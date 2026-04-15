Colombia

Gustavo Petro aseguró que el precio del dólar reduce la deuda externa de Colombia, pero pone en peligro los aportes a pensiones: “No esta fácil”

El presidente aseguró que las exportaciones del país también se harán más costosas con la caída de la moneda extranjera, además de advertir problemas para mantener estable el precio de los alimentos en Colombia

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Durante el mandato de Gustavo Petro, el dólar superó la cifra histórica de $5.000 y, por ahora, se mantiene cerca de los $4.000 - crédito Jesús Avilés/Infobae
La caída del dólar beneficia a viajeros y compradores pero genera retos económicos para Colombia, según el presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

La caída del precio del dólar, aunque trae grandes beneficios para viajeros y personas que adquieren productos con esta moneda, también generaría graves desafíos para Colombia, según indicó el presidente Gustavo Petro en la mañana del miércoles 15 de abril.

En su cuenta de X, el mandatario aseguró que los bajos precios del dólar ocasionará que la deuda externa del país se reduzca considerablemente, además de encarecer las exportaciones y generar mayores ingresos.

“Tenemos 3.578 pesos por dólar, la revaluación nos abarata la deuda externa pero nos encarece las exportaciones y abarata importaciones.Está revaluación inmensa del peso colombiano, se debe a la elevación sustancial de la tasa de interés que hizo el Banco de la República”, señaló el mandatario.

Sin embargo, el presidente aseguró que la nueva ventaja frente a la moneda extranjera también podría acarrear un grave riesgo para la estabilidad de la inflación, si el país opta por incrementar sus importaciones y no fortalecen la producción nacional.

“El esfuerzo de crecimiento del ingreso de los Colombianos que reduce la pobreza de manera sustancial puede perderse si ese ingreso se dedica a comprar mercancías importadas que se abaratan.Detener la inflación en este concepto implica reducir el precio de los alimentos pero sobretodo los producidos en Colombia”, señaló el mandatario.

Además, Gustavo Petro envió un mensaje desalentador para los cotizantes en fondos de pensiones, asegurando que sus aportes podrían verse disminuidos considerablemente, según él, por una supuesta ‘jugadita’ de los fondos privados para entorpecer el traslado de afiliados a otras AFP.

“No esta fácil pero es mi reto en estos meses.Entre más revaluación más cae el valor en pesosLos trabajadores cotizantes en fondos privados de pensiones a los cuales les están reteniendo sus transferencias a los fondos que escogieron libremente deben saber que sus ahorros llevados al exterior cada vez valen menos”, concluyó el presidente.

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