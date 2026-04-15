Crecen las muertes violentas en Colombia: gremio de la seguridad privada pide mayor colaboración y tecnología

El gremio expuso las cifras que se han registrado en 2024, 2025 y lo que va de 2026 - crédito Colprensa

Casos como el registrado en Bogotá el 14 de abril durante el intento de robo a los escoltas de un carro de valores y el incremento de las muertes violentas en Colombia, han encendido las alarmas dentro del sector de la seguridad privada.

Es por ello que la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) reportó que las muertes violentas en el país aumentaron en más del 9% entre 2024 y 2025, según las cifras más recientes de Medicina Legal.

El gremio advirtió que este fenómeno refleja un deterioro progresivo del entorno de seguridad, en un contexto marcado por la proximidad de procesos electorales y la preocupación ciudadana por la tranquilidad en los espacios cotidianos.

En el documento, Confevip expuso que en 2024 se registraron 29.290 muertes violentas, mientras que en 2025 la cifra subió a 30.787 casos, lo que coincide con el aumento de delitos como el homicidio, que pasó de 13.917 casos en 2024 a 14.780 en 2025, lo que equivale a un crecimiento del 10%.

El gremio de seguridad privada alertó sobre el incremento de muertes violentas en el país - crédito Visuales IA

El gremio mencionó que entre enero y febrero de 2026, la tendencia al alza se mantiene, con 4.940 muertes violentas frente a las 4.469 del mismo lapso en 2025, lo que representa un incremento del 10%.

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, señaló que estas cifras reflejan un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en el país. Según Díaz, el aumento de los índices de violencia se produce en un momento especialmente delicado, ya que coincide con el periodo electoral, lo que incrementa la sensibilidad social frente a la percepción de inseguridad.

El dirigente gremial aseguró que la seguridad privada está respondiendo de manera activa a estos desafíos y que el sector ha comenzado a incorporar nuevas tecnologías para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía.

“Desde la seguridad privada no nos estamos quedando quietos: estamos incorporando tecnología como drones, robótica, inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia inteligente para anticiparnos a los riesgos y proteger mejor a los ciudadanos en sus entornos cotidianos”, afirmó Díaz.

Las cifras mencionadas fueron sustraídas de reportes oficiales de Medicina Legal - crédito Medicina Legal

En el comunicado se afirma que el uso de herramientas como la inteligencia artificial y la robótica busca incrementar la eficacia de las labores de prevención y vigilancia. El gremio sostiene que la integración de estos recursos permite una mejor capacidad de reacción ante incidentes de violencia y contribuye a fortalecer la protección de las personas en espacios públicos y privados.

Díaz también hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para que fortalezcan el trabajo conjunto con la seguridad privada. “Es clave que el Gobierno Nacional y los alcaldes cuenten con la seguridad privada como aliada. Si articulamos esfuerzos, podemos mejorar no solo la seguridad ciudadana, sino también la percepción de tranquilidad que hoy tanto necesitan los colombianos”.

El gremio plantea que la colaboración entre el sector público y privado es fundamental para enfrentar el fenómeno del aumento de muertes violentas. Según los datos entregados por Medicina Legal y sistematizados por Confevip, la tendencia de homicidios y otras formas de violencia letal se mantiene en los primeros meses de 2026, lo que genera inquietud entre los responsables de la seguridad y la convivencia en las ciudades.

El gremio pidió que exista una alianza entre el sector público y privado - crédito Medicina legal

Para el gremio, la situación refleja un escenario en el que los actores de la seguridad privada consideran indispensable la implementación de tecnologías avanzadas y la consolidación de alianzas estratégicas para contribuir a la reducción de los índices de violencia.

Desde Confevip resaltaron la importancia de que la seguridad privada sea reconocida como un actor complementario en el sistema de seguridad del país, e insistieron en la necesidad de una coordinación más estrecha entre el sector privado y el Estado para responder con mayor eficacia a la problemática de la violencia y ofrecer alternativas que ayuden a restablecer la confianza de la ciudadanía.