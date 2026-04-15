Colombia

‘Chupeta’, narco del Cartel de Cali, fue vinculado con ‘Papá Pitufo’ en investigación que involucra a mayor (r) de la Policía

Un agente encubierto documentó cómo miembros de la Policía y entidades estatales facilitaron operaciones ilegales en puertos clave, permitiendo el ingreso de mercancía sin controles oficiales ni pago de aranceles

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Juan Carlos Ramírez Abadía, Alias Chupeta. De acuerdo con testimonios y pruebas, una estructura criminal coordinó contactos e ingresos ilícitos a través de puertos y oficinas estatales, afectando el funcionamiento de instituciones oficiales - crédito @lordofthemafia / Twitter / X
Juan Carlos Ramírez Abadía, Alias Chupeta. De acuerdo con testimonios y pruebas, una estructura criminal coordinó contactos e ingresos ilícitos a través de puertos y oficinas estatales, afectando el funcionamiento de instituciones oficiales - crédito @lordofthemafia / Twitter / X

El reciente avance en la investigación sobre la corrupción y el contrabando en Colombia ha puesto en primer plano la figura de Diego Marín (‘Papá Pitufo’), tras la revelación de documentos que evidencian la infiltración de redes criminales en entidades estatales y la fuerza pública.

En marzo de 2024, un informe de las autoridades colombianas, expuso cómo mandos y funcionarios facilitaron el ingreso de mercancía ilegal y la evasión sistemática de controles oficiales.

Las investigaciones sobre alias Papá Pitufo señalan que organizó una red dedicada al contrabando en Colombia, vinculando a exoficiales como el mayor César Augusto Ortiz, figuras como Jorge Lemus (exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia) y nombres históricos del narcotráfico, como Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta.

Los hechos se desarrollaron principalmente en Buenaventura y Cali, y han impactado a la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado, de acuerdo con El Tiempo.

La red de contrabando y los pagos ilícitos

El informe en manos de la Fiscalía, conocido por el mencionado medio, reúne el testimonio de un agente encubierto que detalló la operación de la estructura.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito Policía Nacional

Según el relato, Diego Marín coordinaba contactos y flujos de dinero para sostener el ingreso de mercancía ilegal al país.

De acuerdo con la Fiscalía, la red logró introducir hasta el 80 % de la mercancía ilegal en Colombia, evitando los puestos de control y el pago de aranceles.

El agente encubierto documentó solicitudes de pagos a los involucrados: “El mismo ‘Diego Marín’ puso 50 millones para dárselos al señor general ‘Puentes’”, consta en los documentos de la investigación conocidos por el medio mencionado.

El testigo añadió que el grupo consolidó su control sobre zonas estratégicas y oficinas clave. Precisó: “Él controlaba el Puerto, la Dian, la Polfa y Tránsito”, mostrando el alcance de la estructura dentro de dependencias oficiales.

Conexiones criminales y autoridades investigadas

El expediente sitúa a exoficiales y agentes activos en el núcleo de la operación. Resalta la participación del entonces mayor César Augusto Ortiz, identificado por filtrar información y material sensible a Marín.

La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional
Una serie de reubicaciones y retiros en la Policía Nacional y organismos estatales fue ordenada tras conocerse la posible colaboración de sus miembros con estructuras dedicadas al contrabando - crédito Colprensa - Policía Nacional

Ortiz fue apartado de la Policía en 2025 antes de asumir funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia, seghún conoció el medio mencionado.

La investigación también determinó conexiones de la red con figuras del crimen organizado. El testimonio cita a Ricardo Orozco Baeza, conocido como ‘El Bendecido’, quien habló al agente encubierto de los vínculos de Marín con alias Chupeta, exintegrante del cartel de Cali en los años ochenta. “Me habló de alias Chupeta y que Diego Marín es el encargado desde hace muchos años de subir y bajar la plata”, relató el testigo.

El entorno de esta red estuvo marcado también por la intimidación a comerciantes fuera del grupo principal.

La operación dependía de logística avanzada y tecnología encriptada para mantener la comunicación y evadir la vigilancia. El reporte indica que en Cali, en marzo de 2024, se coordinó una reunión mediante aplicaciones seguras.

Los participantes expresaron preocupación por el seguimiento de la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial). El agente encubierto declaró: “Está muy preocupado porque se da cuenta que funcionarios de la Dipol lo estaban siguiendo”. Durante el encuentro, se presentaron imágenes como advertencia sobre el seguimiento realizado por presuntos funcionarios.

El avance de la investigación permitió a las autoridades judiciales activar medidas para detener a los principales responsables de la infiltración criminal identificada en la Fuerza Pública y entidades estatales - crédito @ALEJOrincon / X
El avance de la investigación permitió a las autoridades judiciales activar medidas para detener a los principales responsables de la infiltración criminal identificada en la Fuerza Pública y entidades estatales - crédito @ALEJOrincon / X

La red utilizó plataformas como Cellcrypt para las comunicaciones. Días después de la reunión, el acceso a la aplicación fue deshabilitado por órdenes de los líderes del grupo, según reconstruyó El Tiempo basado en el testimonio recabado.

Las repercusiones institucionales forzaron la reubicación y el retiro de funcionarios bajo sospecha de colaborar con la red.

Las autoridades ordenaron apartar a oficiales con posibles vínculos con Diego Marín, reflejando el alcance de la red de corrupción en la Fuerza Pública y organismos estatales.

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