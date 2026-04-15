Esto dice la prensa norteamericana de James Rodríguez a pocas semanas del Mundial de 2026: “Se encuentra rezagado”

La irregular actuación del mediocampista en el Minnesota United provoca inquietud en los seguidores de la Selección Colombia, que dudan sobre su papel en próximos enfrentamientos de la eliminatoria mundialista-crédito Darren Yamashita/Imagn Images

A 59 días del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, la selección Colombia cuenta con un problema importante: el presente y ritmo de juego de James Rodríguez.

En medio de esta situación, el 14 de abril de 2026, el exvolante del Club León y capitán de la Tricolor sumó su primera titularidad con el Minnesota United en el empate y clasificación la US Open Cup frente al Sacramento Republic.

Los primeros minutos de James Rodríguez con la camiseta de “The Loons” fueron tema de debate en la prensa de Norteamérica.

El mediocampista colombiano fue titular frente al Sacramento Republic en la U.S. Open Cup, pero su rendimiento dejó dudas entre los aficionados de la Selección Colombia tras disputar apenas sesenta y cinco minutos antes de ser sustituido-crédito @FelipeCar/X

La actuación de James Rodríguez como titular en el Minnesota United el 14 de abril de 2026, durante el partido de la U.S. Open Cup frente al Sacramento Republic, generó preocupación entre los aficionados de la Selección Colombia, según reportó Felipe Cárdenas, periodista de The Athletic y corresponsal de CBS Sports Golazo. Rodríguez, quien disputó 65 minutos antes de ser sustituido, atraviesa dificultades de continuidad y aún siente el impacto de un problema de salud sufrido tras los partidos con Colombia ante Croacia y Francia en la última fecha FIFA, de acuerdo con los reportes recogidos por Cárdenas.

En su análisis, Cárdenas explicó que sus problemas de salud no le han permitido tener un rendimiento físico clave, y puso en la mesa que James tenga un rol principal con Colombia para el Mundial de 2026:

“James Rodríguez formará parte de la lista de 26 jugadores de Colombia para el Mundial. Sin embargo, su plan de venir a la MLS para prepararse para el torneo se ha visto afectado por su reciente problema de salud. Ahora se encuentra rezagado. La pregunta es si James podrá aceptar un rol limitado con Colombia este verano”, explicó.

James Rodríguez afronta una dura situación en la MLS; el periodista Felipe Cárdenas destaca su bajo nivel actual y advierte que necesitará un milagro para brillar con Colombia en la temporada 2024-crédito @FelipeCar/X

En medio del análisis que entregó Felipe Cárdenas, un usuario cuestionó que Néstor Lorenzo relegue a James Rodríguez a ser suplente con la Tricolor, a lo cual el periodista estuvo de acuerdo a él, pero destacó que el nivel de los juegos ante Uzbekistán y República Democrática del Congo no serán exigentes para el volante de 35 años:

“No estoy en desacuerdo, pero los dos primeros partidos de Colombia son (en teoría) muy ganables. James no debería esforzarse demasiado contra Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Cabría esperar que Lorenzo tuviera un razonamiento similar“, dijo.

Así fue la primera titularidad de James Rodríguez

El Minnesota superó por penaltis a Sacramento Republic, luego de empatar sin goles en los 90 minutos y posteriormente en el tiempo extra. James jugó 66 minutos - crédito US Open Cup

El primer partido de James Rodríguez como titular con Minnesota United en la US Open Cup dejó al colombiano bajo escrutinio luego de disputar sesenta y seis minutos en el empate sin goles frente a Sacramento Republic, un debut marcado tanto por su retorno tras dos semanas de inactividad como por la recepción crítica a su desempeño.

La clasificación a los octavos de final, decidido en una inusual tanda de doce penales, permite al club mantener el impulso que los llevó a semifinales en la edición anterior del torneo, abriendo una nueva etapa de exigencias hacia Rodríguez de cara a su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la definición por penales, Minnesota United alcanzó el triunfo con una marca de 9-8, una cifra que ejemplifica la tensión de la disputa y el margen estrecho con que superó al conjunto californiano.

La serie estuvo marcada por el error de Alec Smir, arquero de Minnesota, cuyo remate se fue por encima del arco en el undécimo tiro, lo que ofreció a Sacramento la oportunidad de definir la eliminatoria.

No obstante, la intervención posterior del arquero ante el disparo de su colega Danny Vitiello devolvió la paridad y sostuvo al equipo hasta el fallo decisivo de Dominik Wanner que definió el pase de los Loons a la siguiente ronda, fijada para el 28 o 29 de abril contra el ganador entre San Jose Earthquakes y Phoenix Rising.

En su retorno tras una grave deshidratación, Rodríguez alineó junto a Momo Diego y Bongi Hlongwane en la ofensiva, aunque la falta de sincronía se hizo evidente por momentos, en buena medida por el corto tiempo de trabajo conjunto. El mediocampista generó una única ocasión de gol antes de ser sustituido en el minuto sesenta y siete por el argentino Joaquín Pereyra, convirtiendo su tiro penal en la duodécima ronda.

El arranque de James Rodríguez con Minnesota United, sumando sus primeros minutos como titular tras la lesión que lo mantuvo inactivo, ocurre en un punto clave de su trayectoria, pues retomar regularidad es indispensable en vistas a su participación con la selección Colombia en el ciclo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La prensa y plataformas de análisis coinciden en que, si bien mostró destellos de su calidad técnica, la adaptación al ritmo del equipo y al fútbol estadounidense requerirá varios partidos adicionales.

El siguiente compromiso de Minnesota United en la Major League Soccer lo enfrentará a Portland Timbers, últimos en la tabla de la Conferencia Oeste, el 18 de abril de 2026 a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).