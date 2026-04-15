Qué le falta a la selección Colombia para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

La selección Colombia marcha segunda en la tabla de posiciones, con los mismos puntos, pero menor diferencia de gol positiva - crédito FCF

La selección Colombia Femenina venció 2-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali y sumó 13 puntos en la Liga de Naciones, igualando el puntaje de Argentina en la cima de la tabla. El resultado deja a Colombia en el segundo lugar del torneo, que otorga dos cupos directos y dos al repechaje para la Copa Mundial Femenina.

Colombia mantuvo la iniciativa durante el primer tiempo, con presión ofensiva y varias aproximaciones, incluido un disparo de Manuela Paví que se fue por encima del arco y otro intento sobre el final del primer tiempo que no tuvo precisión. Linda Caicedo inauguró el marcador en el minuto 13 tras eludir a cuatro defensoras y definir por encima de la arquera chilena.

El segundo tanto llegó en el tiempo añadido, cuando Linda Caicedo fue derribada dentro del área rival y la jueza señaló penal. La ejecución, potente y bien ubicada, fue obra de Manuela Vanegas, sellando el marcador definitivo.

Linda Caicedo fue la gran figura de la selección Colombia con un gol y un penalti provocado - crédito FCF

A la Tricolor le restan tres partidos en la Liga de Naciones Femenina, el primero será ante Argentina el 18 de abril en el estadio de Lanus, encuentro con el que se cerrará la fecha FIFA de abril. Los siguientes partidos serán en junio, el primero el viernes 5, seguramente en la ciudad de Cali, Colombia, ante Uruguay. El cierre del torneo será de visitante, ante Paraguay.

En la tabla de posiciones, las dirigidas por Angelo Marsiglia acumulan 13 puntos, los mismos que Argentina, su próximo rival, pero siendo superada por la diferencia de gol +12 de la albiceleste vs. +7 de la tricolor. En el tecer puesto está Venezuela con 8 puntos y el cuarto lugar es para Chile con 7 unidades.

Argentina: 13 puntos / +12 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Colombia: 13 puntos / +7 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Venezuela: 8 puntos / +5 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Chile: 7 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Paraguay: 7 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Perú: 7 puntos / -6 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Ecuador: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Uruguay: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Bolivia: 1 puntos / -18 diferencia de gol / 5 partidos jugados.

La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

Con nueve puntos en juego, la selección Colombia necesita de mínimo cinco puntos para asegurar su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. De sumar cuatro puntos, la Amarilla llegaría a 18 puntos, la Vinotinto, su competidor más cercano ganando todos los partidos que vienen llegaría a 17 unidades.

Eso significa que Colombia con dos victorias o una victoria y dos empates estaría clasificada a la Copa del Mundo. El objetivo de la Tricolor no es solo el cupo al Mundial, sino ser campeona de un torneo en el que inició como favorita ante la ausencia de Brasil, clasificada directamente al ser anfitriona. Para ser campeonas será clave vencer a Argentina en el partido del 18 de abril y mantener la ventaja de tres puntos hasta el final de la Conmebol Liga de Naciones Femenina.

Estas son las jugadoras convocadas a la Liga Femenina de Naciones

Este es el grupo de 23 jugadoras que tendrá el técnico Ángelo Marsiglia para la triple fecha ante Venezuela, Chile y Argentina-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Ana María Guzmán– Palmeiras (Brasil)

Carolina Arias – América de Cali (Colombia)

Catalna Pérez – Racing Club de Strasbourg Alsace (Francia)

Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)

Daniela Caracas– R.C.D. Espanyol (España)

Daniela Montoya – Gremio (Brasil)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (Brasil)

Gisela Robledo– Corinthians (Brasil)

Greicy Landazury – Palmeiras (Brasil)

Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (México)

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (Estados Unidos)

Katherine Tapia– Palmeiras (Brasil)

Leicy Santos – Washington Spirit (Estados Unidos)

Lorena Bedoya – Cruzeiro F.C. (Brasil)

Linda Caicedo– Real Madrid (España)

Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos)

Manuela Pavi – Toluca F.C. (México)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)

Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (México)

Mary José Álvarez – Olympique de Marseille (Francia)

Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)

Wendy Bonilla – Pumas (México)

Maithe López – Vancouver Rise F.C. (Estados Unidos)