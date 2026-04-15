Katherine Miranda pasó del apoyo a Petro a la unión con Paloma Valencia con fuerte justificación: “Mi tía uribista tenía razón”

Katherine Miranda sorprendió al anunciar apoyo a la campaña política de Paloma Valencia - crédito Katherine Miranda - Paloma Valencia/Facebook

Un reajuste político inesperado volvió a mover las fichas del escenario electoral colombiano, y es que Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde, explicó las razones de su respaldo a Paloma Valencia, figura central del Centro Democrático y una de las aspirantes que gana terreno en la disputa hacia 2026; la declaración abrió una discusión inmediata sobre lealtades, trayectorias y nuevas alianzas.

El pronunciamiento tomó mayor fuerza por el contraste con su pasado político, ya que Katherine Miranda respaldó el ascenso de Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022 y mantuvo durante años una distancia visible con el uribismo.

En la actualidad, su acercamiento y apoyo a la campaña de Paloma Valencia —pupila y protegida del expresidente Álvaro Uribe Vélez— provocó reacciones encontradas dentro y fuera del Congreso, donde su nombre volvió a ocupar el centro del debate.

Paloma Valencia es la ahijada política del expresidente Álvaro Uribe, que la respalda en su camino hacia la Casa de Nariño 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

Desde sectores que antes respaldaron su trabajo dentro de la oposición al uribismo surgieron críticas por lo que consideran un cambio difícil de justificar. El cuestionamiento se intensificó al recordar que, en su paso por la Cámara de Representantes, endureció su discurso y se consolidó como una de las voces opositoras del Gobierno Petro, al punto de enfrentar un ‘voto castigo’ en las elecciones legislativas de 2026, donde no logró conservar su curul.

La explicación de Miranda sobre su respaldo a la campaña de Valencia

No obstante, Katherine Miranda expuso su posición en una entrevista para la revista Semana, en donde insistió en que su decisión no responde a afinidades ideológicas plenas, sino a una lectura del momento político: “Apoyé la Gran Consulta porque le estoy apostando a un liderazgo colectivo”,

En su diálogo con el medio, reconoció de forma directa la distancia que tuvo con la senadora del Centro Democrático: “Yo tengo muchas diferencias con Paloma, las tengo desde hace ocho años que nos conocemos”. Sin embargo, añadió una valoración que marcó el eje de su argumento: “Es una mujer que ha respetado la independencia, la Constitución, la democracia”.

Katherine Miranda afirmó que su apoyo a Paloma Valencia se basa en la idea de un liderazgo colectivo - crédito @mirandabogota/Instagram

Esa idea, la del respeto institucional, apareció como el punto de convergencia que hoy la lleva a reconsiderar posiciones. Miranda sostuvo que el país atraviesa una etapa que exige coincidencias mínimas entre sectores que históricamente han estado en orillas opuestas: “Nos tenemos que encontrar en lo fundamental”.

El nuevo giro político dio la representante Katherine Miranda

“Yo les digo, a mí me duele profundamente aceptar que la tía uribista tenía razón. Me duele profundamente aceptarlo. O sea, hoy, hoy digo lastimosamente que mi tía uribista tenía razón, porque lo que estamos viendo es lamentable y uno no tiene que, tiene que tener la posibilidad de la crítica. El joven de entrada es rebelde, el joven de entrada cuestiona, pregunta. Digo, antes de tomar una decisión, infórmense, porque es importante ver todas las posturas”, señaló la legisladora en su intervención.

La representante insistió en la idea de responsabilidad frente a las decisiones electorales, por lo que señaló que la política no siempre permite decisiones cómodas y que, en ocasiones, obliga a tomar posturas que generan incomodidad incluso dentro de su propio entorno. Bajo esa lógica defendió su respaldo actual a la candidata uribista.

Katherine Miranda reconoció diferencias con la senadora del Centro Democrático, pero resaltó lo que considera su respeto por la institucionalidad - crédito Katherine Miranda/Facebook

Pese a su respaldo a Valencia, Katherine Miranda aclaró que no votó por ella en la consulta interna. Aun así, destacó el esquema de liderazgo que la senadora impulsó junto a Juan Daniel Oviedo, que es la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, y otros actores políticos que, desde su lectura, promueven una forma distinta de articulación.

Uno de los puntos que resaltó fue la manera en que Valencia maneja la diferencia política: “Y lo que me gusta es que ella no es de extrema derecha ni nada por el estilo. Obviamente, ella le guarda un respeto infinito a Uribe, así como muchos tienen unos, digamos, unos liderazgos, unas, pues unos referentes en política, pero lo que yo he visto en Paloma, en Oviedo, es esa apertura al diálogo, es esa capacidad de construir en la diferencia y yo siento que eso es lo que hoy necesita Colombia“.

“Voy a seguir teniendo mis diferencias con Paloma y las voy a decir en público y en privado”, dijo, al intentar despejar la idea de un alineamiento total con la campaña de Valencia.