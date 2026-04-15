7 de cada 10 colombianos planea gastar más en viajes en 2026: así invertirán su presupuesto

Viajar se consolida como una de las principales aspiraciones para los colombianos en 2026, según un reciente estudio de Booking. Este revela que el 68% prevé aumentar su presupuesto para viajar este año.
El informe detalla que el 80% de los consultados se muestra optimista ante la posibilidad de realizar algún desplazamiento durante los próximos meses, aunque la tendencia no está en reducir gastos, sino en redefinir prioridades y estrategias de inversión.
Nuevas prioridades para el presupuesto de viaje
De acuerdo con el análisis, el 24% tiene la intención de mantener el mismo nivel de gasto, mientras que solo el 8% planea disminuirlo. Esta disposición a invertir más no responde a un perfil homogéneo, sino que abarca a distintos tipos de viajeros, cada uno con sus propias prioridades y ajustes presupuestarios.
Algunos viajeros buscan potenciar su experiencia destinando más recursos. El 49% de los encuestados planea realizar viajes más largos, mientras que el 45% espera desplazarse en más ocasiones a lo largo del año. Un 38% expresó que invertirá más durante el viaje, enfocándose principalmente en actividades culturales, experiencias locales y gastronomía. De igual forma, otro 38% manifestó interés en explorar destinos más lejanos o internacionales durante 2026.
Asimismo, el 29% de los consultados mantendrá su tipo de viaje habitual, aunque con un desembolso mayor por el incremento de los costos, lo que indica una preferencia por sostener o mejorar la calidad de las experiencias.
Ajustes estratégicos para no renunciar a viajar
Mientras algunos buscan elevar el nivel de sus viajes, otro segmento significativo de colombianos opta por ajustar variables para mantener la posibilidad de viajar. Según el informe, el 58% considera la opción de “staycations”, es decir, vacaciones en casa o explorando la zona local para reducir gastos y aprovechar el tiempo libre.
Por su parte, el 36% planea organizar sus desplazamientos en torno a promociones y descuentos, y un porcentaje igual optaría por medios de transporte más económicos.
La elección de destinos más asequibles representa el 32% de las respuestas, mientras que el 30% contempla posponer sus viajes y esperar el momento más conveniente para invertir su presupuesto. Según el estudio, estos comportamientos reflejan una adaptación activa a las condiciones económicas y una búsqueda de valor en cada decisión.
Un perfil de viajero más informado y selectivo
El estudio subraya que lejos de disminuir el interés por viajar, los colombianos están redefiniendo la forma de hacerlo según sus recursos y preferencias. El 79% de los participantes manifestó su deseo de conocer nuevos destinos, lo que muestra una clara inclinación por explorar opciones distintas a las habituales.
Además, el 74% aseguró que prefiere planificar sus viajes de manera autónoma, lo que consolida el perfil de un viajero más informado, selectivo y participativo. El presupuesto ya no se percibe como un obstáculo, sino como una herramienta para priorizar experiencias y construir itinerarios más personalizados y significativos.
Cambios que marcan tendencia para 2026
El informe posiciona a Colombia como un mercado donde el gasto en viajes no disminuye, sino que se distribuye de forma más consciente. “Los viajeros no están renunciando a salir de casa, sino que buscan distintas alternativas para hacerlo posible”, concluye el reporte.
Las tendencias para 2026 muestran a un consumidor que busca el equilibrio entre calidad, nuevas experiencias y administración eficiente de su presupuesto, marcando el inicio de una etapa en la que la personalización y la estrategia definen la manera de viajar.