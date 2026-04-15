Linda Caicedo dejó atrás el festejo por el triunfo de la selección Colombia femenina y ya piensa en Argentina

Linda Caicedo abrió el marcador para Colombia contra Chile por la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito FCF

La selección Colombia femenina está tranquila con la campaña que lleva en la Liga de Naciones de la Conmebol, pues comenzó 2026 en la cuarta casilla con siete puntos y ahora suma 13 unidades en la segunda posición, empatada con Argentina y perdiendo el puesto por la diferencia de gol.

Para Linda Caicedo, ahora la Tricolor debe pensar en el duelo ante las argentinas en Lanús, por la séptima fecha, y será determinante porque es duelo de líderes, solo el triunfo le permitirá a las cafeteras subir a la primera posición, que es el objetivo de la escuadra nacional.

Por lo pronto, el técnico Ángelo Marsiglia trabaja en recuperar físicamente al equipo para el viaje a Buenos Aires, dado que viene de dos compromisos extenuantes frente a Venezuela y Chile, que son dos de los rivales directos de Colombia en la Liga de Naciones.

“Hacer respetar la casa”

Las cafeteras debían sumar los seis puntos en sus dos compromisos de local, pues saben que la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina en Brasil 2027 está en lo que consigan en Cali, tanto en abril como en junio, y no depender de otros resultados en las fechas finales.

Después del partido, Linda Caicedo resaltó la victoria sobre Chile, pero dejando claro que se deben mejorar cosas en Colombia, empezando por la cantidad de opciones desperdiciadas y la falta de mayor contundencia cuando tiene la pelota en campo contrario.

Linda Caicedo fue la gran figura de la selección Colombia con un gol y un penalti provocado - crédito FCF

“Estamos muy contentas, era importante ganar, hacer respetar la casa, ahora debemos ser autocríticas con el partido sobre lo que hicimos bien, también lo no tan bueno, y ya pensar en el próximo partido ante Argentina”, dijo la atacante en rueda de prensa, citada por El País.

La goleadora de Colombia también agradeció el apoyo del público en el estadio Pascual Guerrero, donde no se llenaron las tribunas, pero las jugadoras sintieron mucho cariño y fuerza: “Así creo que lo piensa la mayoría de mis compañeras, la gente nos acompañó hasta el final y esa energía, también ese granito diferente, y agradecerle a todas las personas que nos han apoyado”.

La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

“Eso nos deja muy contentas porque la energía de la gente nos ayuda muchísimo, se prioriza mucho sacar los tres puntos y pude aportar ese gol al equipo”, dijo Linda, recordando que abrió el marcador para el 2-0 sobre las chilenas en la sexta fecha.

“Hay agotamiento”

De otro lado, Linda Caicedo se enfoca en llegar en las mejores condiciones a Buenos Aires, de cara al encuentro del 18 de abril frente a Argentina, la líder de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con 13 puntos y una diferencia de gol de +12.

“Las dos selecciones llegamos muy bien, con dos victorias por delante. Será un partido muy cerrado en la casa de ellas, pero ahora debemos descansar, preparar bien el partido e ir a sacar los tres puntos allá”, dijo la atacante, con respecto a lo que será el encuentro de la séptima jornada del torneo clasificatorio.

Linda Caicedo buscará un nuevo triunfo en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, esta vez ante Argentina en el estadio Ciudad de Lanús - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Finalmente, la jugadora del Real Madrid reveló que existe mucho desgaste porque los dos encuentros previos de la Liga de Naciones fueron casi seguidos, con cuatro días de diferencia, de alta intensidad y esfuerzo por parte de las cafeteras, pero esperan recuperarse lo más pronto posible.

“Hay agotamiento, que es lo normal, porque fueron dos partidos (Venezuela y Chile) muy exigentes, de muchos minutos, pero tenemos dos días para descansar bien y preparar el partido”, terminó de decir Linda Caicedo, que espera volver a marcarle a la Albiceleste, tal como en el triunfo 1-0 en Estados Unidos, por la She Believes Cup.