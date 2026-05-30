Colombia

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que Iván Cepeda esta violando la ley haciendo eventos al aire libre

José Manuel Restrepo también criticó las acciones del presidente Gustavo Petro en su salidas públicas y las menciones apoyando al candidato del Pacto Histórico

Guardar
Google icon
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, e Iván Cepeda, candiadto a la presidencia - crédio @IvanCepedaCast/X - @jmrestrepoa/Instagram
José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, e Iván Cepeda, candiadto a la presidencia - crédio @IvanCepedaCast/X - @jmrestrepoa/Instagram

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, afirmó que el senador y candidato, Iván Cepeda, y el presidente de la República, Gustavo Petro, estarían incumpliendo la restricción que prohíbe actos públicos en los ocho días previos a la elección, al participar en concentraciones al aire libre que, según dijo, se presentan como eventos privados pese a convocar a mucha gente.

La declaración surgió después de una pregunta sobre un acto atribuido a Cepeda. El periodista de Semana añadió que ese mismo día el senador estaba en Girardot, en Sincelejo, y que su fórmula vicepresidncial, Aida Quilcue, se presentó en Yopal.

PUBLICIDAD

Restrepo sostuvo que el punto no es el tamaño de la reunión sino su naturaleza. “A mí no me cabe la menor duda que estén incumpliendo la norma”, dijo José Manuel Restrepo a Semana.

Candidato a la presidencia, Iván Cepeda, en un evento en medio de su campaña - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Candidato a la presidencia, Iván Cepeda, en un evento en medio de su campaña - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Según su explicación, un evento cerrado puede realizarse sin reparos incluso si reúne a muchas personas. La objeción, planteó, aparece cuando la actividad se hace a cielo abierto, como en el caso por el que fue consultado.

PUBLICIDAD

Restrepo centró la acusación en los actos al aire libre y pidió intervención de la Procuraduría

“Cuando es hecho dentro de un recinto cerrado, no hay ninguna dificultad. Pero un evento al aire libre, como sucedió en Sincelejo, eso es una vergüenza”, comentó el economista. En esa misma respuesta, el periodista le aclaró que el episodio al que se refería habría ocurrido en Yopal.

El exministro extendió la crítica al jefe de Estado. “Y el presidente haciendo lo mismo, haciendo campaña electoral, sacando trinos en defensa de las manifestaciones del señor Cepeda, públicas. Hombre, eso es intervención en política”.

Ese tramo de su intervención incluyó un reclamo directo al órgano de control. “Ahí la Procuraduría debería actuar, porque es que si no actúa, estamos violando la ley”.

'Hoy, la mayor parte de la población colombiana, desde 2024 es de clase media': Presidente Petro tras destacar el 'principal logro' del Gobierno del Cambio - crédito Joel González/Presidencia de la República
Presiendete Gustavo petro en medio de un evento en paza pública consignado en su agenda de cierre de Gobierno - crédito Joel González/Presidencia de la República

La crítica se amplió del episodio puntual a un cuestionamiento sobre la institucionalidad

Restrepo presentó la ocasión como parte de una conducta más amplia del Gobierno. “Pero no es nada distinto a lo que han hecho durante casi cuatro años, en donde han puesto en entredicho toda la institucionalidad”, dijo al medio de comunicación.

En su descripción, esa conducta afectó el equilibrio entre poderes. “Ahí se rompieron todos los pesos y contrapesos de la democracia”.

El político sostuvo, a la vez, que ese equilibrio se ha mantenido por la reacción de otros poderes. “Afortunadamente, las autoridades en la rama judicial han respondido positivamente. Afortunadamente, se han garantizado y preservado esos pesos y contrapesos en la democracia, no por el Gobierno, sino por otros actores del Legislativo y del Judicial”.

Finalmente, Restrepo endureció el tono sobre la conducta de las autoridades cuestionadas. “Ya ellos no tienen rubor para cometer este tipo de ilegalidades”.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en un evento en el centro de Bogotá al cierre de campaña - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en un evento en el centro de Bogotá al cierre de campaña - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Las afirmaciones de José Manuel Restrepo evidencian un debate que trasciende el cumplimiento específico de la normativa electoral y se adentra en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Su señalamiento sobre la realización de actos al aire libre en el periodo prohibido plantea interrogantes acerca de la transparencia y la equidad en el proceso electoral.

