Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool: qué pasará con él despúés del Mundial de 2026

Andrew Robertson saldría del Liverpool a final de la temporada-crédito Phil Noble/REUTERS

A 57 días del comienzo del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, las selecciones comienzan a ver de reojo el futuro de sus principales figuras de cara a la cita de selecciones más importante del planeta.

En el caso de la selección de Escocia se confirmó recientemente que su defensor Andrew Robertson podría llegar al Tottenham de Inglaterra para la temporada 2026-2027, en caso de que los “Spurs” no desciendan.

Es importante recordar que el defensor escocés anunció su despedida del Liverpool FC, el 9 de abril de 2026.

El lateral izquierdo del Liverpool no continuará su carrera en la temporada 2026-2027 con el cuadro rojo-crédito @LFC/X

El 11 de abril de 2026, el periodista Sean O’Brien de TalkSport entregó los detalles sobre la llegada de Robertson al equipo de Londres, explicando que su fichaje se daría si se cumple una condición: el Tottenham no desciende al Championship, segunda división del fútbol inglés.

"El Tottenham tiene un acuerdo verbal para fichar a Andy Robertson este verano si evita el descenso. Según ha podido sabes TalkSport, el nuevo entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, respalda el interés del club por Robertson. Sin embargo, cualquier acuerdo dependerá de la permanencia del Tottenham en la Premier League, después de que los Spurs cayeran a la zona de descenso como consecuencia de la victoria del West Ham por 4-0 sobre los Wolves, el 10 de abril de 2026″, explicaron.

En la información que se dio a conocer por el medio británico, el fichaje de Andrew Robertson al Tottenham de Inglaterra se daría por los problemas que tuvo hasta el momento el cuadro londinense con los laterales izquierdos:

“El Tottenham ha estado sin los laterales izquierdos Ben Davies y Destiny Udogie durante gran parte de la temporada 2025/26 debido a una grave crisis de lesiones”, detallaron.

El defensor escocés reconoció que hubo interés del Tottenham en el mercado de invierno durante la temporada 2025-2026-crédito Europa Press

El mismo medio también recordó el momento cuando Robertson confesó que Tottenham los buscó para saber sobre sus servicios, y que finalmente se decidió porque se quedara una temporada más.

“Evidentemente, había interés; se mantuvieron conversaciones con ambos clubes. Pero la decisión fue que yo quería quedarme. Nos quedamos en Liverpool y esa fue la decisión tomada”,

Además, se conoció que la oferta del Tottenham en ese momento rondaba por los cinco millones de dólares:

“Según ha podido saber talkSPORT, el Liverpool estaba dispuesto a venderlo por unos 5 millones de libras, pero podría recuperar a Kostas Tsimikas, que actualmente está cedido en la Roma“, detallaron.

Las palabras de elogio por parte de Arne Slot a Andrew Robertson

El técnico Arne Slot elogió a su jugador-crédito Imágenes en acción Ed Sykes/Reuters

Finalmente, el mismo informe de Talk Sports acerca de las palabras de despedida del técnico del Liverpool Arne Slot al jugador escoces:

“Tuvo muchas temporadas magníficas aquí como jugador, pero creo que la gente también llegó a conocerlo como una gran persona. Yo mismo lo conocí, y todos sus compañeros te dirán lo divertido que es y lo gran persona que es, algo que también se ha visto mucho en las redes sociales. Lo que más recuerdo de él es la intensidad con la que siempre juega. Aprendimos algo sobre la intensidad hace dos días, pero recuerdo que Robbo hizo una presión desde el lateral izquierdo hasta el lateral derecho hace unos años y se la mostré a los jugadores con los que trabajaba entonces.” dijo el entrenador.

Estadísticas de Andrew Robertson en la temporada 2025-2026

Andrew Robertson jugaría su última temporada con el Liverpool-crédito Phil Noble/REUTERS

En la temporada 2025-2026, Andrew Robertson jugó 32 partidos en todas las competencias en 1.686 minutos, y se destacó por sus dos goles y dos asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

17 de septiembre de 2025 - Champions League: 86 minutos y gol en el Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

6 de marzo de 2026 - FA Cup: 90 minutos y gol en el Wolverhampton 1-3 Liverpool

Cuando debuta Escocia en el Mundial de 2026: este será su último partido preparatorio

Escocia jugará ante Bolivia en su último amistoso-crédito Imágenes en acción Jason Cairnduff/REUTERS

La selección de fútbol de Escocia cerrará su ciclo de preparación mundialista el 6 de junio de 2026 con un inédito enfrentamiento ante Bolivia en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, justo una semana antes de su debut oficial en la Copa Mundial de la FIFA.

El combinado dirigido por Steve Clarke afrontará su primera cita formal ante el equipo sudamericano, buscando afinar los aspectos tácticos necesarios para afrontar un grupo donde enfrentará a potencias como Brasil y Marruecos, además de Haití, según informó la Asociación Escocesa de Fútbol.

La serie de encuentros preparatorios de Escocia incluye también un amistoso previo contra Curazao, el 30 de mayo en Hampden Park. El debut de los europeos en el Mundial está programado para el 14 de junio de 2026 frente a Haití, en el estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, a las 8:00 p. m. (hora de Colombia)

En los últimos partidos amistosos, Escocia sufrió derrotas por 1-0 ante Japón y Costa de Marfil. El 26 de marzo de 2026, Junya Ito marcó el único tanto del encuentro contra el equipo asiático, mientras que Nicolás Pepé anotó el gol decisivo para los africanos el 31 de marzo. Estos resultados generaron comentarios críticos sobre el entorno de Clarke, aunque se enfatizó que estas pruebas forman parte integral del trabajo de ajuste de cara a la competencia mundialista, como puntualizó la Federación Escocesa de Fútbol.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en la fase de grupos:

13 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Haití vs. Escocia

19 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Marruecos

24 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Brasil