Colombia

Levantan medida de aseguramiento contra Day Vásquez en el proceso contra Nicolás Petro: ahora podrá salir del país

Durante la audiencia, la defensa de la barranquillera pidió eliminar las restricciones al considerar que ya no eran necesarias dentro del avance del caso y el juez señaló que ella no era un peligro para la sociedad

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Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, engañó a su exesposa Day Vásquez, y esta lo acusó de tener plata ilegal: ambos irán a juicio. Imagen: Infobae.
Day Vásquez queda sin restricciones migratorias dentro del proceso en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

Una decisión de un juez de control de garantías reconfiguró el miércoles 15 de abril las condiciones judiciales de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico, dentro del proceso que la vincula con presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El despacho judicial resolvió dejar sin efecto la medida de aseguramiento que pesaba sobre la barranquillera, testigo estrella en el caso desde las primeras etapas del expediente. La determinación abre un nuevo escenario para Vásquez, que queda sin la restricción que le impedía salir del país y participar en actividades de carácter político.

La audiencia virtual reunió a las partes del proceso y terminó con una resolución que acogió la petición de la defensa. El juez evaluó los argumentos expuestos por abogados, Fiscalía, Procuraduría y representación de la otra parte antes de tomar la decisión.

El juez levantó la medida de aseguramiento contra Day Vásquez en el proceso que involucra a Nicolás Petro - crédito Carlos Ortega/EFE
El juez levantó la medida de aseguramiento contra Day Vásquez en el proceso que involucra a Nicolás Petro - crédito Carlos Ortega/EFE

De esta manera, el juez revisó los argumentos de cada parte y en su análisis concluyó que la medida inicial perdió fundamento frente a las condiciones actuales del proceso. Además, señaló que no existió riesgo de obstrucción a la justicia ni amenaza contra la comunidad o las víctimas.

En la audiencia se conoció la postura del despacho: “La procesada no constituye un peligro para la comunidad, para la sociedad ni para la víctima. No resulta probable que la procesada no comparezca al proceso”.

Con este fallo, la barranquillera queda en libertad de desplazamiento internacional dentro del desarrollo del proceso judicial, mientras mantiene su papel dentro del caso como testigo clave en la investigación que involucra a Nicolás Petro por el manejo de dineros presuntamente irregulares en la campaña presidencial de 2022.

Day Vásquez denunció públicamente que lleva más de un mes solicitando el restablecimiento de su esquema de protección sin recibir respuesta de las autoridades - crédito @dayvasquezcdd/Instagram
El juez consideró que no existen riesgos procesales que justifiquen mantener la medida en contra de Day Vásquez - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Es de destacar que Day Vásquez, beneficiaria de un principio de oportunidad, se comprometió a aportar información esencial que podría cambiar el rumbo de la investigación en 2023. Este compromiso llevó a que ahora se le levante la medida de aseguramiento en su contra.

Escandaloso y polémico caso en contra de Nicolás Petro que tiene a Day Vásquez como ‘testigo estrella’

En el caso, la Fiscalía señala un incremento patrimonial sin respaldo en ingresos legales durante el periodo en que Nicolás Petro ejerció como diputado. En ese escenario, los dineros bajo análisis suman cifras que, según el ente acusador, no coinciden con su salario ni con su actividad pública.

El punto más sensible del proceso surge en la discusión sobre el origen de esos recursos, ya que la investigación menciona presuntos aportes de personas señaladas en otros expedientes judiciales; aunque la defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, rechaza esa hipótesis y sostiene una narrativa distinta sobre el flujo de dinero y su destino final.

Day Vásquez y Nicolás Petro en una de las audiencias concernientes al caso - crédito Colprensa
Day Vásquez sigue vinculada al caso como testigo dentro de la investigación en contra de Nicolás Petro Burgos - crédito Colprensa

En ese entramado aparece Day Vásquez como pieza central, ya que fue la barranquillera la persona que reveló el posible ingreso de dinero ilegal por parte del hijo del presidente mientras su padre estaba en campaña presidencial en 2022, información que obtuvo debido a su entonces condición de esposa de Nicolás Petro y que fue divulgada en medios de comunicación y, posteriormente, las autoridades iniciaron su investigación.

El caso contra Nicolás Petro Burgos incluye acusaciones graves; en la actualidad permanece bajo restricciones para no abandonar Barranquilla sin autorización, debido a que enfrenta acusaciones de que recibió importantes sumas de dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro, y del empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta en mayo de 2022.

Estos fondos habrían sido destinados al pago de deudas personales, la compra de una propiedad en una zona exclusiva de Barranquilla y la adquisición de un vehículo de lujo. Desde ese momento, la atención del caso no recae únicamente sobre el hijo del mandatario, sino sobre la barranquillera.

Nicolás Petro Burgos fue defendido por su papá, el presidente Gustavo Petro, ante los señalamientos de la fiscal Lucy Laborde - crédito @nicolaspetrob/Instagram
Nicolás Petro Burgos es investigado por la Fiscalía por los delitos de lavados de activos y enriquecimiento ilicito - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Tras su separación del político, sin disolver el vínculo legal, ella reveló información clave sobre las presuntas actividades ilegales de Nicolás Petro, hecho que algunos interpretaron en su momento como una venganza. Esa lectura se relaciona con la supuesta infidelidad del exdiputado del Atlántico con Laura Ojeda, que hoy es su pareja y madre de su hijo; sin embargo, Day Vásquez niega esas versiones.

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