos de la Champions League, en la que Real Madrid llegó al Allianz Arena con el objetivo de revertir el 2-1 de la ida y lo fue consiguiendo desde los primeros minutos, apelando a su jerarquía y figuras.

Sin embargo, Luis Díaz fue el encargado de cerrar la llave a favor de los alemanes con un golazo, que se dio en los últimos minutos y en un momento en que los españoles estaban acorralados, aguantando el marcador para llevar la serie al tiempo extra.

De esta manera, el atacante colombiano se consolida como una de las figuras del Múnich, que tiene como objetivo volver a salir campeón de la Champions League después de seis años de sequía y alcanzar otro triplete, junto con la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Luis Díaz, héroe del Bayern ante Real Madrid

El compromiso de vuelta en el Allianz Arena, en la tarde del 15 de abril, será recordado como uno de los más emocionantes y dramáticos en lo que va de 2026, debido al nivel de los equipos, la pelea con goles por llegar a las semifinales y eliminar a un favorito al título.

Antes del gol de Luis Díaz, Real Madrid tenía la serie empatada por 3-3 ante el Bayern, pues inició la vuelta con mucha intensidad y aprovechando un error de Manuel Neuer en la salida para abrir el marcador, desde allí luchó durante todo el juego por quedarse con las semifinales.

Sin embargo, los alemanes supieron responder en todo momento, nunca quedó debajo de la pizarra y figuras como Harry Kane y Jamar Musiala aparecieron para mantener firme a los alemanes, ante la arremetida Merengue que también usó el contragolpe para hacer daño.

Sobre los 89 minutos, Luis Díaz marcó un golazo para cerrar la serie, al recibir el esférico en el área, jugar con Musiala y su compañero lo asistió de “taco”, el colombiano se perfiló y sacó el zapatazo hacia el palo derecho, que se desvió en un defensor para que ingresara al arco.

Michael Olise fue el encargado de colocar el cuarto gol del Bayern en el Allianz Arena, cerrando un 4-3 lleno de emociones de principio a fin, con dos escuadras que dejaron un buen espectáculo y la clasificación en manos de los alemanes, con “Lucho” aportando para la gesta histórica.

Noticia en desarrollo...