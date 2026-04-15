Colombia

Paro de maestros: Secretaría de Educación insistió en que los que no trabajen serán sancionados salarialmente

El anuncio fue hecho por Julia Rubiano, quien precisó que los docentes que no compensen las horas perdidas tras la jornada de movilización deberán enfrentar descuentos en los pagos y medidas administrativas adicionales

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La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, advirtió que los maestros que no repongan clases tras el paro docente enfrentarán descuentos salariales - crédito @julrubiano/X
La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, advirtió que los maestros que no repongan clases tras el paro docente enfrentarán descuentos salariales - crédito @julrubiano/X

La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, advirtió que los maestros que participen en el paro convocado para el miércoles 15 de abril y no repongan las clases enfrentarán descuentos salariales.

El llamado de Rubiano se produjo mientras la administración distrital intenta asegurar que la jornada académica se mantenga en la mayor parte de los colegios de la ciudad, en medio de la preocupación por los efectos en el aprendizaje y en servicios complementarios como la alimentación escolar.

La determinación fue expresada por Rubiano en entrevista con la emisora Alerta Bogotá de RCN en la que precisó que el 99,5% de los colegios de Bogotá abrió sus puertas y mantiene clases normalmente.

Solo una fracción mínima de instituciones fue afectada por la movilización, y en esos casos se notificó previamente a padres y alumnos del cambio en la jornada, según los datos de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Rubiano explicó que, cuando un docente participa en la movilización y no se logra cubrir su grupo, está prevista la reposición académica en un plazo de dos semanas.

“Planteamos que sea una reposición académica, con estudiantes, que pueda ser en contra jornada, incluso considerando los sábados”, afirmó la funcionaria.

Manifestantes del magisterio avanzan por la carrera Séptima en Bogotá durante la jornada de paro nacional - crédito Bogotá Tránsito/X
El paro docente causó una reducción del 20% en la entrega del programa de alimentación escolar en Bogotá, afectando directamente a los estudiantes más vulnerables - crédito Bogotá Tránsito/X

La funcionaria detalló que el tiempo perdido podrá recuperarse incluso en contra jornada o los sábados, buscando minimizar el impacto en los procesos de aprendizaje. Advirtió que “si no se cumple con la reposición, se procederá a aplicar medidas administrativas, incluyendo el descuento en la remuneración”.

Un elemento crítico subrayado por la secretaria es la relación entre la interrupción de la jornada escolar y el acceso de los estudiantes a servicios de apoyo.

Rubiano indicó que, sólo en el sector oficial, Bogotá cuenta con 680.000 estudiantes, muchos de los cuales dependen del programa de alimentación escolar.

Para la jornada del paro, la Secretaría estimó una reducción del 20% en la entrega de este servicio, lo que representa una afectación directa sobre quienes más lo necesitan.

La funcionaria explicó que el 74% de los estudiantes de colegios oficiales pertenecen a los estratos 1 y 2, por lo que la interrupción de clases implica para muchos la pérdida de su principal alimento del día.

“Para muchos, ese es hoy su alimento”, afirmó Rubiano, enfatizando el peso social de las medidas tomadas durante jornadas de protesta docente.

Esta preocupación se agrava en un contexto de reducción de la matrícula escolar. Rubiano atribuyó este fenómeno a cambios demográficos que afectan principalmente los niveles de preescolar y primaria, señalando que “esa tendencia no es solo un problema de Bogotá, es una tendencia nacional y global”. No obstante, en grados superiores, como séptimo, la principal causa de deserción está vinculada a la falta de interés y al rezago académico, según su diagnóstico.

Las causas del paro y la posición oficial frente a las protestas

La interrupción de la jornada escolar afecta no solo el aprendizaje, sino también el acceso al principal alimento diario de miles de alumnos - crédito @fecode/X
La interrupción de la jornada escolar afecta no solo el aprendizaje, sino también el acceso al principal alimento diario de miles de alumnos - crédito @fecode/X

La titular de la Secretaría de Educación también abordó las razones del paro docente. Rubiano reconoció que el detonante es el sistema de salud del magisterio, caracterizado por “dificultades muy serias en la atención, en la obtención de incapacidades y en trámites administrativos”.

La funcionaria detalló que, aunque la Secretaría Distrital de Educación ha gestionado asuntos ante entidades responsables, la resolución de fondo corresponde a instancias nacionales.

Rubiano reiteró el llamado a que las movilizaciones y protestas se realicen fuera del horario escolar, en contra jornada, para evitar una afectación mayor al derecho fundamental a la educación.

La principal causa del paro de maestros en Bogotá fue la crisis del sistema de salud del magisterio y las dificultades en trámites administrativos - crédito @fecode/X
La principal causa del paro de maestros en Bogotá fue la crisis del sistema de salud del magisterio y las dificultades en trámites administrativos - crédito @fecode/X

Recordó que la administración municipal mantiene coordinación con las autoridades para mitigar eventuales problemas de movilidad durante las marchas que, según lo previsto, se dirigen principalmente al centro de la ciudad.

La secretaria insistió en que “la interrupción de clases impacta directamente los procesos de aprendizaje”, y subrayó la obligación de las instituciones y maestros de recuperar el tiempo perdido por las protestas.

En síntesis, el paro de docentes en Bogotá movilizó a una parte menor del magisterio pero, según datos de la Secretaría de Educación de Bogotá, dejó una reducción significativa en la cobertura de la alimentación escolar oficial y amenaza con recortes salariales si no se reponen las horas no dictadas.

La protesta tuvo como eje central el sistema de salud del magisterio y ocurre en un periodo marcado por la caída de la matrícula y problemas de permanencia estudiantil en grados intermedios.

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