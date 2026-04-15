Qué tan saludable es la avena: todo lo que debe saber sobre el alimento que ha empezado a tener más reconocimiento

La avena se posiciona como alimento fundamental para la salud cardiovascular y metabólica - crédito scribnews

En medio del auge de los alimentos funcionales y las tendencias de bienestar, la avena ha retomado un lugar protagónico en la alimentación diaria de millones de personas.

Este cereal, económico y versátil, ha sido consumido durante siglos, pero en los últimos años ha ganado reconocimiento gracias a los múltiples beneficios que expertos en nutrición le atribuyen, especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

De acuerdo con especialistas en salud, la avena es considerada un alimento altamente equilibrado. Contiene una proporción adecuada de proteínas, bajos niveles de grasa y una importante cantidad de vitaminas y minerales esenciales para el organismo. Sin embargo, lo que realmente la posiciona como un “superalimento” es su alto contenido de fibra soluble, particularmente el betaglucano, un compuesto clave en su impacto positivo sobre la salud.

Uno de los beneficios más destacados de la avena está relacionado con el cuidado del corazón y diversos estudios científicos han evidenciado que su consumo regular contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, que está directamente asociado con el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

La ingesta regular de avena reduce riesgos cardiovasculares y metabólicos, según expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Este efecto se debe a que el betaglucano actúa como una especie de gel en el sistema digestivo, atrapando compuestos ricos en colesterol y facilitando su eliminación del cuerpo.

Las investigaciones han sido tan contundentes que, desde la década de 1990, autoridades sanitarias internacionales han respaldado la relación entre el consumo de avena integral y la disminución del riesgo de enfermedad coronaria.

De hecho, se ha establecido que ingerir al menos tres gramos diarios de betaglucano —cantidad presente en aproximadamente media taza de avena— puede generar efectos positivos en la salud cardiovascular en pocas semanas.

Pero los beneficios no terminan allí, pues la avena también juega un papel clave en el control de los niveles de azúcar en la sangre y tras consumir alimentos ricos en carbohidratos, es común que la glucosa aumente rápidamente; sin embargo, la fibra de la avena ralentiza este proceso, evitando picos bruscos y esto resulta especialmente útil para personas con diabetes tipo 2 o aquellas que buscan prevenir esta enfermedad, ya que contribuye a mantener niveles más estables de glucosa.

La avena vuelve a conquistar el menú: el secreto saludable que arrasa entre las celebridades del bienestar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

A nivel digestivo, este cereal también ofrece ventajas importantes, ya que su contenido de fibra no solo favorece el tránsito intestinal, sino que además actúa como prebiótico, es decir, alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino. Este proceso puede ayudar a reducir la inflamación y fortalecer la salud intestinal, un aspecto cada vez más relevante en la medicina moderna.

En cuanto a las formas de consumo, los expertos coinciden en que las versiones menos procesadas de la avena son las más recomendables.

Entre estas se encuentran los granos enteros, la avena cortada al acero y las hojuelas tradicionales. Aunque la avena instantánea también puede ser una opción práctica, suele contener azúcares añadidos que disminuyen sus beneficios nutricionales.

Para incorporarla a la dieta diaria, las opciones son variadas, según los especialistas, puede consumirse en el desayuno, mezclada con frutas, yogur o frutos secos; también es posible incluirla en preparaciones como batidos, galletas caseras o incluso platos salados. Su versatilidad permite adaptarla a distintos gustos y necesidades alimenticias.

Así es como la avena se roba el show en la alimentación: del desayuno de las celebridades a tu mesa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

No obstante, los especialistas advierten que, como cualquier alimento, su consumo debe formar parte de una dieta equilibrada. Además, recomiendan evitar el exceso de azúcares añadidos y optar por combinaciones naturales que potencien sus cualidades nutritivas.

En definitiva, la avena se consolida como una aliada clave para la salud. Su impacto en el corazón, el metabolismo y el sistema digestivo la convierte en una opción ideal para quienes buscan mejorar su alimentación sin recurrir a productos costosos o difíciles de conseguir. Un alimento sencillo que, con respaldo científico, demuestra que lo básico también puede ser poderoso.