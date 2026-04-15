Partido Conservador apoyará la candidatura de Paloma Valencia en primera vuelta presidencial

Paloma Valencia venía de recibir el apoyo del Partido de la U - crédito Sergio Acero/REUTERS/@soyconservador/X

Este miércoles 15 de abril de 2026, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se reunió con miembros del Partido Conservador, a quienes invitó a respaldar su aspiración presidencial.

Efraín Cepeda, director del partido, anunció que el Directorio Nacional de esa colectividad decidió por unanimidad apoyar la candidatura de Paloma Valencia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el 31 de mayo de 2026.

“El Directorio Nacional Conservador ha tomado una decisión por unanimidad: acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia, aspirante a la Presidencia de la República. A partir de este momento, el Partido Conservador tiene candidata oficial y expresamos a nuestra militancia que esta decisión del Directorio es de obligatorio cumplimiento. Nuestra tarea es apoyar y ponernos al servicio de la candidata Paloma Valencia. Este mensaje lo dirigimos a congresistas, diputados, concejales, directivos y militantes”, expresó Cepeda.

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