Imputaron al exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov por presuntas irregularidades en contratación de vivienda: no aceptó cargos

Mikhail Krasnov, tras la audiencia de imputación, en la que no aceptó los cargos - crédito Fiscalía General de la Nación

Durante la jornada del miércoles 15 de abril de 2026 se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov y María Luisa Pedraza Canaria, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda) durante los años 2024 y 2025.

Tras la diligencia, voceros oficiales de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que fiscales de la Seccional Boyacá imputaron tanto al exalcalde como a Pedraza por los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública.

De acuerdo con la investigación, el mandatario habría delegado a Pedraza Canaria funciones públicas relacionadas con la coordinación de procesos contractuales y la vinculación de personal, a pesar de que no tenía un vínculo laboral con la administración municipal.

El exalcalde de Tunja fue acusado de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública - crédito Alcaldía de Tunja

Según la información que suministró la Fiscalía, Pedraza Canaria suscribió contratos sin procesos de selección, eligió contratistas que no cumplían los requisitos legales y organizó reuniones para agilizar desembolsos de dinero a proyectos que no presentaban los avances de obra pactados.

Desde el ente acusador también señalaron que la particular participó en la entrega de mejoramientos de vivienda e impartió instrucciones para la contratación de personal en Ecovivienda.

Tras la diligencia judicial, tanto Mikhail Krasnov como María Luisa Pedraza Canariasa no aceptaron los cargos. En la Fiscalía continuarán con el proceso judicial.

Un día antes de la audiencia de la imputación de cargos, el martes 14 de abril de 2026, la Fiscalía acusó formalmentea Krasnov, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios.

También fueron vinculados la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaria; y el exfuncionario Miguel Ángel Ruiz Suárez.

Los funcionarios habrían facilitado la contratación del abogado Juan Sebastián Ramírez García, que ya fue judicializado, con el propósito de que retirara una demanda de nulidad interpuesta contra la elección del alcalde en noviembre de 2023. Según la información oficial del ente de control, la vinculación del abogado no respondía a necesidades del servicio, sino a intereses particulares ligados a la defensa del mandatario.

El exalcalde de Tunja Mikhail Krasnov no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Durante la audiencia de acusación, el juez rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del exalcalde y reconoció como víctimas a la Alcaldía de Tunja y a la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda). Además, la Sección Primera del Consejo de Estado impuso al alcalde Krasnov una multa de 17 millones de pesos por presuntas maniobras dilatorias en el proceso de nulidad electoral.

Consejo de Estado anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

El 5 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, luego de concluir que incurrió en una inhabilidad por la celebración de un contrato con una entidad pública en el año previo a las elecciones territoriales de 2023.

El proceso judicial se centró en la suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales número 2302 entre Krasnov y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), firmado el 6 de diciembre de 2022.

El acuerdo tenía como objeto la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos a estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Tunja.

Desde el Consejo de Estado descartaron la doble nacionalidad como causal de inhabilidad, tras analizar que la normativa vigente no impide a ciudadanos con varias nacionalidades acceder al cargo de alcalde. La decisión se basó exclusivamente en la inhabilidad por la contratación pública, señalada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994.