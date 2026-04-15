Colombia

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

La rivalidad entre las dos exparticipantes del programa se originó a mediados de la temporada 2025 y ha estado marcada por enfrentamientos que, en parte, se han moderado debido a la amistad que ambas mantienen con el influenciador Emiro Navarro

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La reacción de Melissa Gate a la eliminación de Karola en 'La casa de los famosos Colombia' provocó una oleada de comentarios en redes sociales - crédito montaje Cortesía Canal RCN
La reacción de Melissa Gate a la eliminación de Karola en 'La casa de los famosos Colombia' provocó una oleada de comentarios en redes sociales - crédito montaje Cortesía Canal RCN

La reciente eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia provocó un amplio debate en redes sociales, especialmente por la reacción de Melissa Gate.

Un video que circula en distintas plataformas muestra a Gate dando su opinión ante la salida de la influenciadora, quien dejó la competencia tras recibir la mayor cantidad de votos negativos durante la gala del domingo 12 de abril.

En el video, Melissa Gate expresa: “La perdedora, la número dos, querida, pero primer buenos días y después onceavo puesto, qué pesar y tres tristezas. Ustedes saben que yo perdono, pero la pandilla no”. Con estas palabras, la creadora de contenido deja claro su distanciamiento con Karola y aprovecha para recordar que, en su caso, logró avanzar hasta el segundo lugar en la competencia, mientras que Karola quedó fuera del top 10.

La declaración de Gate no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones entre los seguidores del reality. En redes sociales, usuarios comentaron tanto el mensaje de la creadora de contenido como la salida de Karola, avivando el debate sobre la rivalidad entre ambas.

“Un pesar y 11 tristezas”, “onceava y porq entró en medio reality”, “Le faltó decir Un pesar y 67.26% de tristezas 😁“, ”Primero que todo Altafulla, segundo Melissa 🥰“, ”Melissa se pasó y lo sabe", dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

Luego de sus contundentes palabras, Melisa continuó cuestionando no solo el desempeño de Karola, sino el del resto de famosos. “Ustedes no han hecho ni la mitad, ahora que saliste, querida, te vas a dar cuenta de la porquería de programa que estaban haciendo”, añadió Gate.

La enemistad entre Melissa Gate y Karola se originó durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. El conflicto surgió a raíz de la amistad que Gate desarrolló con Emiro Navarro, considerado el mejor amigo de Karola dentro del programa. Karola manifestó en su momento que Emiro se estaba dejando influenciar por Melissa Gate, lo que, según ella, afectaba su desempeño en el juego. Esta situación llevó a Gate a responder con comentarios contundentes y despectivos hacia Karola, estableciendo así una rivalidad que se mantuvo a lo largo de la competencia.

En el mismo video difundido, Gate también señala: “Ustedes saben que yo perdono, pero la pandilla no”, en alusión al apoyo incondicional de sus seguidores y a la tensión que se vivió dentro de la casa. La salida de Karola, sumada a estas declaraciones, se convirtió en tema de conversación, con numerosos comentarios en redes sobre las dinámicas de los participantes y el desenlace de la gala.

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