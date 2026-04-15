Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el minuto a minuto del partido entre Millonarios y Boston River, por la segunda fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, en el estadio El Campín de Bogotá.
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Corinthians y Santa Fe por la fecha 2 de la Copa Libertadores.
Cuatro partidos sin ganar
Desde el 21 de marzo que los azules no saben lo que es ganar en el primer semestre de 2026, cuando goleó a Once Caldas por 4-1 en Manizales, desde entonces lleva cuatro juegos con dos empates y dos derrotas:
Millonarios 2-2 Fortaleza
Jaguares 1-0 Millonarios
O’Higgins 2-0 Millonarios
Millonarios 1-1 Santa Fe
Programación miércoles 15 de abril
Caracas vs. Independiente Petrolero: 5:00 p.m.
Racing vs. Botafogo: 5:00 p. m.
Olimpia vs. Barracas Central: 7:00 p. m.
River Plate vs. Carabobo: 7:30 p. m.
América vs. Alianza Atlético: 9:00 p. m.
Millonarios vs. Boston River: 9:00 p.m.
Posiciones grupo C
- São Paulo: 6 puntos (+3)
- O’Higgins: 3 puntos (+1)
- Boston River: 0 puntos (-1)
- Millonarios: 0 puntos (+2)
Por su parte, Boston River también cayó en la primera fecha de la fase de grupos, por la mínima diferencia ante Sao Paulo en Montevideo, así que está obligado a conseguir los tres puntos afuera de casa para no quedar atrás en el grupo C, pero enfrentando a los azules y a la altura de Bogotá.
Millonarios viene de perder por 2-0 contra O’Higgins de Chile en Rancagua, realizó uno de sus peores partidos bajo el mando del técnico Fabián Bustos y necesita un triunfo no solo para recuperar la confianza de los aficionados, sino para entrar en la pelea por la clasificación a octavos y los playoffs.
Se viene la segunda presentación de los embajadores en la fase de grupos, que luego de perder en el debut en condición de visitante, tiene su debut como local y ante un rival que puede sorprenderlo en casa, pese a que es de poca historia y trayectoria.