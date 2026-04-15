Ejército Nacional desactivó 30 explosivos y frustró ataque terrorista de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el sur del Cauca

Tropas lograron localizar dispositivos instalados por estructuras armadas en una zona estratégica, impidiendo acciones violentas y reforzando la protección de habitantes en áreas rurales del suroccidente del país - crédito prensa Ejército Nacional

En una operación militar de alto impacto realizada en el municipio de El Tambo, Cauca, el Ejército Nacional logró la ubicación y neutralización de 30 artefactos explosivos instalados en una zona estratégica por estructuras armadas al servicio de alias Iván Mordisco.

Esta acción, informada por la Tercera División del Ejército Nacional evitó un atentado dirigido tanto contra la fuerza pública como contra la población civil en el suroccidente del país.

Hallazgo de explosivos en corredor estratégico del suroccidente

Las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, bajo la estructura de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, ubicaron el material explosivo en el sector conocido como la parte alta de El Filo, corregimiento de La Emboscada.

El Ejército Nacional neutralizó 30 artefactos explosivos en El Tambo, Cauca, en una operación contra estructuras al servicio de alias Iván Mordisco - crédito prensa EJC

Según la información oficial proporcionada por la Tercera División, en menos de 24 horas se hallaron 11 dispositivos explosivos improvisados (IED) y 19 artefactos explosivos abandonados (AXO), que pertenecerían a la Compañía Fardey Díaz, adscrita a la estructura criminal Carlos Patiño.

Estos explosivos tenían como objetivo ejecutar ataques directos contra integrantes de la fuerza pública y generar temor en las comunidades rurales de la región. La acción permitió anticipar una amenaza real en un corredor donde se busca mantener el control mediante el uso indiscriminado de explosivos.

Protocolos de seguridad y destrucción controlada

Tras la ubicación del área preparada, las tropas activaron los protocolos de seguridad establecidos, garantizando la integridad tanto del personal militar como de los habitantes de la zona.

La desactivación de explosivos evitó atentados contra la fuerza pública y la población civil en una zona estratégica del suroccidente colombiano - crédito prensa EJC

El coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, declaró que el hallazgo permitió avanzar en el desminado operacional del territorio. El oficial precisó: “30 artefactos explosivos improvisados fueron desarticulados y destruidos, evitando afectaciones a nuestras tropas y a la población civil”.

El material explosivo será destruido por el equipo especializado en manejo de explosivos, y la autoridad competente fue informada para seguir con los procesos judiciales correspondientes.

Esta operación refuerza la estrategia de la fuerza pública para liberar corredores rurales de la amenaza de minas y artefactos ilegales, una problemática persistente en el sur del Cauca.

Las tropas hallaron 11 dispositivos explosivos improvisados y 19 artefactos abandonados en la parte alta de El Filo, corregimiento de La Emboscada - crédito prensa EJC

Operativo simultáneo en Argelia, Cauca

En el desarrollo de operaciones coordinadas en el suroccidente del país, la fuerza pública también frustró un atentado con una motocicleta cargada de explosivos en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.

El artefacto, instalado presuntamente por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, se hallaba a pocos metros del hospital local, representando un riesgo elevado para la población civil y el personal sanitario.

La rápida intervención permitió desactivar el dispositivo, que tenía capacidad para afectar un radio superior a los 300 metros. Este hecho refuerza la alerta permanente de las autoridades frente a los métodos empleados por grupos armados ilegales para intimidar a las comunidades y obstaculizar proyectos de infraestructura y salud.

Los explosivos localizados pertenecían a la Compañía Fardey Díaz, vinculada a la estructura criminal Carlos Patiño de las disidencias de las Farc - crédito prensa EJC

Impacto estratégico y llamado a la comunidad

De acuerdo con el Ejército Nacional, la ubicación y destrucción de los 30 explosivos en El Tambo representa un resultado de alto valor estratégico. El operativo limita la capacidad operativa de grupos armados ilegales, en particular de las disidencias asociadas a “Iván Mordisco”, y protege a las comunidades rurales de consecuencias devastadoras.

El coronel Garzón López reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares con la protección de la vida y la tranquilidad regional: “Queremos enviar un mensaje a la población civil para que siga colaborando con información que permita localizar estos artefactos, y a los integrantes de las estructuras ilegales, que abandonen el accionar violento y se desmovilicen”.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier situación sospechosa a la línea antiterrorismo 107, mecanismo dispuesto para fortalecer la cooperación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

El equipo de manejo especializado realizó la destrucción controlada de los artefactos, siguiendo protocolos de seguridad para proteger a la comunidad - crédito prensa EJC

El Ejército Nacional anunció que mantendrá las operaciones militares sostenidas en el departamento del Cauca para neutralizar amenazas terroristas y debilitar las capacidades de los grupos armados organizados. El objetivo es reducir la incidencia de artefactos explosivos en zonas rurales y garantizar condiciones de seguridad para la población y proyectos de desarrollo local.