Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que Iván Cepeda esta violando la ley haciendo eventos al aire libre

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, e Iván Cepeda, candiadto a la presidencia - crédio @IvanCepedaCast/X - @jmrestrepoa/Instagram

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, afirmó que el senador y candidato, Iván Cepeda, y el presidente de la República, Gustavo Petro, estarían incumpliendo la restricción que prohíbe actos públicos en los ocho días previos a la elección, al participar en concentraciones al aire libre que, según dijo, se presentan como eventos privados pese a convocar a mucha gente.

La declaración surgió después de una pregunta sobre un acto atribuido a Cepeda. El periodista de Semana añadió que ese mismo día el senador estaba en Girardot, en Sincelejo, y que su fórmula vicepresidncial, Aida Quilcue, se presentó en Yopal.

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Restrepo sostuvo que el punto no es el tamaño de la reunión sino su naturaleza. “A mí no me cabe la menor duda que estén incumpliendo la norma”, dijo José Manuel Restrepo a Semana.

Candidato a la presidencia, Iván Cepeda, en un evento en medio de su campaña - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Según su explicación, un evento cerrado puede realizarse sin reparos incluso si reúne a muchas personas. La objeción, planteó, aparece cuando la actividad se hace a cielo abierto, como en el caso por el que fue consultado.

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Restrepo centró la acusación en los actos al aire libre y pidió intervención de la Procuraduría

“Cuando es hecho dentro de un recinto cerrado, no hay ninguna dificultad. Pero un evento al aire libre, como sucedió en Sincelejo, eso es una vergüenza”, comentó el economista. En esa misma respuesta, el periodista le aclaró que el episodio al que se refería habría ocurrido en Yopal.

El exministro extendió la crítica al jefe de Estado. “Y el presidente haciendo lo mismo, haciendo campaña electoral, sacando trinos en defensa de las manifestaciones del señor Cepeda, públicas. Hombre, eso es intervención en política”.

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Ese tramo de su intervención incluyó un reclamo directo al órgano de control. “Ahí la Procuraduría debería actuar, porque es que si no actúa, estamos violando la ley”.

Presiendete Gustavo petro en medio de un evento en paza pública consignado en su agenda de cierre de Gobierno - crédito Joel González/Presidencia de la República

La crítica se amplió del episodio puntual a un cuestionamiento sobre la institucionalidad

Restrepo presentó la ocasión como parte de una conducta más amplia del Gobierno. “Pero no es nada distinto a lo que han hecho durante casi cuatro años, en donde han puesto en entredicho toda la institucionalidad”, dijo al medio de comunicación.

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En su descripción, esa conducta afectó el equilibrio entre poderes. “Ahí se rompieron todos los pesos y contrapesos de la democracia”.

El político sostuvo, a la vez, que ese equilibrio se ha mantenido por la reacción de otros poderes. “Afortunadamente, las autoridades en la rama judicial han respondido positivamente. Afortunadamente, se han garantizado y preservado esos pesos y contrapesos en la democracia, no por el Gobierno, sino por otros actores del Legislativo y del Judicial”.

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Finalmente, Restrepo endureció el tono sobre la conducta de las autoridades cuestionadas. “Ya ellos no tienen rubor para cometer este tipo de ilegalidades”.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en un evento en el centro de Bogotá al cierre de campaña - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Las afirmaciones de José Manuel Restrepo evidencian un debate que trasciende el cumplimiento específico de la normativa electoral y se adentra en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Su señalamiento sobre la realización de actos al aire libre en el periodo prohibido plantea interrogantes acerca de la transparencia y la equidad en el proceso electoral.

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Además, al cuestionar la actuación tanto del presidente como de otros funcionarios, Restrepo destacó la importancia de que los órganos de control ejerzan su función con firmeza para evitar posibles abusos de poder. Este tipo de denuncias invita a reflexionar sobre la capacidad del Estado para hacer respetar las reglas y sobre el papel que juegan los distintos poderes públicos en la protección del equilibrio democrático.

La discusión alcanza así una dimensión estructural, poniendo en el centro la confianza ciudadana en la legalidad y la fortaleza institucional frente a eventuales conductas que puedan poner en riesgo los principios básicos del sistema político.

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