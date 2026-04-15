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7 de cada 10 colombianos planea gastar más en viajes en 2026: así invertirán su presupuesto

Asimismo, el 49% de los viajeros en Colombia planea tomar vacaciones más largas este año, según un estudio de Booking

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Primer plano de una persona sosteniendo un pasaporte y boletos de avión en un aeropuerto. Al fondo, se ven aviones y otros viajeros a través de la ventana.
El 68% de los colombianos planea aumentar su presupuesto para viajes en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar se consolida como una de las principales aspiraciones para los colombianos en 2026, según un reciente estudio de Booking. Este revela que el 68% prevé aumentar su presupuesto para viajar este año.

El informe detalla que el 80% de los consultados se muestra optimista ante la posibilidad de realizar algún desplazamiento durante los próximos meses, aunque la tendencia no está en reducir gastos, sino en redefinir prioridades y estrategias de inversión.

Nuevas prioridades para el presupuesto de viaje

De acuerdo con el análisis, el 24% tiene la intención de mantener el mismo nivel de gasto, mientras que solo el 8% planea disminuirlo. Esta disposición a invertir más no responde a un perfil homogéneo, sino que abarca a distintos tipos de viajeros, cada uno con sus propias prioridades y ajustes presupuestarios.

Mujer sonriente de pelo rizado y tez oscura con sudadera gris y auriculares, mirando su celular en un asiento de avión junto a la ventana que muestra nubes.
Las promociones y descuentos serán clave para el 36% de los colombianos al organizar sus viajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos viajeros buscan potenciar su experiencia destinando más recursos. El 49% de los encuestados planea realizar viajes más largos, mientras que el 45% espera desplazarse en más ocasiones a lo largo del año. Un 38% expresó que invertirá más durante el viaje, enfocándose principalmente en actividades culturales, experiencias locales y gastronomía. De igual forma, otro 38% manifestó interés en explorar destinos más lejanos o internacionales durante 2026.

Asimismo, el 29% de los consultados mantendrá su tipo de viaje habitual, aunque con un desembolso mayor por el incremento de los costos, lo que indica una preferencia por sostener o mejorar la calidad de las experiencias.

Ajustes estratégicos para no renunciar a viajar

Mientras algunos buscan elevar el nivel de sus viajes, otro segmento significativo de colombianos opta por ajustar variables para mantener la posibilidad de viajar. Según el informe, el 58% considera la opción de “staycations”, es decir, vacaciones en casa o explorando la zona local para reducir gastos y aprovechar el tiempo libre.

Vista trasera de una persona en un descapotable rojo conduciendo por una calle de Florida flanqueada por palmeras bajo un atardecer dorado.
Un 58% considera quedarse en casa o explorar su localidad para reducir costos sin dejar de viajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el 36% planea organizar sus desplazamientos en torno a promociones y descuentos, y un porcentaje igual optaría por medios de transporte más económicos.

La elección de destinos más asequibles representa el 32% de las respuestas, mientras que el 30% contempla posponer sus viajes y esperar el momento más conveniente para invertir su presupuesto. Según el estudio, estos comportamientos reflejan una adaptación activa a las condiciones económicas y una búsqueda de valor en cada decisión.

Un perfil de viajero más informado y selectivo

El estudio subraya que lejos de disminuir el interés por viajar, los colombianos están redefiniendo la forma de hacerlo según sus recursos y preferencias. El 79% de los participantes manifestó su deseo de conocer nuevos destinos, lo que muestra una clara inclinación por explorar opciones distintas a las habituales.

Familia de cuatro en un aeropuerto moderno. Una mujer sonriente muestra un pasaporte de Estados Unidos. Un hombre y dos niños caminan con equipaje cerca de pantallas de vuelos.
El 74% de los participantes prefiere planear sus desplazamientos de manera independiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el 74% aseguró que prefiere planificar sus viajes de manera autónoma, lo que consolida el perfil de un viajero más informado, selectivo y participativo. El presupuesto ya no se percibe como un obstáculo, sino como una herramienta para priorizar experiencias y construir itinerarios más personalizados y significativos.

Cambios que marcan tendencia para 2026

El informe posiciona a Colombia como un mercado donde el gasto en viajes no disminuye, sino que se distribuye de forma más consciente. “Los viajeros no están renunciando a salir de casa, sino que buscan distintas alternativas para hacerlo posible”, concluye el reporte.

Las tendencias para 2026 muestran a un consumidor que busca el equilibrio entre calidad, nuevas experiencias y administración eficiente de su presupuesto, marcando el inicio de una etapa en la que la personalización y la estrategia definen la manera de viajar.

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