Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el minuto a minuto del partido entre Millonarios y Boston River, por la segunda fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, en el estadio El Campín de Bogotá.

Se viene la segunda presentación de los embajadores en la fase de grupos , que luego de perder en el debut en condición de visitante, tiene su debut como local y ante un rival que puede sorprenderlo en casa, pese a que es de poca historia y trayectoria.

Millonarios viene de perder por 2-0 contra O’Higgins de Chile en Rancagua , realizó uno de sus peores partidos bajo el mando del técnico Fabián Bustos y necesita un triunfo no solo para recuperar la confianza de los aficionados, sino para entrar en la pelea por la clasificación a octavos y los playoffs.

Por su parte, Boston River también cayó en la primera fecha de la fase de grupos , por la mínima diferencia ante Sao Paulo en Montevideo, así que está obligado a conseguir los tres puntos afuera de casa para no quedar atrás en el grupo C, pero enfrentando a los azules y a la altura de Bogotá.

Desde el 21 de marzo que los azules no saben lo que es ganar en el primer semestre de 2026, cuando goleó a Once Caldas por 4-1 en Manizales, desde entonces lleva cuatro juegos con dos empates y dos derrotas:

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Corinthians y Santa Fe por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

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