Además, al cuestionar la actuación tanto del presidente como de otros funcionarios, Restrepo destacó la importancia de que los órganos de control ejerzan su función con firmeza para evitar posibles abusos de poder. Este tipo de denuncias invita a reflexionar sobre la capacidad del Estado para hacer respetar las reglas y sobre el papel que juegan los distintos poderes públicos en la protección del equilibrio democrático.

La discusión alcanza así una dimensión estructural, poniendo en el centro la confianza ciudadana en la legalidad y la fortaleza institucional frente a eventuales conductas que puedan poner en riesgo los principios básicos del sistema político.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoIván CepedaElecciones 2026Violar la leyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Fiscalía avanza en el proceso de extradición de presuntos implicados en la muerte de Yulixa Toloza desde Venezuela

El ente acusador, con respaldo de autoridades internacionales, tramita distintos mecanismos para que los presuntos responsables capturados en Venezuela sean juzgados en Colombia o, en su defecto, sean procesados bajo jurisdicción venezolana

La Fiscalía avanza en el proceso de extradición de presuntos implicados en la muerte de Yulixa Toloza desde Venezuela

Vendieron su casa, dejaron la rutina y ahora viven en un bus: la familia colombiana que ya recorrió 5 países de Sudamérica

Con habitaciones completamente equipadas y paneles solares, la casa rodante de los Jurado Leyton sorprende a propios y extraños en cada ciudad, mostrando una forma distinta de aprender y convivir

Vendieron su casa, dejaron la rutina y ahora viven en un bus: la familia colombiana que ya recorrió 5 países de Sudamérica

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

El ciclista danés del Visma Lease a Bikese hizo fuerte en el puerto de Piancavallo, y conquista su primer título en esta competencia, mientras que Egan Bernal tuvo una actuación clave en la montaña y se consolidó dentro de los mejores

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

Secretaría de la Mujer de Bogotá se pronunció tras salida de Gabriel Meluk de El Tiempo por denuncias de acoso sexual laboral: “Algo está fallando”

El periodista deportivo fue señalado por varias colegas y compañeras de trabajo luego de una reunión que adelantó con ellas la editora de género del mismo medio, Jineth Bedoya, y esto habría sido la causal de la finalización de su vínculo laboral, y no por “recorte y reestructuración”, como él mismo afirmó

Secretaría de la Mujer de Bogotá se pronunció tras salida de Gabriel Meluk de El Tiempo por denuncias de acoso sexual laboral: “Algo está fallando”

Así se prepara un ceviche sencillo y con pocos ingredientes, según influenciadora colombiana

En un video reciente, una creadora de contenido explicó cómo preparar un plato a base de tilapia utilizando ingredientes comunes y la freidora de aire, ofreciendo una opción culinaria práctica para quienes buscan alternativas rápidas en casa

Así se prepara un ceviche sencillo y con pocos ingredientes, según influenciadora colombiana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos Colombia’ ya está preparando una cuarta temporada: estos son los detalles que se conocen

‘La casa de los famosos Colombia’ ya está preparando una cuarta temporada: estos son los detalles que se conocen

Nataly Umaña celebró el triunfo de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Te lo mereces”

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada, esta es la historia del ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Simón Mesa Soto salió en defensa de la adaptación extranjera de ‘Un Poeta’: “No veo nada malo en ganar dinero con mi trabajo”

Deportes

Néstor Lorenzo reveló situación médica de Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia: “El único con problemita”

Néstor Lorenzo reveló situación médica de Jhon Córdoba, delantero de la selección Colombia: “El único con problemita”

Etapa 20 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona como virtual campeón, y Egan Bernal quedó en el top-10

Esta es la convocatoria de la selección Colombia Femenina para los partidos de Liga de Naciones ante Uruguay y Paraguay

Richard Ríos descartó una salida al Real Madrid para reunirse nuevamente con Mourinho

Sebastián Villa confirmó que estaba en la lista de 26 convocados de Colombia y envió indirecta a Lorenzo: “La palabra lo es todo”