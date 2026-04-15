Colombia

Ingrid Betancourt se despachó contra Abelardo de la Espriella: “Pilas, es elegir a Cepeda”

En un video publicado en X, la exsenadora arremetió contra el abogado por supuestas incoherencias en sus alianzas y mensajes

Guardar
Ingrid Betancourt advirtió sobre “doble moral” en la campaña de Abelardo de la Espriella y señaló contradicciones - crédito Colprensa
Ingrid Betancourt advirtió sobre “doble moral” en la campaña de Abelardo de la Espriella y señaló contradicciones - crédito Colprensa

La aparición pública de Ingrid Betancourt, exsenadora y excandidata presidencial, agitó el debate político tras la difusión de un video en la red social X.

En su intervención, Betancourt cuestionó con firmeza las posturas y alianzas del entorno de Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, a quien señaló por supuestas contradicciones en su estrategia electoral.

La exsenadora criticó la relación de Abelardo de la Espriella con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, dos figuras relevantes en la contienda electoral, y puso en duda la coherencia de los mensajes transmitidos por sus equipos de campaña.

Los del equipo de Abelardo hablan tan mal de Paloma y de Oviedo que termina siendo casi que incómodo que salga el mismo Abelardo a decir que en segunda vuelta le va a cargar las maletas a Paloma”, expresó Betancourt en el video divulgado en X.

Ingrid Betancourt cuestionó la coherencia de Abelardo y su entorno en video difundido en X - crédito @IBetancourtCol/X
Ingrid Betancourt cuestionó la coherencia de Abelardo y su entorno en video difundido en X - crédito @IBetancourtCol/X

El mensaje de Betancourt fue interpretado como una crítica directa a Abelardo, quien ha sido objeto de observaciones por parte de distintos sectores debido a la aparente ambigüedad de su postura frente a sus rivales y eventuales aliados.

Ojo con la extrema incoherencia. Recuerden que no todo se vale”, advirtió la exsenadora.

La exsenadora también centró su análisis en los símbolos que identifican a las campañas políticas, señalando que “eso de romper con rabia los símbolos de una campaña que es amiga muestra gran desesperación, pero también gran incoherencia”.

Betancourt sugirió que tales acciones no solo evidencian la falta de una estrategia unificada, sino que además profundizan las divisiones entre los distintos bloques políticos.

Según sus palabras, el equipo de Abelardo de la Espriella habría caído en lo que denominó “doble moral”, al señalar defectos en los adversarios mientras incorpora figuras del mismo perfil en su propio proyecto.

Video de Ingrid Betancourt desató debate sobre alianzas políticas y ataques en la carrera presidencial - crédito @IBetancourtCol/X

¿Cómo pueden cargarle la maleta a quien representa, según ellos, a los que tanto dice odiar Abelardo?”, preguntó Betancourt. La exsenadora llamó la atención sobre el hecho de que, mientras acusan a Paloma Valencia de pertenecer a castas políticas, su equipo habría dado la bienvenida a miembros con trayectorias similares.

El video también abordó la estrategia de campaña de Abelardo la Espriella, insinuando que su objetivo se orienta a captar los votos del Centro Democrático.

Betancourt rememoró el momento en que Abelardo solicitó el respaldo de ese partido para su propia candidatura y criticó que haya permitido ataques contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido desde su entorno más cercano.

Ha dejado que su manada ataque ferozmente a Uribe y al partido donde él pidió entrar para que lo ungieran de candidato presidencial”, puntualizó la exsenadora.

Las declaraciones de Betancourt incluyeron una evaluación sobre el posible desenlace electoral. “Abelardo, les previa ahora mismo, ya tiene claro que no va a pasar a segunda vuelta y que hoy solo se ve una candidatura posible, si le hace una guerra a muerte contra Paloma para quitarle los votos del Centro Democrático que tanto ha criticado”, afirmó.

Ingrid Betancourt lanzó advertencia a los ciudadanos que piensan en votar por Abelardo de la Espriella - crédito @IBetancourtCol/X
Ingrid Betancourt lanzó advertencia a los ciudadanos que piensan en votar por Abelardo de la Espriella - crédito @IBetancourtCol/X

En su análisis, la exsenadora sugirió que esta confrontación podría favorecer a la izquierda, al fragmentar el voto opositor.

