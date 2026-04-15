Renuncia de Bernardo Camacho a la Superintendencia de Salud se habría originado en diferencias con el presidente Petro sobre liquidación de las EPS

Renuncia de Camacho incrementa la incertidumbre en la Superintendencia Nacional de Salud - crédito @NuevaEPS_ / X

Bernardo Armando Camacho Rodríguez oficializó su renuncia irrevocable como superintendente Nacional de Salud, comunicando su decisión tanto al Palacio de Nariño como a medios nacionales.

Tras lo anterior, el programa La Luciérnaga de Caracol Radio reveló que el presidente Gustavo Petro fue quien solicitó la renuncia de Bernardo Camacho como superintendente de salud, una decisión comunicada por el Dapre.

Según fuentes, la salida de Camacho obedeció a desacuerdos con la política de liquidar EPS y trasladar afiliados a Nueva EPS. Jorge Iván Ospina, reciente agente interventor, advirtió que la entidad no puede recibir más usuarios, lo que agrava la crisis en el sector.

“Motivos estrictamente personales” según expresó Camacho a El Tiempo. El médico asumió el cargo el 28 de octubre de 2025, luego de la dimisión de Helver Giovanny Rubiano García, y su gestión estuvo bajo escrutinio por presuntos conflictos de interés asociados a su experiencia previa como agente interventor de Nueva EPS.

Bernardo Camacho, quien asumió funciones en octubre, fue el cuarto funcionario en dirigir la Superintendencia durante la actual administración - crédito Nueva EPS

Durante su breve periodo, la entidad enfrentó cuestionamientos y una marcada inestabilidad directiva, ya que Camacho se convirtió en el cuarto titular en lo que va del actual Gobierno.

El contexto de su renuncia coincide con debates sobre la gestión y la transparencia en el sector salud, lo que refuerza la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la Superintendencia Nacional de Salud.

Trayectoria de Bernardo Camacho

La trayectoria de Bernardo Armando Camacho Rodríguez antes de asumir la Superintendencia Nacional de Salud estuvo marcada por su rol como agente interventor de Nueva EPS, la mayor aseguradora del país, con más de 11 millones de personas afiliadas.

Camacho es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional, con posgrados en medicina transfusional y gestión de ciencia e innovación. Llegó al cargo con el respaldo del Gobierno, que destacó su perfil técnico y su experiencia en vigilancia financiera.

Tras lo anterior, su gestión en Nueva EPS, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, generó controversia, ya que informes de la Contraloría General de la República documentaron irregularidades por sumas que alcanzan billones de pesos.

Entre los hallazgos señalados por la Contraloría figuran pagos anticipados sin justificación, cuentas por auditar y la ausencia de cierres fiscales claros.

Bernardo Camacho fue nombrado como Superintendente de Salud por Guillermo Alfonso Jaramillo en octubre de 2025 - crédito @MinSaludCol

Durante su intervención, la entidad tampoco entregó balances completos de los periodos críticos ni la información requerida para calcular la Unidad de Pago por Capitación, lo que llevó a la Superintendencia a imponer medidas adicionales. La continuidad de estos problemas derivó en la falta de estandarización de procesos y el incumplimiento de auditorías.

Hasta ahora, la Presidencia no ha anunciado quién asumirá el liderazgo de la Superintendencia, ni ha informado sobre los planes para las EPS bajo intervención estatal.

Esto dijo la entidad sobre la renuncia de Bernardo Camacho: “La salud no es un negocio, es un derecho fundamental”

“Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable”, dijo Camacho tras su renuncia, quien también subrayó su respaldo a las políticas que promuevan el acceso universal y digno a los servicios de salud en Colombia.

Durante los cinco meses en los que lideró la entidad, Camacho resaltó avances en la protección de los recursos públicos y la garantía del derecho a la salud.

El superintendente saliente afirmó que su gestión se distinguió por la ética, transparencia y el respeto a los valores institucionales. “Se deja una ruta clara y ordenada para el cierre de gobierno, la rendición de cuentas y el balance integral de la gestión adelantada”, puntualizó en su mensaje.

Sobre la situación de la Nueva EPS, Camacho recordó que se encuentra impedido para intervenir, por lo cual la responsabilidad de emitir declaraciones sobre esa entidad recae en la Superintendente Ad hoc, Luz María Munera.

Bernardo Camacho dejó la Superintendencia Nacional de Salud y reafirmó su compromiso con el sistema público - crédito @Supersalud/X

En su balance, Camacho aseguró que todas las acciones relacionadas con las EPS intervenidas y eventuales procesos de liquidación se ejecutaron conforme a la normativa vigente y en línea con las instrucciones presidenciales.

Camacho advirtió sobre la gravedad de la crisis en el sistema de salud e insistió en la urgencia de una reforma estructural.

“La salud no es un negocio; es un derecho fundamental”, enfatizó, al tiempo que destacó el trabajo colectivo durante su gestión y la importancia de mantener la autonomía, independencia y transparencia institucional.

Por último, la Superintendencia Nacional de Salud quedará bajo dirección encargada mientras se nombra al nuevo titular, garantizando la continuidad administrativa conforme a las disposiciones del Gobierno nacional.