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Verónica Orozco confirmó su nuevo romance: esta es la identidad del extranjero que la conquistó

Tras años de mantener su vida privada lejos de los reflectores, la actriz colombiana ha hecho público su romance, despertando la curiosidad y el apoyo de sus seguidores en redes sociales

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Con franqueza y humor, Orozco confiesa los retos inesperados detrás de cámaras, incluyendo superar la incomodidad de filmar con colegas que tienen mal aliento - crédito Colprensa
Verónica Orozco presenta oficialmente a Tiago Freire, su nueva pareja - crédito Colprensa

Verónica Orozco, una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, ha confirmado que atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental.

La protagonista de la telenovela Las de Siempre y participante de la próxima temporada de MasterChef Celebrity decidió compartir con sus seguidores la noticia de su nuevo romance, despertando de inmediato el interés y la curiosidad en redes sociales.

Durante los últimos años, Orozco había optado por mantener un perfil bajo respecto a su vida privada. Sin embargo, en recientes entrevistas y publicaciones en redes sociales, la actriz confirmó que su corazón tiene un nuevo dueño. El nombre que rápidamente se hizo tendencia entre los seguidores de la artista es el de Tiago Freire, un profesional brasileño radicado en Colombia y vinculado al sector audiovisual. Según ha trascendido, Freire trabaja en producciones televisivas, lo que habría facilitado su cercanía y contacto con la actriz.

Tiago Freire, profesional brasileño radicado en Colombia, es el nuevo compañero sentimental de Verónica Orozco - crédito @mtiagofreire/ Instagram
Tiago Freire, profesional brasileño radicado en Colombia, es el nuevo compañero sentimental de Verónica Orozco - crédito @mtiagofreire/ Instagram

La confirmación oficial del romance no solo llegó a través de una entrevista concedida por Orozco a una reconocida revista nacional, sino también mediante imágenes compartidas en redes sociales. En estas fotografías, la actriz aparece disfrutando de momentos especiales y viajes junto a Tiago Freire, lo que no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a buscar detalles sobre el hombre que conquistó el corazón de la intérprete. Las imágenes y publicaciones generaron una rápida reacción en las plataformas digitales, donde el tema se posicionó como tendencia.

Este nuevo capítulo en la vida personal de Verónica Orozco marca una transición tras una etapa en la que la actriz se dedicó principalmente a su carrera y a su rol como madre. Anteriormente, Orozco mantuvo una relación con el actor Juan Sebastián Restrepo, padre de su hija. Al cierre de esa etapa, la actriz centró sus energías en sus proyectos profesionales, hasta que decidió abrirse nuevamente al amor.

El romance con Tiago Freire ha sido recibido con mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes celebran que la actriz comparta esta faceta de su vida. Aunque Orozco continúa siendo reservada respecto a ciertos aspectos de su intimidad, el hecho de hacer pública su relación representa un giro respecto a su habitual discreción.

Actualmente, Verónica Orozco sigue destacándose en la pantalla colombiana, tanto en la telenovela Las de Siempre como en los próximos proyectos que la mantendrán vigente en la industria del entretenimiento. Su historia sentimental, ahora junto a Tiago Freire, suma un nuevo capítulo a la trayectoria de una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión nacional.

La llegada de Verónica Orozco a la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality y la televisión nacional. La actriz y cantante, reconocida por su trayectoria en producciones como Las de Siempre y A corazón abierto, confirmó su participación en la edición 2026 a través de sus redes sociales y en entrevistas recientes, despejando así los rumores que surgieron tras la publicación de la foto oficial del elenco, en la que no aparecía debido a un momento fuera de la sesión, según explicó la presentadora Claudia Bahamón.

Verónica Orozco e Iván Marín encienden las redes antes del estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 - crédito @laveronicaorozco/IG
Verónica Orozco e Iván Marín encienden las redes antes del estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 - crédito @laveronicaorozco/IG

La temporada 2026 del programa contará con la participación de 24 celebridades de distintos ámbitos, lo que promete una competencia diversa y dinámica.

Entre los nombres confirmados destacan figuras del mundo actoral como Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Marcela Carvajal, Emmanuel Restrepo, Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Luciano D’Alessandro, Hugo Gómez, Martha Restrepo, Mariana Mozo, Tuto Patiño y Víctor Tarazona. Junto a ellos habrá presentadoras como Milena López, Julieta Piñeres y Diana Mina, así como comediantes como Iván Marín, Tavo Bernate, Virginia Lizcano y Luisa Vergara.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG

La cuota digital estará representada por creadores de contenido como Sebastián Villalobos, Emiro Navarro y Paula Galindo (Pautips), mientras que el deporte tendrá presencia con el extenista profesional Robert Farah. La chef mexicana Belén Alonso se mantendrá en el panel de jurados junto a Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, y la conducción seguirá a cargo de Claudia Bahamón.

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