Colombia

Colombiana fue asesinada por su expareja en España: había conseguido una orden de alejamiento pero no sirvió

La mujer residía desde hace varios años en Europa y, aunque solicitó ayuda a las autoridades, las medidas adoptadas no evitaron que el hombre la asesinara dentro del edificio donde vivía

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La cartagenera vivía en España desde hace años, era abogada y perdió la vida a manos de su expareja a quien ya había denunciado en el pasado - crédito Tulia Ester CB/Facebook

El cuerpo de Tulia Esther Caballero Simanca quedó tendido en el descansadero del edificio de La Fuensanta, en la localidad de Córdoba en España.

De acuerdo con el informe de las autoridades y medios locales, al menos 14 heridas de machete marcaban el cuerpo debido a la violencia del ataque. Los equipos de emergencia confirmaron su muerte en el acto.

La escena estaba impregnada de gas pimienta, lo que obligó a los bomberos a intervenir y reducir la sustancia dispersa en el aire.

La secuencia del crimen: orden de alejamiento y espera en el pasillo

El lunes 13 de abril, la abogada cartagenera de 64 años debía acudir a una audiencia en el Juzgado de Violencia contra la Mujer por una denuncia reciente contra su expareja, identificado como F. L., de 63 años.

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Sistema VioGén por el que la colombiana Tulia Cabellero, había denunciado los hechos de violencia basados en género - crédito Portal Web VioGén España

La denuncia se había presentado días antes, tras un episodio en el que el hombre la golpeó con un martillo y destrozó objetos dentro de su vivienda. A raíz de ese episodio, las autoridades impusieron una orden de alejamiento que el agresor ignoró.

La cerradura del apartamento de Tulia Caballero había sido cambiada, pero la del edificio permanecía igual, por lo que se dice que F. L. aprovechó ese resquicio para entrar y esperar durante horas a su víctima. Fue entonces cuando la vio salir, la interceptó y la acorraló en el pasillo. El ataque fue inmediato y brutal: 14 puñaladas infligidas con un machete. Nadie pudo intervenir a tiempo.

Antecedentes de violencia y respuesta institucional

Son varios los casos de violencia en contra de las mujeres en Colombia y en el mundo - crédito Matias Chiofalo/Europa Press
Son varios los casos de violencia en contra de las mujeres en Colombia y en el mundo - crédito Matias Chiofalo/Europa Press

Tanto la víctima como el agresor figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una herramienta del Ministerio del Interior de España destinada a mejorar la protección de mujeres en riesgo.

De acuerdo con las autoridades, F. L. ya contaba con antecedentes judiciales y había estado en prisión, según medios españoles.

En los días previos al crimen, Tulia Caballero solicitó auxilio a las autoridades por las agresiones sufridas y el temor a un desenlace violento.

La orden de alejamiento fue emitida el viernes 10 de abril. El lunes siguiente, el hombre la desobedeció y perpetró el ataque. Testimonios recogidos por la prensa local sostienen que la víctima era consciente del peligro que corría y que había demandado protección.

Captura y reacción policial

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Tulia se había separado de su pareja al notar una escalada en los actos de violencia - crédito Tulia Ester CB/Facebook

El atacante de la colombiana fue detenido en el lugar de los hechos por la Policía española. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el detenido continúa bajo custodia.

Perfil de la víctima y contexto judicial

Tulia Esther Caballero Simanca, originaria de Cartagena, residía en Europa desde hacía varios años. Se había separado de F. L., con quien tenía dos hijos, tras identificar episodios cada vez más violentos. Solo este mes formalizó la denuncia por maltrato, agresión física y daños en su domicilio.

Feminicidio - Córdoba - España - Cartagenera muerta en España
Tulia Caballero tenía dos hijos con el hombre del que se separó y la atacó hasta quitarle la vida - crédito Tulia Ester CB/Facebook

La secuencia de hechos documentada por la prensa española revela que la víctima tomó medidas de autoprotección y recurrió al sistema judicial. Sin embargo, el agresor logró vulnerar las restricciones y acceder al edificio la mañana del crimen.

En lo que va corrido de 2026, han sido varios los hallazgos de colombianas muertas en este tipo de situaciones en España, por ejemplo el caso de Jenny que llegó al sector de El Viso del Alcor, en Sevilla, España, estuvo marcada por la esperanza de ofrecer un futuro diferente a sus tres hijos.

Sin embargo, esa búsqueda terminó en forma abrupta cuando se convirtió en la víctima número 44 de la violencia de género en España en 2025 y la tercera en la provincia andaluza, según informó MAGAS el 28 de enero luego de conocerse nuevos detalles del crimen, calificado por algunos usuarios y activistas como un feminicidio.

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