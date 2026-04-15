Ingrid Betancourt se despachó contra Abelardo de la Espriella: “Pilas, es elegir a Cepeda”

Ingrid Betancourt advirtió sobre “doble moral” en la campaña de Abelardo de la Espriella y señaló contradicciones - crédito Colprensa

La aparición pública de Ingrid Betancourt, exsenadora y excandidata presidencial, agitó el debate político tras la difusión de un video en la red social X.

En su intervención, Betancourt cuestionó con firmeza las posturas y alianzas del entorno de Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, a quien señaló por supuestas contradicciones en su estrategia electoral.

La exsenadora criticó la relación de Abelardo de la Espriella con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, dos figuras relevantes en la contienda electoral, y puso en duda la coherencia de los mensajes transmitidos por sus equipos de campaña.

“Los del equipo de Abelardo hablan tan mal de Paloma y de Oviedo que termina siendo casi que incómodo que salga el mismo Abelardo a decir que en segunda vuelta le va a cargar las maletas a Paloma”, expresó Betancourt en el video divulgado en X.

Ingrid Betancourt cuestionó la coherencia de Abelardo y su entorno en video difundido en X - crédito @IBetancourtCol/X

El mensaje de Betancourt fue interpretado como una crítica directa a Abelardo, quien ha sido objeto de observaciones por parte de distintos sectores debido a la aparente ambigüedad de su postura frente a sus rivales y eventuales aliados.

“Ojo con la extrema incoherencia. Recuerden que no todo se vale”, advirtió la exsenadora.

La exsenadora también centró su análisis en los símbolos que identifican a las campañas políticas, señalando que “eso de romper con rabia los símbolos de una campaña que es amiga muestra gran desesperación, pero también gran incoherencia”.

Betancourt sugirió que tales acciones no solo evidencian la falta de una estrategia unificada, sino que además profundizan las divisiones entre los distintos bloques políticos.

Según sus palabras, el equipo de Abelardo de la Espriella habría caído en lo que denominó “doble moral”, al señalar defectos en los adversarios mientras incorpora figuras del mismo perfil en su propio proyecto.

Video de Ingrid Betancourt desató debate sobre alianzas políticas y ataques en la carrera presidencial - crédito @IBetancourtCol/X

“¿Cómo pueden cargarle la maleta a quien representa, según ellos, a los que tanto dice odiar Abelardo?”, preguntó Betancourt. La exsenadora llamó la atención sobre el hecho de que, mientras acusan a Paloma Valencia de pertenecer a castas políticas, su equipo habría dado la bienvenida a miembros con trayectorias similares.

El video también abordó la estrategia de campaña de Abelardo la Espriella, insinuando que su objetivo se orienta a captar los votos del Centro Democrático.

Betancourt rememoró el momento en que Abelardo solicitó el respaldo de ese partido para su propia candidatura y criticó que haya permitido ataques contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido desde su entorno más cercano.

“Ha dejado que su manada ataque ferozmente a Uribe y al partido donde él pidió entrar para que lo ungieran de candidato presidencial”, puntualizó la exsenadora.

Las declaraciones de Betancourt incluyeron una evaluación sobre el posible desenlace electoral. “Abelardo, les previa ahora mismo, ya tiene claro que no va a pasar a segunda vuelta y que hoy solo se ve una candidatura posible, si le hace una guerra a muerte contra Paloma para quitarle los votos del Centro Democrático que tanto ha criticado”, afirmó.

Ingrid Betancourt lanzó advertencia a los ciudadanos que piensan en votar por Abelardo de la Espriella - crédito @IBetancourtCol/X

En su análisis, la exsenadora sugirió que esta confrontación podría favorecer a la izquierda, al fragmentar el voto opositor.

Betancourt trazó un paralelo con el proceso electoral de 2022, mencionando el caso de Rodolfo Hernández y su avance a la segunda vuelta, lo que, según su visión, abrió el camino para la victoria de Gustavo Petro.

“Ya vimos cómo en el 2022 así lo hicieron con Rodolfo Hernández. Lo dejaron que pasara a segunda vuelta para que Petro pudiera ganar la presidencia”, subrayó la exsenadora.

De acuerdo con Betancourt, la campaña de Abelardo podría estar siguiendo una hoja de ruta similar a la de 2022.

“¿Será que Abelardo se está dejando instrumentalizar como lo hicieron con Rodolfo Hernández? ¿Será él la versión 2026 de esa misma estrategia?”, se preguntó Betancourt.

La intervención de Betancourt concluyó con una reflexión sobre la importancia de la coherencia en la actividad política, al afirmar que “la coherencia no puede ser un eslogan de campaña, tiene que ser una ética de vida. Pilas, votar por Abelardo de la Espriella es votar por Cepeda”.