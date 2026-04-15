Roy Barreras propuso cambios en el período presidencial que afectaría a los actuales alcaldes y gobernadores: “Tendrían que gobernar dos años más”

El candidato presidencial considera oportuno unificar el periodo presidencial con el de alcaldes y gobernadores - crédito FND

El 15 de abril de 2025, durante la Cumbre de Gobernadores organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), el candidato presidencial Roy Barreras centró su propuesta en la búsqueda de un “equilibrio desde las regiones”. En su intervención, subrayó que “el pueblo colombiano es sabio” y explicó que los ciclos políticos en el país siempre tienden al contrapeso.

“Cuando se elige un gobernante de derecha, hay unas expresiones de centroizquierda en las regiones. Cuando se eligió un gobernante de izquierda, en la siguiente elección ganaron la mayoría de gobernadores de centro, de centro derecha. Son equilibrantes”, expuso.

En el análisis de la estructura del poder territorial, Barreras instó a la audiencia a exigirle a los candidatos presidenciales que “se comprometan en la verdadera medida de descentralización”, planteando como eje central la unificación de periodos de gobernadores y presidente.

“Para lo cual ustedes tendrían que gobernar dos años más”, precisó ante su auditorio, donde se encontraban Didier Tavera, director ejecutivo de la FND y Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.

El aspirante a la Presidencia de la República argumentó que los actuales periodos inconexos provocan una pérdida de 18 meses por cada gobernador, limitando la planificación nacional - crédito Colprensa

Barreras argumentó que los actuales periodos inconexos provocan una pérdida de 18 meses por cada gobernador debido a la Ley de Garantías y los procesos de empalme, fenómeno que, según su diagnóstico, limita la eficacia de la planificación nacional. Para el dirigente, “unificar periodos no solo es una medida de planeación seria y necesaria, sino que es una posibilidad de equilibrar el poder político, cualquiera que gane en la elección presidencial”.

La demanda también hizo énfasis en la participación activa de las regiones al exigir a los aspirantes a la Presidencia este compromiso de reforma constitucional, asegurando así la construcción de un país mejor articulado desde lo local.

Y agregó: “Ustedes podrían ejercer el liderazgo para que se eligiera un gobierno de centro porque claro que es posible. Esto no se ha decidido. En mayo podría elegirse un presidente de centro que pueda unir el país, que tenga experiencia, así que es posible”.

Roy Barreras admitió que fracasó al intentar liderar una propuesta de centro en Colombia

Roy Barreras admitió que fracasó al intentar liderar una propuesta de centro en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

El exsenador Roy Barreras reconoció que su apuesta para encabezar una alternativa de centro en las elecciones presidenciales de 2026 fracasó, una realidad que atribuye tanto a la falta de respaldo de los principales actores políticos como a la creciente polarización en Colombia.

En una entrevista concedida a Noticias RCN, el político señaló que sus propuestas no lograron atraer al electorado y advirtió que la división social actual podría generar un periodo de ingobernabilidad después de los comicios del 31 de mayo de 2026.

Barreras también expresó su preocupación por la frágil situación institucional que podría resultar de la falta de consensos. El exsenador alertó: “Un país fracturado y dividido no resuelve los problemas”, y advirtió sobre las consecuencias de la polarización, al afirmar que “serían cuatro años ingobernables” si la división persiste tras las elecciones.

La advertencia de Barreras adquiere especial significado considerando que, según cifras mencionadas por el medio citado, hasta el 21% de los colombianos se mantienen indecisos o abiertos a cambiar su voto. El candidato sugirió incluso la opción de una “revolución del voto en blanco”, al plantear: “¿Qué tal que ese 21% votara en blanco el 31 de mayo?”

A lo largo de la conversación, Barreras enfatizó que la ausencia de una opción sólida de centro deja una amenaza latente para la democracia colombiana. El propio excongresista admitió la insuficiencia de su experiencia: “Yo fracasé, para que lo ponga ahí en el titular, en el intento de que este personaje, yo tengo la experiencia, yo soy de centro, yo sé gobernar, yo le doy garantías a todos”.

El candidato presidencial señaló que su experiencia y propuestas de centro no convencieron al electorado y que hoy enfrenta el escenario sin el apoyo de las maquinarias políticas tradicionales - crédito Lina Gasca/Colprensa

Barreras describió su actual posición política como aislada de las estructuras tradicionales de poder. “La gente no apostó, no creyó en eso. Y hoy estoy solo con mi verdad, sin la poderosa maquinaria del gobierno, sin las maquinarias políticas que no ponen presidente y que las veo como en desbandadas, todos para donde Paloma”, sostuvo en diálogo con Noticias RCN.

La entrevista recogió también su percepción sobre el desplazamiento del espacio de centro por los “campos magnéticos de la polarización” del petrismo y el uribismo. Según Barreras, este reacomodamiento asegurará una competencia cerrada entre los bloques políticos dominantes, cuya victoria solo agudizará la división nacional. “Me angustia cualquiera de los dos que gane, que sería una final muy apretada, porque va a ser un país ingobernable”.