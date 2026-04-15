Colombia

Este es el nuevo mapa del internet móvil en Colombia: dejó un liderato compartido y varias sorpresas

Un informe basado en millones de mediciones reales revela una competencia más cerrada que nunca, con avances en velocidad, navegación y experiencia de usuario que están redefiniendo el ranking en el país

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Un adolescente con sudadera oscura y auriculares blancos, sentado en su cama y mirando su teléfono celular en una habitación bien iluminada.
El análisis de nPerf, basado en millones de mediciones reales, aporta una visión precisa sobre la experiencia móvil de los usuarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pulso por ofrecer la mejor conexión móvil en Colombia se intensifica justo cuando el sector atraviesa uno de sus momentos más movidos. Con cambios empresariales en curso y una competencia cada vez más agresiva, las cifras muestran un panorama donde ningún operador quiere ceder terreno.

En ese contexto, el último informe de la firma nPerf pone sobre la mesa cómo se está reconfigurando el liderazgo en redes móviles en el país. El estudio, que analizó el periodo entre abril de 2025 y marzo de 2026, se basa en millones de mediciones reales de usuarios, lo que permite tener una fotografía más cercana de la experiencia cotidiana de conexión.

Tigo registra una recuperación en el sector móvil colombiano tras aumentar 17% su velocidad de descarga hasta los 29,1 Mbps - crédito Luisa González/REUTERS
Tigo registra una recuperación en el sector móvil colombiano tras aumentar 17% su velocidad de descarga hasta los 29,1 Mbps - crédito Luisa González/REUTERS

Los resultados dejan ver un escenario apretado. Dos gigantes del mercado comparten el primer lugar, mientras otros competidores consolidan avances importantes en indicadores clave como velocidad, latencia y calidad de navegación. Movistar aparece como uno de los grandes protagonistas del ranking. La compañía logró escalar posiciones gracias a una mejora significativa en su velocidad de descarga, que creció 83% frente al año anterior hasta alcanzar los 39,7 Mbps. Ese salto le permitió no solo ganar terreno, sino posicionarse como uno de los operadores con mayor evolución reciente.

Además, por primera vez, lidera en navegación web con un 55,1% y en experiencia de streaming en YouTube con 66,7%. A esto se suma su desempeño en redes 4G, donde encabeza indicadores como velocidad de subida y navegación, consolidando una tendencia de crecimiento que se ha sostenido durante los últimos cinco años.

Sin embargo, el liderazgo no es exclusivo. Claro comparte el primer puesto del ranking general, respaldado por un desempeño sólido en velocidad, uno de los factores más valorados por los usuarios. La compañía mantiene el primer lugar en velocidad de descarga con 52,4 Mbps por cuarto año consecutivo, así como en velocidad de subida con 14,9 Mbps por tercer año seguido.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La integración empresarial entre Tigo y Movistar podría redefinir el mapa competitivo de las telecomunicaciones en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En redes 4G, su dominio también se mantiene en la velocidad de descarga, donde alcanza los 27,7 Mbps. Este comportamiento refleja una estrategia sostenida de inversión y optimización de su infraestructura, que le permitió mantenerse competitivo frente a un mercado en constante cambio. El tercer lugar lo ocupa WOM, que encontró su fortaleza en la calidad de la experiencia más que en la velocidad pura. El operador lidera por tercer año consecutivo en latencia, tanto en el ranking general como en 4G, un indicador clave para actividades como videollamadas, juegos en línea y navegación fluida.

A esto se suma su consistencia en otros aspectos. WOM acumula cinco años liderando métricas como el rendimiento en streaming de YouTube y la navegación web en redes 4G, lo que evidencia una estrategia enfocada en estabilidad y experiencia del usuario. Más abajo en la lista aparece Tigo, que aunque no lidera el ranking, muestra señales de recuperación. La compañía registró un crecimiento del 17% en su velocidad de descarga, alcanzando los 29,1 Mbps. Este avance sugiere que las inversiones recientes en infraestructura comienzan a reflejarse en el desempeño de su red.

El informe también cobró relevancia en medio de los movimientos empresariales que atraviesa el sector, especialmente tras la integración entre Tigo y Movistar. Este tipo de cambios podría redefinir el mapa competitivo en los próximos años, en un mercado donde la diferencia entre liderar o quedarse atrás se mide en detalles técnicos.

WOM Colombia tiene más de 7 millones de clientes hasta enero de 2025. La compañía ha crecido rápidamente desde su llegada al país en abril de 2021 y opera en 725 municipios con cobertura 4G - crédito WOM
WOM destaca al liderar por tercer año consecutivo en latencia, un indicador clave para videollamadas y juegos en línea - crédito WOM

Detrás de estas cifras está la metodología de nPerf, una plataforma independiente que evalúa el rendimiento de internet a partir de pruebas realizadas por usuarios. Su enfoque permite medir variables como velocidad, latencia y calidad de uso en condiciones reales, lo que aporta una visión más aterrizada frente a los indicadores tradicionales.

En conjunto, el barómetro confirma que el mercado colombiano de telecomunicaciones se mantiene dinámico y altamente competitivo. Las mejoras en velocidad, estabilidad y experiencia no solo responden a la presión entre operadores, sino también a una demanda creciente de los usuarios por servicios más rápidos y confiables.

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