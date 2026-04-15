Fuerte crítica al Gobierno Petro por eutanasia a hipopótamos en el Magdalena Medio: “Los animales nunca han sido un interés”

La eutanasia de 80 hipopótamos en Colombia ha generado un debate nacional sobre la protección animal y los riesgos para otras especies - crédito EFE

En diálogo con Infobae Colombia, la congresista Andrea Padilla Villarraga habló sobre la decisión que tomó el Gobierno nacional de comenzar un proceso de eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio.

En primer lugar, Padilla mencionó que es inaceptable calificar como positiva una acción tras más de tres años de gestión en los que el Gobierno nacional ignoró los problemas sobre esta especie invasora.

“Inaceptable. Este gobierno ha tenido más de tres años para actuar y no lo hizo. Los animales no pueden pagar la negligencia del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué no gestionaron a fondo las opciones de traslado, habiendo ellos mismos anunciado, en 2023, que había tres solicitudes para exportar a 85 hipopótamos? ¿Por qué no hicieron esterilizaciones, siendo que, en el mismo año, anunciaron que harían 120? Ahora quieren imponer la ‘solución final’, o sea, la matanza, faltando cuatro meses para dejar el mandato. Inaceptable el facilismo”.

La congresista cuestionó que el Gobierno nacional tome una decisión después de más de tres años sin acciones al respecto - crédito Senado

Además, la congresista cuestionó que los hipopótamos se han convertido en un problema que ninguna administración anterior quiso resolver; sin embargo, no le quito responsabilidades al Gobierno nacional y la nula intervención que han hecho sobre el tema.

“Porque es una papa caliente. Por la misma razón por la que ningún gobierno anterior actuó. Teniendo el plan de acción desde junio de 2024, no lo implementaron. El ministerio incumplió su propia directiva. Eso se llama negligencia institucional”.

La senadora indicó que durante años Colombia ha evitado enviar a estos animales a otros países por evitar una inversión que, con el paso de los años, se ha vuelto necesaria.

“¿Cuál sería una solución más viable? La translocación: hay una propuesta seria que es la del santuario Vantara de la India. La esterilización quirúrgica a gran escala, el confinamiento y la eutanasia solo para casos clínicos, por ejemplo, animales con malformaciones".

El Magdalena Medio fue la ruta empleada para el ingreso clandestino de los hipopótamos en Colombia - crédito Cornare

Padilla mencionó que durante varios años se habló del dinero que no podía invertir Colombia para la esterilización de los hipopótamos para indicar que en el Estado no hay interés en proteger a los animales.

“Porque los animales nunca han sido un interés del Estado y de ningún gobierno. Siempre que hablamos de destinar recursos para ellos, sale a relucir este argumento mezquino, no así para hacer películas, conciertos o encuentros ambientales que no sirven para nada. Pero a la ministra no le tembló la mano a la hora de destinar 7.200 millones para la matanza de 80 hipopótamos. Eso quiere decir que matar a cada animal costará 90 millones, siendo que esterilizarlos habría costado 40 millones cada uno. No solo hay indolencia, sino ineficiencia en el gasto”.

De los cuatro hipopótamos que trajo Escobar, ahora son más de 200 los que habitan en Colombia - crédito AP

Por último, la congresista recordó que existe una problemática similar con los chitales traídos por Pablo Escobar en los 80 y otras crisis similares que siguen siendo protegidas por el Gobierno nacional con su silencio.

“Porque en Colombia los animales solo son un problema cuando no generan beneficios económicos. ¿Por qué no se habla de la ganadería expansiva, que es la principal causa de la deforestación y de la crisis climática? Ahí sí no saltan los ambientalistas; mucho menos el Ministerio de Ambiente y ni qué decir del Gobierno que, desde el primer día, decidió no hablar del tema".

Hasta el momento, el último pronunciamiento del Ministerio de Ambiente de Colombia confirmó que iniciará un protocolo de eutanasia para controlar la población de hipopótamos, debido a que representan un riesgo para los ecosistemas, la calidad del agua y especies nativas como el manatí y la tortuga de río, y argumentan que se estima que existen más de 200 hipopótamos y, de no actuar, la cifra podría alcanzar los 500 para 2030 y 1.000 para 2035.