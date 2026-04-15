Paloma Valencia no respaldará a aspirantes presidenciales del oficialismo: “Cualquiera que no sea Cepeda”

Paloma Valencia criticó gestión de Gustavo Petro y atribuyó crisis a decisiones del gobierno - crédito Cristián Bayona, Colprensa

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó en Caracol Radio su posición frente a la actual coyuntura política, dejando claro que descarta cualquier apoyo a la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.

Durante una entrevista en el programa Dos Puntos, la congresista manifestó que su respaldo recaerá en cualquier candidato distinto al oficialismo representado por el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda. Según explicó, las recientes crisis que afectan al país tienen origen en las decisiones de la actual administración.

En el medio citado, la legisladora señaló que “la continuidad del gobierno Petro es nefasta para Colombia” y atribuyó las dificultades en sectores como la salud, la seguridad y la economía a políticas implantadas por el Ejecutivo.

Paloma Valencia precisó que “la famosa crisis explícita, no pagar la salud”, así como el deterioro de los servicios médicos, derivan de una “decisión del gobierno”. La senadora sostuvo que la situación ha llevado a que “los colombianos estén siendo enviados a morir en sus casas”.

Durante el diálogo, la periodista Vanessa de la Torre preguntó a Valencia si consideraría sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella en caso de que este avanzara a una segunda vuelta presidencial.

La senadora respondió: “Voy a apoyar a cualquiera que no sea Cepeda”. En sus palabras, la política de “paz total” impulsada por Iván Cepeda ha generado “un aumento en la extorsión, el secuestro, el terrorismo y los asesinatos”. Según Valencia, estos fenómenos constituyen el resultado directo de las orientaciones del gobierno de Gustavo Petro.

El programa recogió también la percepción de la senadora acerca de la economía nacional. A juicio de Paloma Valencia, existe confusión en el electorado porque algunos asocian la coyuntura de bonanza con la gestión del presidente Petro. Sin embargo, la senadora sostiene que el auge económico obedece a factores ilícitos.

“El bienestar económico que está viviendo este país es resultado de la cocaína”, afirmó. Para sustentar su argumento, la congresista comparó cifras históricas de producción: “En la época de Pablo Escobar, Colombia producía 200 toneladas métricas de cocaína; ahora la cifra supera las 3.600 toneladas”.

Valencia cuestionó el impacto de este fenómeno en la estructura social y el poder alcanzado por organizaciones armadas.

La legisladora indicó que el “plan” gubernamental ha elevado los índices de violencia. Insistió en que “hay máximos históricos de homicidio” y que tanto el reclutamiento forzado como los actos terroristas se han incrementado.

“Uno podía pensar que la paz total de Iván Cepeda era una política mala. Pero cuando usted empieza a ver que hay máximos históricos de homicidio, que se dispara el reclutamiento, que se dispara el terrorismo y usted persiste, pues uno tiene que entender que eso no es un error, es un plan”, expresó Valencia.