Intento de robo a camioneta blindada en el sur de Bogotá terminó en balacera: escolta que manejaba el vehículo se vio involucrado

Robo a camioneta blindada terminó en balacera en el sur de Bogotá - crédito captura de pantalla @PasaenBogota/X

Una balacera entre un escolta y tres asaltantes ocurrió a las 8:53 p. m. del 14 de abril de 2026, en el barrio Américas Occidental, ubicado en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá, cuando un grupo de delincuentes intentó robar una camioneta blindada tipo Toyota.

El conductor del vehículo, que se encontraba realizando diligencias en la zona, fue interceptado al momento de subir al automóvil, según los registros de las cámaras de seguridad.

El ataque se produjo después de que un vehículo Duster gris permaneciera varios minutos estacionado detrás de la camioneta objetivo. Las imágenes muestran cómo los asaltantes, uno de ellos armado, aguardaron hasta que el escolta regresó al vehículo para abordarlo e intimidarlo con un arma de fuego.

La reacción del escolta armado fue inmediata. El hombre respondió al intento de asalto desenfundando su arma y efectuó varios disparos contra los agresores, lo que provocó que los delincuentes huyeran apresuradamente del lugar, dejando a uno de sus cómplices casi abandonado. Uno de los atacantes habría resultado lesionado durante el intercambio de disparos.

El enfrentamiento generó pánico entre los habitantes del sector, quienes presenciaron el hecho. Los registros de la balacera y la posterior huida de los criminales fueron captados por cámaras de seguridad.

Imágenes de una cámara de seguridad captan el momento exacto en que un intento de robo en el barrio Américas, Bogotá, se convierte en una violenta balacera. Los delincuentes interceptan un vehículo y se enfrentan a tiros en plena vía pública - crédito @PasaenBogota/X