Betancourt trazó un paralelo con el proceso electoral de 2022, mencionando el caso de Rodolfo Hernández y su avance a la segunda vuelta, lo que, según su visión, abrió el camino para la victoria de Gustavo Petro.

Ya vimos cómo en el 2022 así lo hicieron con Rodolfo Hernández. Lo dejaron que pasara a segunda vuelta para que Petro pudiera ganar la presidencia”, subrayó la exsenadora.

De acuerdo con Betancourt, la campaña de Abelardo podría estar siguiendo una hoja de ruta similar a la de 2022.

¿Será que Abelardo se está dejando instrumentalizar como lo hicieron con Rodolfo Hernández? ¿Será él la versión 2026 de esa misma estrategia?”, se preguntó Betancourt.

La intervención de Betancourt concluyó con una reflexión sobre la importancia de la coherencia en la actividad política, al afirmar que “la coherencia no puede ser un eslogan de campaña, tiene que ser una ética de vida. Pilas, votar por Abelardo de la Espriella es votar por Cepeda”.

Temas Relacionados

Ingrid BetancourtAbelardo de la EspriellaIván CepedaCandidatos pñresidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Paro nacional de docentes hoy 15 de abril en Colombia, EN VIVO: las lluvias complican las movilizaciones en puntos del país

La jornada de protesta reúne a maestros del sector público en varias regiones del país, en medio de reclamos por la atención en salud y las condiciones laborales del magisterio

Paro nacional de docentes hoy 15 de abril en Colombia, EN VIVO: las lluvias complican las movilizaciones en puntos del país

Usar el celular en el trabajo puede dejarlo sin indemnización si sufre un accidente: así lo explica clave de fallo de la Corte Suprema

La Sala Laboral determinó que la imprudencia del trabajador puede romper el nexo causal y eximir al empleador de responsabilidad económica, incluso en casos de accidentes mortales

Usar el celular en el trabajo puede dejarlo sin indemnización si sufre un accidente: así lo explica clave de fallo de la Corte Suprema

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

El sistema de transporte masivo TransMilenio también reportó complicaciones. En la avenida Caracas, los encharcamientos entre la calle 6 y la calle 33 sur ralentizaron la operación de los buses

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

Las razones que posicionan a Colsubsidio entre las mejores empresas para trabajar en Colombia

Generar oportunidades reales para cerrar brechas sociales, junto con un entorno inclusivo, hacen que más del 90% de sus trabajadores recomienden la empresa

Las razones que posicionan a Colsubsidio entre las mejores empresas para trabajar en Colombia

Qué tan saludable es la avena: todo lo que debe saber sobre el alimento que ha empezado a tener más reconocimiento

De la mano de ‘influencers’ y nutricionistas, la avena se ha hecho tendencia gracias a sus beneficios para el corazón, el metabolismo y el sistema digestivo, convirtiéndose en un indispensable en la rutina de quienes cuidan su salud

Qué tan saludable es la avena: todo lo que debe saber sobre el alimento que ha empezado a tener más reconocimiento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Ciro Quiñónez sorprendió al confesar que Yeison Jiménez presentía su muerte: “Ese día estaba muy diferente”

Ciro Quiñónez sorprendió al confesar que Yeison Jiménez presentía su muerte: “Ese día estaba muy diferente”

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

Carla Giraldo detalló su proceso para bajar de peso: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Aida Victoria Merlano, entre lágrimas, habló de lo que ha pasado con su hijo por su participación en ‘La Mansión VIP’: “Salgo de aquí a levantar un edificio”

Salomón Bustamante aclaró cómo es su relación con Laura de León: “Cada uno por su lado, pero juntos”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool: qué pasará con él despúés del Mundial de 2026

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

El discurso de Lucas González a los jugadores del Tolima que se viralizó luego de perder contra Nacional en la Libertadores: “Somos 100 veces mejores”

Así reaccionó la prensa paraguaya a la victoria de Cerro Porteño ante Junior por la Copa Libertadores: “Picante en la previa”