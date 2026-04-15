Colombia

Exministra de Justicia había alertado a Gustavo Petro sobre control de narcos en la cárcel en Itagüí: “Se podía dañar un proceso de paz”

Las investigaciones sobre presiones en el sistema carcelario crecen por nuevas evidencias en torno a operativos en la prisión mencionada y la actuación de figuras políticas

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Ángela María Buitrago
Según las declaraciones de Ángela María Buitrago, abogada y exministra de Justicia y del Derecho de Colombia, las comunicaciones internas y las reuniones sostenidas en momentos clave permitieron a altos cargos conocer riesgos institucionales asociados a presiones políticas en el control carcelario - crédito Corte Constitucional

Las denuncias por parte de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago sobre una posible injerencia política en cárceles colombianas han colocado en la agenda nacional la gestión penitenciaria y el rol de altos funcionarios. Sobre todo con la polémica fiesta vallenta llevada a cabo en el centro penitenciario de Itagüí, organizada por los mismos presos.

Según documentos publicados por Semana, Buitrago alertó al presidente Gustavo Petro sobre intervenciones indebidas de la senadora Isabel Cristina Zuleta y advirtió acerca de privilegios para capos en la cárcel de Itagüí.

La exministra presentó informes y pruebas que hoy forman parte de investigaciones judiciales. Además, renunció tras identificar injerencias políticas en varias prisiones colombianas y tras informar estas situaciones al presidente Gustavo Petro.

Comunicó en informes y reuniones que la senadora Isabel Cristina Zuleta habría ejecutado intervenciones indebidas, en especial en la cárcel de Itagüí, señalando además irregularidades que comprometerían el control carcelario.

Cárcel de Itagüí
Las evidencias recabadas por una exjefa de Justicia han sido remitidas a los órganos competentes para esclarecer si existieron beneficios irregulares dentro de una prisión frecuentada por líderes criminales en negociaciones con el Gobierno - crédito Colprensa

Las pruebas aportadas por Buitrago fueron entregadas a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación y alimentan las actuales investigaciones oficiales.

Motivos de la renuncia de la exministra

Ángela María Buitrago explicó a Semana que presentó un informe escrito sobre las injerencias ante la Presidencia en marzo. Explicó que “se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver”.

Posteriormente, en abril, mantuvo una conversación personal con el presidente en Acacías, Meta, donde reiteró las advertencias sobre la intervención de la senadora Zuleta en la administración penitenciaria.

Según declaró al medio citado, la exministra decidió dimitir en mayo al constatar que estas injerencias persistían y comprometían su capacidad de control sobre el sistema penitenciario.

La exministra recalcó que la situación requería preservar los protocolos de seguridad, ya que cualquier intervención externa podía afectar negativamente la gestión institucional.

Operativos y hallazgos del Inpec en la cárcel de Itagüí

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó varios operativos en la cárcel de Itagüí, donde permanecían capos que fungían como voceros de paz en conversaciones con el Gobierno Petro, pese a la falta de respaldo legal en la política de paz total.

La exministra Ángela María Buitrago entregó documentación a las autoridades sobre presuntas presiones políticas en la cartera de Justicia - crédito Colprensa
Las comunicaciones internas y las reuniones sostenidas en momentos clave permitieron a altos cargos conocer riesgos institucionales asociados a presiones políticas en el control carcelario - crédito Colprensa

Durante estas intervenciones, las autoridades reportaron la incautación de licor, cerveza, marihuana y cocaína.

Buitrago señaló al medio que la presión se intensificaba con cada uno de estos operativos. Indicó que “cada vez que se hacía un operativo, llegaba un mensaje señalando que se podía dañar un proceso de paz y que era responsabilidad de la ministra de entonces”.

Debido a la complejidad operativa y las alertas por posibles privilegios, se reforzó la vigilancia, aunque la exministra reconoció la dificultad de mantener la disciplina carcelaria ante presiones de agentes políticos.

Las acusaciones y pruebas acumuladas por Ángela María Buitrago durante su gestión son actualmente parte de los expedientes que investigan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Ambas instituciones analizan la posible responsabilidad de empleados públicos y personal penitenciario en la concesión de beneficios a detenidos de alto rango.

Nuevo video de cámaras de seguridad revela detalles inéditos sobre el ingreso de visitantes y la dinámica interna durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Claudia Carrasquilla/X
Las evidencias entregadas a instancias judiciales han llevado a las autoridades a revisar procedimientos, fortalecer la supervisión e investigar presuntos casos de intervención ajena al sistema - crédito Claudia Carrasquilla/X

Las investigaciones también buscan delimitar el alcance de la intervención de la senadora Zuleta y las consecuencias institucionales de las presuntas omisiones. Todo el material recopilado por la exministra ha sido entregado a las autoridades de control.

Actualmente, la atención se centra en determinar si existieron mensajes, circulares o disposiciones que autorizaran los privilegios denunciados.

Buitrago dejó registro judicial de sus advertencias y la entrega formal de todas las pruebas relacionadas, lo que ha facilitado el avance de las investigaciones tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía General de la Nación.

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