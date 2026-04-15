Esta fue la gran jugada del colombiano José Enamorado que le dio la victoria al Grêmio de Brasil en la Copa Sudamericana

José Enamorado fue protagonista al realizar una asistencia para el Gremio-crédito Pilar Olivares/REUTERS

La Copa Sudamericana continúa y los equipos y jugadores colombianos cobran protagonismo en la fase de grupos del torneo conocido como la “Gran Conquista”.

El 14 de abril de 2026, a la espera de los partidos de Millonarios y América de Cali, el exdelantero de Junior José Enamorado se destacó como figura del fútbol colombiano al marcar en la victoria de Grêmio sobre Deportivo Riestra.

El delantero del Junior realizó una jugada ingeniosa para asistir al delantero ghanés y darle la victoria al cuadro brasileño-crédito @DSports/X

Al minuto 86 de partido, el equipo brasileño empataba ante los argentinos, y tenían un hombre menos tras la expulsión del argentino Juan Ignacio Nardoni al 48.

En un partido que hasta ese entonces se mostraba parejo, Enamorado encaró a Patricio Madero y a Rodrigo Gallo por la banda derecha, y que buscaban marcar para no dejar pasar al delantero.

Allí Enamorado, como es habitual en su estilo de juego, pasó en medio de los dos jugadores argentinos y los superó en velocidad, y un centro para el delantero Ghanés Francis Amuzu, y allí Amuzu sacó un remate con ubicación y colocó el 1-0 final para los brasileños en un duelo que el equipo dirigido por el portugués Luis Castro.

De esta forma, el cuadro de Porto Alegre le permitió recuperarse en la tabla de posiciones del grupo F de la Copa Sudamericana llegando a su primera victoria, y quedando por detrás del Montevideo City Torque de Uruguay.

Ahora, el próximo juego que tendrá Grêmio en el certamen continental será el 29 de abril de 2026 en condición de visitante ante Palestino de Chile en el estadio Municipal de La Cisterna a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

Es importante recordar que, Palestino de Chile cayó por 2-0 ante Montevideo City con los goles de Salomón Rodríguez al minuto 11 y el autogol de Sebastián Gallegos al 63.

A continuación, estos son los detalles de cómo quedó el grupo F de la Copa Sudamericana:

Montevideo City (Uruguay): 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Grêmio (Brasil): 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportivo Riestra: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Palestino: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Estadísticas de José Enamorado en el partido ante Deportivo Riestra

Enamorado entró en el segundo tiempo en lugar del delantero Gabriel Mec, y marcó la diferencia a través de su rápidez

Minutos jugados: 46 minutos

Goles: 0

Asistencias: 1

Tiros (bloqueados): 1 (1)

Pases precisos: 84%

Así fue la victoria de Grêmio ante Deportivo Riestra

Gremio ganó en su segundo partido ante Riestra-crédito Silvio Avila/AFP

Un gol de Kwabena Amuzu a los 41 minutos del segundo tiempo permitió que Grêmio escapara de una nueva frustración y obtuviera un triunfo por 1 a 0 frente al Deportivo Riestra en la Arena, en el marco de la Copa Sudamericana, cortando así una serie de cinco partidos sin victorias y devolviendo al equipo cierta confianza tras una prolongada sequía de resultados

En el duelo de este martes en Porto Alegre, Riestra adoptó desde el inicio una postura defensiva extrema, defendiendo con un esquema 5-4-1 casi sin intentar atacar, incluso cuando el equipo brasileño quedó con un jugador menos tras la expulsión de Nicolás Nardoni a los dos minutos del segundo tiempo. Esta resistencia fue facilitada, en parte, por las dificultades ofensivas de Grêmio, que, pese a alcanzar un 82% de posesión de balón y realizar 17 remates —frente a solo tres de Riestra,

La actuación de Grêmio volvió a mostrar falta de creatividad e impulso, un problema admitido por Luís Castro —entrenador del Gremio—, optando por un esquema con tres volantes de características defensivas (Noriega, Nardoni y Dodi), lo que limitó las opciones de juego vertical o desequilibrio individual desde el inicio. La entrada posterior de titulares como Arthur, Amuzu y Carlos Vinicius reveló la necesidad de experiencia y aporte ofensivo para desequilibrar un encuentro que, pese al claro dominio territorial, se mantuvo bloqueado hasta las instancias finales.