Aida Victoria Merlano volvió a hablar de la fuga de su mamá sin mostrar arrepentimiento: “Eso fue cinematográfico”

La barranquillera habló del proceso en su contra como el de su mamá - crédito @lamansionvipmx/Tiktok

El futuro judicial de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano se definirá en breve, según declaró en el reality digital La Mansión VIP que se lleva a cabo en México.

La influenciadora reconoció ante sus compañeros que está a la espera de la decisión final sobre su presunta complicidad en la fuga de su madre, proceso que podría llevarla a prisión o dejarla en libertad. “De hecho ya estoy en la última instancia para ver si me voy presa o quedo libre”, expresó ante las cámaras de .

Frente a sus compañeros de reality, la barranquillera respondió cómo la atención mediática se volcó sobre ella luego del escape de su madre el 1 de octubre de 2019. Y es que el tema de conversación surgió debido a una pregunta que le hizo uno de los participantes.

“Si tú mamá está presa, ¿por qué a ti te quieren llevar también?”, fue el interrogante que desencadenó la respuesta de la influencer.

En los juzgados de Paloquemao se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de la hija de Aida Merlado. Aida Victoria Merlano Manzaneda. (Colprensa - Camila Díaz)

De acuerdo con Merlano Manzaneda, el hecho quedó grabado por cámaras de seguridad, que mostraron cómo la excongresista descendió por una ventana durante una cita odontológica.

“Se tiró por una ventana. Eso fue cinematográfico. Hay un video de una cinta de seguridad donde ella se está tirando de una ventana con una cuerda”, comentó la joven al recordar ese día.

La excongresista había sido condenada por compra de votos, una práctica que, según Aida Victoria, es frecuente entre políticos colombianos: “Digamos que en Colombia el 90% de los políticos compran votos, pero a ella la metieron presa por eso”, dijo la barranquillera.

Añadió que, además de ese delito, se le sumaron cargos por porte de armas: “A ella no le metieron solo la compra de votos, le metieron porte de armas, o sea, la Policía, se ve en los videos, mete armas en su sede política para llevársela presa más tiempo. Esa es la justicia”.

Aída Merlano llegando a Bogotá después de que se entregara a las autoridades colombianas - crédito Colprensa

Al responder preguntas de sus compañeros sobre su propio proceso judicial, Aida Victoria explicó que su acusación se debe a su presencia en el centro odontológico durante la fuga, pero negó haber colaborado en el escape.

“Aunque sí estaba en el centro odontológico en el momento de la fuga, no vi el instante exacto en el que mi madre escapó y no la ayudé a cumplir con el plan”, afirmó.

Sin embargo, en algunas de los testimonios de Merlano durante el proceso judicial, a joven condenada admitió que aunque vio la cuerda con la que su mamá se tiró del consultorio odontológico, no sabía que la usaría para tal fin.

Declaraciones de Aida Merlano sobre su fuga

En declaraciones dadas desde Venezuela -donde permaneció durante un argo tiempo prófiga de la justicia-, Aída Merlano dijo que ella traía esas cosas desde la cárcel, la cuerda enrrollada en su cuerpo, la peluca pegada en su abdomen, mientras que los guantes y la ropa en un bolso que después pasó a una bolsa de hamburguesas que le habían llevado sus hijos.

Así fue el momento de la fuga de Aída Merlano del consultorio odontológico - crédito Policía Nacional

Sin embargo, la Fiscalía señaló algo diferente y es que Aida Victoria y Esteban José -hijos de la excongresista- no solo fueron citados al consultorio para poder ver a su madre, sino para llevarle la soga, los guantes, la peluca y la ropa.

Además, el fiscal del caso indicó que la influenciadora también fue la encargada de llamar al motociclista, disfrazado de domiciliario, para que recogiera a su mamá.

“Al momento de cometer la conducta, Aida Victoria tenía la capacidad para comprender la capacidad para determinarse con base en su comportamiento, conocía que su contribución a la fuga estaba prohibida por el ordenamiento penal y le era exigible ayudar a la fuga”, señaló el fiscal.