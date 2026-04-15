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Estos alimentos ayudan a regenerar el hígado y proteger su salud, según expertos

Descubra cómo lo que pone en su plato cada día puede convertirse en su mejor aliado para proteger y fortalecer, siguiendo las recomendaciones de especialistas y apostando por una alimentación equilibrada y deliciosa

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Un médico varón en bata blanca se sienta frente a una paciente, mostrándole un diagrama del hígado en una tableta digital.
El secreto para un hígado feliz está en la cocina: Los alimentos que no pueden faltar en tu dieta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y, al mismo tiempo, uno de los más resilientes.

Su capacidad de regeneración lo convierte en una pieza clave para la salud general, pero también en un sistema vulnerable cuando no se cuida adecuadamente y en ese escenario, la alimentación aparece como uno de los factores determinantes para fortalecer su funcionamiento y prevenir enfermedades como la cirrosis o la hepatitis.

Especialistas coinciden en que una dieta equilibrada no solo ayuda a mantener el hígado en buen estado, sino que también potencia su capacidad de recuperación frente a daños. De acuerdo con información de MedlinePlus, el consumo adecuado de ciertos nutrientes puede marcar la diferencia en los procesos de regeneración hepática.

Uno de los pilares fundamentales son las proteínas, ya que este nutriente cumple una función clave en la reparación de tejidos y en la prevención de la acumulación de grasa en el hígado, una de las principales causas de enfermedad hepática.

Ilustración digital de un hígado humano de color rojo anaranjado, mostrando múltiples acumulaciones de grasa amarilla sobre su superficie contra un fondo azul
Proteínas, vitaminas y grasas saludables: La receta que tu hígado agradece cada día - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Las fuentes más recomendadas incluyen carnes magras como pollo y pavo, además de pescado, huevos y lácteos bajos en grasa. También destacan las legumbres, como lentejas y garbanzos, que aportan proteína vegetal y otros beneficios nutricionales.

A este grupo se suman las vitaminas con efecto antioxidante, especialmente la vitamina C y la vitamina E, ya que ayudan a proteger las células hepáticas del daño causado por los radicales libres y reducen la inflamación.

En cuanto a las frutas, recomiendan naranja, limón, kiwi y fresas porque son ricas en vitamina C, mientras que alimentos como almendras, nueces, semillas de girasol y aguacate aportan vitamina E, y su consumo regular puede contribuir a preservar la integridad de las membranas celulares del hígado.

Otro componente esencial es el complejo de vitaminas B, particularmente la B6, la B12 y el ácido fólico. Estas sustancias participan en los procesos metabólicos del hígado, facilitando la producción de energía y el procesamiento de nutrientes.

De acuerdo con los expertos, se encuentran en alimentos como espinaca, brócoli, cereales integrales, carnes magras, pescado y huevos. Su deficiencia puede afectar directamente la capacidad del hígado para regenerarse y cumplir sus funciones.

Tabla de madera con "Vitamina B6" grabado, rodeada de pescado, pollo, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, papas, banana y vegetales de hoja verde.
¿Sabías que cuidar tu hígado es más fácil de lo que piensas? Consejos para mantenerlo sano con hábitos sencillos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En cuanto a los minerales, el zinc y el selenio juegan un papel determinante. El zinc interviene en la síntesis de proteínas y en múltiples reacciones enzimáticas, mientras que el selenio actúa como un potente antioxidante que protege las células del daño y ambos pueden encontrarse en alimentos como mariscos, carnes, semillas, nueces y cereales integrales.

Las grasas saludables también son aliadas del hígado, en particular los ácidos grasos omega-3. Estos tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a reducir la acumulación de grasa en el órgano. Según los especialistas, están presentes en pescados grasos como el salmón, la sardina y el atún, así como en semillas de chía, linaza y frutos secos y la American Liver Foundation aseguró que su inclusión en la dieta puede contribuir a mejorar la función hepática.

Además de los nutrientes específicos, los expertos destacan la importancia de la fibra y la hidratación. La fibra, presente en frutas, verduras y granos integrales, ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa en sangre, factores que inciden directamente en la salud del hígado.

Por su parte, el consumo adecuado de agua favorece la eliminación de toxinas y el correcto funcionamiento del organismo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las claves alimenticias que ayudan a un hígado fuerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Más allá de alimentos individuales, los especialistas subrayan que el verdadero impacto está en el conjunto de hábitos. Una dieta balanceada, rica en nutrientes y acompañada de un estilo de vida saludable, puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades hepáticas como el hígado graso, la cirrosis o la hepatitis.

Finalmente, recomiendan que cualquier cambio importante en la alimentación se realice bajo supervisión médica, ya que cada organismo responde de manera distinta, y contar con orientación profesional es clave para obtener beneficios sin poner en riesgo la salud.

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