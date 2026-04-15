El director del Centro Democrático defendió a Paloma Valencia y lanzó pulla a Abelardo de la Espriella: “No es de la vieja política”

El director del Centro Democrático sostuvo que las declaraciones de Abelardo de la Espriella contra Paloma Valencia carecen de sentido - crédito Colprensa/Prensa Aberlardo de la Espriella

Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático y coordinador del comité político de la campaña presidencial de Paloma Valencia, destacó que la candidatura busca sumar apoyos para enfrentar los profundos desafíos sociales del país y lograr la elección de la primera mujer presidenta.

En diálogo con Semana, Vallejo habló sobre las propuestas de la candidata y la contienda entre el también aspirante a la Casa de Nariño del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella son los representantes de la derecha - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Sobre la competencia interna en la derecha colombiana, destacó que si bien respeta la “estrategia de campaña” del abogado, considera injustas sus insinuaciones sobre la pertenencia de Valencia al “establecimiento político tradicional”. Vallejo calificó esas afirmaciones como equivocadas y subrayó: “Paloma Valencia representa la nueva política (…) es una mujer pulcra, transparente y como el agua cristalina”.

El dirigente también recordó que Valencia obtuvo cerca de 3.300.000 votos dentro de los 6.000.000 que participaron en la Gran Consulta por Colombia. En su análisis, Vallejo destacó que la candidata venció en la contienda interna en la calle y con el voto de los ciudadanos, por lo que desestimó cualquier cuestionamiento a su legitimidad.

A la par, cuestionó la coherencia de De la Espriella, señalando que el año anterior solicitó ingresar al proceso del partido y recibió respaldo de sectores políticos diversos, por lo que no le parece congruente que ahora califique al Centro Democrático y al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, como parte de la “vieja política”.

Gabriel Vallejo sostuvo que la postura del candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria es incongruente - crédito Centro Democrático

Y agregó: “Lamento mucho que, en medio del fragor de la campaña, el doctor Abelardo pretenda insinuar que aquí Paloma hace parte del establecimiento político tradicional. El presidente Uribe jamás ha sido de la vieja política. El Centro Democrático no es de la vieja política. Nosotros hacemos política como siempre la hemos hecho, con la ciudadanía en la calle”.

La defensa de Gabriel Vallejo a las propuestas de Paloma Valencia

Paloma Valencia busca pasar a segunda vuelta - crédito Europa Press

El director nacional del Centro Democrático, durante la entrevista con Semana, afirmó que la propuesta de Paloma Valencia representa una apuesta por la renovación política y por convocar a todos los colombianos, excluyendo únicamente a quienes han incurrido en corrupción o violencia.

Gabriel Vallejo precisó que, actualmente, en Colombia existen 16.000.000 de personas en situación de pobreza, 6.000.000 en pobreza extrema y 2.100.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Según el dirigente, este panorama exige un esfuerzo nacional inclusivo, donde la única vía para superar la crisis es la unión de la ciudadanía. La respuesta de la campaña ante este contexto se centra en un mensaje directo: “No es una campaña de ‘los nadies’ ni de ‘los de nunca’. Esta es la campaña de todos los colombianos”, expuso.

El político colombiano insistió en que los millones de colombianos en situación de vulnerabilidad constituyen la razón de ser de la campaña. Para Vallejo, la magnitud del reto, es formar un proyecto político de carácter nacional, abierto para todos, pero excluyente con sectores violentos, corruptos o terroristas.

Al ser consultado por las particularidades de la candidata, el dirigente enfatizó: “Paloma es una mujer que a lo largo de su trayectoria política, pública y privada, ha demostrado sus capacidades. Representa la nueva política; forma parte de una generación que asumió la responsabilidad de defender la libertad y la democracia”. Vallejo añadió que Valencia ha sido reconocida como “la mejor senadora de Colombia” y que posee una integridad ética y moral indispensable para afrontar la crisis nacional.

La candidatura de Paloma Valencia, explicó Vallejo, tiene la aspiración de hacer historia al lograr que una mujer conduzca por primera vez los destinos de la nación. “No es un hecho menor”, precisó, enfatizando que la perspectiva maternal y el compromiso con la transparencia, la determinación y la experiencia en el sector público posicionan a Valencia como la opción ética y moral para liderar un proceso de reconstrucción nacional.

El exministro de Ambiente en el gobierno de Juan Manuel Santos puso el foco en la necesidad de acuerdos nacionales, mencionando el sistema de salud y la lucha contra el narcoterrorismo como prioridades que deben abordarse con la suma de voluntades de toda la sociedad, evitando discursos que fomenten la división y el enfrentamiento interno.