Colombia

Dólar en Colombia siguió cayendo este miércoles en medio de tensiones políticas

La divisa estadounidense dejó atrás las caídas recientes y se mueve en un rango estrecho, mientras el mercado evalúa factores externos y riesgos locales, junto con nuevos datos sociales del país

Guardar
El dólar en Colombia se estabilizó en torno a los $3.579 durante la jornada del 15 de abril, tras varias sesiones de caída- crédito VisualesIA
El dólar en Colombia se estabilizó en torno a los $3.579 durante la jornada del 15 de abril, tras varias sesiones de caída- crédito VisualesIA

El dólar en Colombia inició la jornada del miércoles 15 de abril de 2026 con señales de estabilidad, luego de varios días de descensos. En las primeras operaciones del día, la moneda estadounidense se cotizó en torno a los $3.579,76, lo que refleja una pausa en la tendencia bajista reciente y una fase de ajuste del mercado.

Durante la apertura, el dólar comenzó en $3.570, lo que representa una caída de $11 frente al cierre del martes. A lo largo de la sesión, la divisa registró un precio mínimo de $3.570 y un máximo cercano a los $3.591, manteniéndose dentro de un rango estrecho. El promedio de la jornada se ubicó en $3.583, es decir, $5 por encima de la tasa representativa del mercado (TRM) reportada por la Superintendencia Financiera.

El comportamiento reciente del dólar responde a una combinación de factores que empiezan a equilibrarse. Por un lado, se mantiene la presión bajista impulsada por un entorno internacional con menor tensión inflacionaria y datos externos más favorables. Por otro, el mercado comienza a poner límites a esa tendencia al evaluar los riesgos internos de la economía colombiana.

En ese contexto, el peso colombiano ha mostrado una apreciación rápida, pero los inversionistas empiezan a analizar con mayor cautela su sostenibilidad. Aunque se reconocen avances sociales, persisten preocupaciones sobre fragilidades estructurales que influyen en las decisiones del mercado cambiario.

La divisa estadounidense se movió entre un mínimo de $3.570 y un máximo cercano a los $3.591 en las primeras horas del día- crédito REUTERS/Nathalia Angarita
La divisa estadounidense se movió entre un mínimo de $3.570 y un máximo cercano a los $3.591 en las primeras horas del día- crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Uno de los datos relevantes del día proviene del frente social. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la pobreza multidimensional cayó a 9,9% en 2025, frente al 11,5% registrado en 2024. Esto implica que cerca de 793.000 personas salieron de esa condición, alcanzando el nivel más bajo desde que se mide este indicador en el país.

En el ámbito internacional, el mercado también está atento a decisiones del gobierno de Estados Unidos relacionadas con el control de una parte del acceso al estrecho de Ormuz. Este anuncio ha generado expectativas sobre el comportamiento del precio del petróleo, un factor clave para economías como la colombiana.

A esto se suma la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones lideradas por el expresidente Donald Trump, condicionada a que no haya retrocesos en el proceso actual. Estos elementos externos siguen influyendo en la volatilidad de la divisa.

El mercado cambiario sigue atento a factores externos como el precio del petróleo y decisiones de Estados Unidos.- crédito REUTERS/Nathalia Angarita
El mercado cambiario sigue atento a factores externos como el precio del petróleo y decisiones de Estados Unidos.- crédito REUTERS/Nathalia Angarita

En el plano local, otro factor que concentra la atención es la recompra masiva de bonos externos anunciada por el Gobierno, por un monto cercano a los $4.000 millones. Esta operación podría tener efectos sobre la liquidez y las expectativas de los inversionistas en el mercado colombiano.

Las proyecciones del mercado, según Bloomberg, indican que el dólar podría cerrar el año con un promedio cercano a los $3.700. Sin embargo, este escenario está condicionado por variables como la tasa de política monetaria en las principales economías del mundo, así como por la evolución de factores internos.

