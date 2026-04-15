Chris Wood, el goleador histórico de Nueva Zelanda que comandará el ataque de su selección en el Mundial 2026

Chris Wood es el goleador histórico de Nueva Zelanda con 45 goles en 88 partidos - crédito Reuters/Peter Cziborra/File Photo

El regreso de Chris Wood, delantero de Nueva Zelanda, al Nottingham Forest tras una prolongada lesión marca un momento decisivo tanto para la selección oceánica como para la lucha del club inglés por la permanencia en la Premier League y su desempeño en competiciones europeas.

La experiencia y el olfato goleador de Wood lo convierten en la principal esperanza ofensiva de los All Whites, mientras su reintegración al Forest representa un refuerzo vital en la recta final de la temporada. Chris Wood ostenta el récord de ser el máximo goleador histórico de su selección con 45 goles e integró la nómina que disputó la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010.

El atacante de 34 años suma 20 goles con el Nottingham Forest en la máxima liga inglesa, totalizando 37 en todas las competiciones. La temporada pasada, Wood se erigió como máximo goleador del club en la Premier League, contribuyendo al regreso del Forest a una competición europea después de tres décadas de ausencia.

Chris Wood en el Nottingham Forest es considerado ídolo tras líderar la campaña con la que regresaron a la Premier League - crédito REUTERS/Chris Radburn

Este logro no solo consolidó su estatus, sino que elevó su relevancia táctica y emocional dentro del plantel. El valor de mercado actual del neozelandés ronda los USD 7,3 millones, según el portal Transfermarkt, lo que refleja el peso de su trayectoria y su rendimiento continuado en uno de los entornos futbolísticos más competitivos.

Wood regresó a la titularidad en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el FC Porto el 9 de abril. Posteriormente, volvió a sumar minutos frente al Aston Villa, incorporándose desde el banquillo.

Tras su regreso, los seguidores del Forest celebran nuevamente su presencia en el campo, en medio de una temporada caracterizada por la inestabilidad: el club ha cambiado de técnico en cuatro ocasiones durante la campaña 2025-26 y se encuentra apenas tres puntos por encima de la zona de descenso.

La carrera de Chris Wood en la selección de Nueva Zelanda

Chris Wood llegará a los 90 partidos en la fase de grupos del Mundial 2026 con Nueva Zelanda - crédito REUTERS/Chris Radburn

El “gigante” de 1,91 metros destaca no solo por su capacidad goleadora y su dominio en el juego aéreo, sino también por su función de referencia ofensiva y su habilidad para crear espacios y fijar defensores rivales. Su paso por clubes como Leeds United, Burnley, Newcastle United y su presente en el Nottingham Forest le permitieron pulir un estilo basado en la eficacia y la movilidad táctica, aspectos que le han otorgado regularidad en ligas de primer nivel.

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Wood es el capitán y máximo referente de la selección de Nueva Zelanda. Su trayectoria con los All Whites incluye tres distinciones como máximo goleador en los procesos eliminatorios de Oceanía (2016/17, 2021/22 y 2024/25). Su logro más destacado a nivel selecciones es el campeonato de Oceanía conseguido en 2016.

La historia de Nueva Zelanda en las Copa Mundial de la FIFA

Nueva Zelanda se prepara para disputar su tercera Copa Mundial de la FIFA en la edición de 2026, marcada por un objetivo claro: conseguir su primera victoria y superar la fase de grupos, una meta que no ha alcanzado en sus anteriores presentaciones. El conjunto conocido como los All Whites llega fortalecido por su reciente dominio en la fase preliminar, tras obtener el primer pase directo otorgado a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

Nueva Zelanda superó a Nueva Caledonia para quedarse con el único cupo asignado a Oceanía rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito DAVID ROWLAND / AFP

El debut de los neozelandeses será el 15 de junio ante la República Islámica de Irán en el estadio de Los Ángeles, dentro del Grupo G, seguido por enfrentamientos ante Egipto y Bélgica.

La exclusividad de esta clasificación queda reflejada en un dato histórico: es la primera vez que la OFC accede a una plaza de clasificación directa en la Copa Mundial, lo que transformó a Nueva Zelanda en el principal referente del fútbol oceánico durante la eliminatoria.

La trayectoria de Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA está marcada por dos participaciones previas: España 1982 y Sudáfrica 2010. En su primera aparición, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, acumulando tres derrotas consecutivas ante Escocia (2-5), la Unión Soviética (0-3) y Brasil (0-4). A pesar de los resultados adversos, ese torneo dejó un hito en la historia: Steve Sumner se convirtió en el primer jugador de la OFC en marcar un gol durante una fase final de la Copa Mundial, seguido, diez minutos después, por Steve Wooddin.

Tras veintiocho años sin asistir al máximo torneo, el equipo neozelandés retornó en Sudáfrica 2010, donde sorprendió al concluir la fase de grupos como el único combinado invicto de la edición, pese a no lograr ningún triunfo. En diez días de competencia, sumó tres empates consecutivos: ante Eslovaquia (1-1), Italia (1-1) y Paraguay (0-0). Este rendimiento le permitió ocupar la tercera posición del grupo F, por encima de Italia, vigente campeona en ese momento.