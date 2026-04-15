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Millonarios vs. Boston River EN VIVO, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto de los embajadores en El Campín

El conjunto de Fabián Bustos tendrá su primer encuentro en El Campín por el grupo C, en el que buscará un triunfo necesario para subir en la tabla de posiciones

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Millonarios
Millonarios se juega todo de local para vencer a Boston River por la Copa Sudamericana, por la segunda fecha del grupo C - Millonarios FC

¡Buen día a todos! Este es el minuto a minuto del partido entre Millonarios y Boston River, por la segunda fecha del grupo C de la Copa Sudamericana, en el estadio El Campín de Bogotá.

20:32 hsHoy

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Santa Fe visitará en Sao Paulo al Corinthians-crédito Rodrigo Valle-REUTERS - Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe visitará en Sao Paulo al Corinthians-crédito Rodrigo Valle-REUTERS - Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Corinthians y Santa Fe por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

Leer la nota completa
20:08 hsHoy

Cuatro partidos sin ganar

Desde el 21 de marzo que los azules no saben lo que es ganar en el primer semestre de 2026, cuando goleó a Once Caldas por 4-1 en Manizales, desde entonces lleva cuatro juegos con dos empates y dos derrotas:

Millonarios 2-2 Fortaleza

Jaguares 1-0 Millonarios

O’Higgins 2-0 Millonarios

Millonarios 1-1 Santa Fe

19:53 hsHoy

Programación miércoles 15 de abril

Caracas vs. Independiente Petrolero: 5:00 p.m.

Racing vs. Botafogo: 5:00 p. m.

Olimpia vs. Barracas Central: 7:00 p. m.

River Plate vs. Carabobo: 7:30 p. m.

América vs. Alianza Atlético: 9:00 p. m.

Millonarios vs. Boston River: 9:00 p.m.

19:51 hsHoy

Posiciones grupo C

  1. São Paulo: 6 puntos (+3)
  2. O’Higgins: 3 puntos (+1)
  3. Boston River: 0 puntos (-1)
  4. Millonarios: 0 puntos (+2)
19:50 hsHoy

Por su parte, Boston River también cayó en la primera fecha de la fase de grupos, por la mínima diferencia ante Sao Paulo en Montevideo, así que está obligado a conseguir los tres puntos afuera de casa para no quedar atrás en el grupo C, pero enfrentando a los azules y a la altura de Bogotá.

19:49 hsHoy

Millonarios viene de perder por 2-0 contra O’Higgins de Chile en Rancagua, realizó uno de sus peores partidos bajo el mando del técnico Fabián Bustos y necesita un triunfo no solo para recuperar la confianza de los aficionados, sino para entrar en la pelea por la clasificación a octavos y los playoffs.

19:48 hsHoy

Se viene la segunda presentación de los embajadores en la fase de grupos, que luego de perder en el debut en condición de visitante, tiene su debut como local y ante un rival que puede sorprenderlo en casa, pese a que es de poca historia y trayectoria.

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