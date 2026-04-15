“Genocida es ser asesino”: el Banco de la República se defiende de los ataques del Gobierno Petro por la subida de la tasa de interés

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, le pidiío al Gobierno de Gustavo Petro que baje el lenguaje y se reduzcan las hostilidades contra ellos ante la campaña de descrédito que hay - crédito Congreso de la República

La afirmación del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto “genocidio económico” causado por el alza en la tasa de interés, que es el porcentaje que el banco central cobra o paga a las entidades financieras por préstamos, desató la respuesta del Banco de la República. Durante la sesión de control político en el Congreso, celebrada el 15 de abril, el gerente general del Emisor rechazó de forma tajante la acusación y defendió la decisión de la Junta Directiva de incrementar la tasa de intervención de 9,25% a 11,25% en el primer trimestre de 2026.

Villar aseguró que el aumento de la tasa de interés no constituye un acto equivalente a un genocidio. Según explicó, la decisión responde a factores técnicos orientados a preservar la estabilidad financiera de Colombia, evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo y no implica daño físico ni persecución contra ningún grupo social.

“No estamos matando a nadie”

“No es un genocidio. No estamos matando a nadie. No estamos matando a una población. Y debo decirlo muy contundentemente, estamos tomando una decisión responsable, una decisión en beneficio de la sociedad”, afirmó ante los representantes. Remarcó que la medida, aunque dolorosa, busca impedir que la inflación siga erosionando el ingreso de los ciudadanos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que el Banco de la República actúa en contra de la reactivación económica del país - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Las palabras de Petro y la reacción del Congreso

El debate se precipitó ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que tachó de “sectarismo político e ignorancia” el último incremento de 100 puntos básicos de la tasa (11,25% actual) y sostuvo que “tratar de matar un pueblo de hambre, eso es genocidio”. Petro calificó también la postura de la Junta como ‘fascismo’“.

La controversia se profundizó cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión de la Junta Directiva del banco central después de perder la votación por el aumento a 11,25%. El gesto marcó un episodio inédito en la relación entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria.

Durante la sesión, Villar reiteró que “genocida es ser asesino y no puedo quedarme callado ante lo que dice el presidente de la República en un consejo de ministros, de que miembros de la junta actúan como genocidas”. El Congreso intentó precisar si las acciones del Banco de la República quebrantaban su mandato constitucional. Villar enfatizó que el debate debía centrarse en argumentos técnicos y no en descalificaciones personales.

Cifras y razones detrás del aumento de tasas

Durante la intervención, Leonardo Villar expuso los elementos que motivaron la subida de la tasa de interés son el deterioro fiscal, la aceleración de la demanda interna, las presiones inflacionarias y el crecimiento salarial.

La Junta Directiva del Banco de la República la componen Leonardo Villar, César Giraldo, Germán Ávila, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República

“Se esperaba que el déficit primario del Gobierno fuera cercano a cero, pero terminó en 3,5% del PIB”, indicó. Explicó que la demanda interna creció hasta 5% en el tercer trimestre de 2025, por encima de la capacidad productiva nacional, lo que llevó a una mayor dependencia de importaciones.

Respecto a la inflación, Villar apuntó que “las expectativas pasaron de 3,3% para 2025 a 4,7%, y luego a 6,7% en 2026”. Atribuyó el salto al incremento de 23% en el salario mínimo, que, por ajustes laborales, significó un alza real de 28% en el salario por hora. “El alza salarial impactó las expectativas de inflación básica, que saltaron de 4,7% a 6,7%”, detalló.

Resaltó que la tasa de intervención subió del 9,25% al 11,25%, y los títulos de deuda pública a cinco años aumentaron su rendimiento de 9% a 12,8%. “Es muy doloroso haber tenido que tomar esta decisión, pero es necesaria para evitar que la inflación siga deteriorando el poder adquisitivo de los colombianos”, subrayó.

Asimismo, recordó que la inflación en Colombia pasó de 13,4% a inicios de 2023 a 5,2% a finales de 2024, aunque continuó por encima de la meta del banco central. Insistió en que el país mantiene la meta de inflación como modelo desde hace 25 años, similar al de otras economías relevantes.

El directivo advirtió que el incremento de tasas es producto de un proceso gradual. Indicó que parte del impacto de las tasas se refleja en el costo de financiamiento del Gobierno y del sector privado, pero enfatizó que el objetivo es conducir la inflación de regreso a su meta sin poner en riesgo el empleo ni la actividad productiva.

La inflación anual en Colombia no cede y en marzo de 2026 siguió por encima del 5% - crédito Dane

Autonomía institucional y llamado a la moderación política

Leonardo Villar destinó parte de su intervención a reclamar respeto a la autonomía del Banco de la República y a rechazar toda forma de instrumentalización política. “Quiero pedirle al Gobierno que baje los ánimos y el lenguaje que se maneja contra el Banco de la República”, expresó.

Se refirió a declaraciones donde el presidente Petro señaló a una integrante de la Junta como “guerrillera del EPL”, acusándola de pasar de marxista a fascista y genocida. Villar condenó el uso de este tipo de lenguaje, por lo que remarcó que el debate institucional no debe recurrir a insultos ni descalificaciones, especialmente contra las mujeres del organismo.

Explicó que la composición de la Junta —donde el ministro de Hacienda forma parte del quórum y del voto decisivo— ha sido exitosa en más de 35 años de trayectoria. “Creo que debe seguir funcionando bien, con la presencia del ministro, pero no para que el banco adopte lo que diga el gobierno, pues eso sería el veto a la autonomía del Banco de la República”, manifestó.

Efectos económicos y consecuencias del ajuste monetario

Al abordar los impactos del ajuste, el gerente general argumentó que las tasas del Banco de la República no determinan de manera automática las de los títulos de deuda del Estado. Señaló que el alza de estos títulos precedió a la decisión monetaria, en gran medida como consecuencia del mayor riesgo fiscal.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, declaró en el Congreso que se requiere iniciar un diálogo social. Señaló que la Junta del Banco de la República podría estar actuando bajo una estrategia con consecuencias políticas y sostuvo que no posee una verdad absoluta respecto al aumento de las tasas de interés - crédito Congreso de la República

Destacó, además, la existencia de un segmento de títulos TCO, que en el último año superó los $60 billones y ahora pagan intereses de 13,3%, cifras aún mayores a la referencia del banco central. Según Villar, la política de incrementos graduales busca que la inflación regrese a niveles objetivos en dos años, minimizando los efectos negativos para la economía real.

El directivo precisó que “por eso apretamos la política monetaria y la subimos nuevamente en 100 puntos básicos o un punto porcentual en marzo”. Reconoció que la medida fue difícil, pero necesaria para proteger los ingresos de aquellos que no recibieron incrementos automáticos en sus salarios.

Agregó que el aumento en el coste de la deuda pública se debe a la percepción internacional respecto al deterioro fiscal, más que al accionar monetario. “Pagamos mucho más que Brasil y México, pues afuera dicen que se deteriora la situación fiscal”, afirmó. Villar reiteró que el Banco de la República actúa bajo criterios de gradualidad y responsabilidad social, enfocado en que la inflación retorne a su meta sin comprometer la estabilidad económica.

Para Leonardo Villar, el uso de expresiones extremas en el debate político degrada la calidad de la discusión y socava la confianza en las instituciones económicas del país.