El comportamiento del dólar también fue abordado por el presidente Gustavo Petro, quien se refirió a los efectos de la caída de la divisa en la economía nacional. A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó: “Tenemos 3.578 pesos por dólar, la revaluación nos abarata la deuda externa pero nos encarece las exportaciones y abarata importaciones”.

La caída de la pobreza multidimensional a 9,9% en 2025 se suma a los elementos que influyen en la percepción económica del país- crédito REUTERS/Luisa González
La caída de la pobreza multidimensional a 9,9% en 2025 se suma a los elementos que influyen en la percepción económica del país- crédito REUTERS/Luisa González

El jefe de Estado agregó que “esta revaluación inmensa del peso colombiano se debe a la elevación sustancial de la tasa de interés que hizo el Banco de la República”. Según su análisis, el fortalecimiento de la moneda local tiene impactos tanto positivos como negativos.

Entre los efectos señalados, destacó que un dólar más bajo reduce el costo de la deuda externa del país, pero al mismo tiempo puede afectar la competitividad de las exportaciones. Además, advirtió que el aumento de importaciones podría generar presiones sobre la inflación si no se fortalece la producción nacional.

En este escenario, el mercado cambiario se mantiene atento a la evolución de estos factores, mientras el dólar se estabiliza en niveles por debajo de los $3.600 tras las caídas recientes.

Temas Relacionados

Dolar HoyDolar en ColombiaPrecio del DolarTRM HoyColombia-Noticias

Más Noticias

Martín Palermo habría revelado la baraja de equipos colombianos que lo han llamado para ser su entrenador

El histórico delantero de Boca Juniors se consagró campeón con Olimpia de Paraguay en 2024, año en que fue elegido mejor entrenador

Martín Palermo habría revelado la baraja de equipos colombianos que lo han llamado para ser su entrenador

Capturaron a urólogo acusado de abusar de 50 mujeres durante sus consultas en Medellín

Las autoridades realizaron la detención del especialista, después de que las afectadas lo señalaran por conducta inapropiada. La Fiscalía solicitó su reclusión preventiva mientras avanza el proceso penal

Capturaron a urólogo acusado de abusar de 50 mujeres durante sus consultas en Medellín

Española falló en el intento de hacer patacones a la colombiana: pidió perdón y lanzó propuesta

El video generó polémica al mostrar intentos fallidos de preparar un plato típico colombiano, lo que provocó miles de comentarios de usuarios, entre críticas y mensajes humorísticos sobre el proceso

Española falló en el intento de hacer patacones a la colombiana: pidió perdón y lanzó propuesta

Paro de maestros: Secretaría de Educación insistió en que los que no trabajen serán sancionados salarialmente

El anuncio fue hecho por Julia Rubiano, quien precisó que los docentes que no compensen las horas perdidas tras la jornada de movilización deberán enfrentar descuentos en los pagos y medidas administrativas adicionales

Paro de maestros: Secretaría de Educación insistió en que los que no trabajen serán sancionados salarialmente

Roy Barreras propuso cambios en el período presidencial que afectaría a los actuales alcaldes y gobernadores: “Tendrían que gobernar dos años más”

El aspirante a la Presidencia de la República argumentó que los actuales periodos inconexos provocan una pérdida de 18 meses por cada gobernador, limitando la planificación nacional

Roy Barreras propuso cambios en el período presidencial que afectaría a los actuales alcaldes y gobernadores: “Tendrían que gobernar dos años más”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Critican a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Critican a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Yeison Jiménez presentía su muerte, aseguró Ciro Quiñónez: “Ese día estaba muy diferente”

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

Carla Giraldo detalló su proceso para bajar de peso: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

Martín Palermo habría revelado la baraja de equipos colombianos que lo han llamado para ser su entrenador

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: hora y dónde ver a Luis Suarez en los cuartos de final

Esta fue la gran jugada del colombiano José Enamorado que le dio la victoria al Grêmio de Brasil en la Copa Sudamericana

Chris Wood: este es el goleador histórico de Nueva Zelanda que comandará el ataque de su selección en el Mundial 2026