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Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

El sistema de transporte masivo TransMilenio también reportó complicaciones. En la avenida Caracas, los encharcamientos entre la calle 6 y la calle 33 sur ralentizaron la operación de los buses

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Problemas de movilidad por fuertes lluvias en horas de la mañana del 15 de abril de 2026 - crédito @BogotaTransito/X
Problemas de movilidad por fuertes lluvias en horas de la mañana del 15 de abril de 2026 - crédito @BogotaTransito/X

Las fuertes lluvias que se registraron en Bogotá desde la madrugada de este miércoles 15 de abril de 2026 generaron encharcamientos y alteraciones en la movilidad, afectando a miles de personas que intentaban llegar a sus destinos en las primeras horas del día.

14:38 hsHoy

Una patrulla de Policía se volcó en Bogotá: incidente causó desvíos en Transmilenio y afectaciones en la movilidad por la avenida Caracas

El accidente obligó a modificar la operación troncal y provocó demoras en el sistema; autoridades atendieron la emergencia sin reportar uniformados heridos y avanzan en la investigación de las causas

Patrulla de la Policía volcada en la avenida Caracas con calle 76, en Chapinero, tras accidente que afectó la movilidad y la operación de Transmilenio en la mañana del 15 de abril - crédito Bogotá Tránsito/X
Patrulla de la Policía volcada en la avenida Caracas con calle 76, en Chapinero, tras accidente que afectó la movilidad y la operación de Transmilenio en la mañana del 15 de abril - crédito Bogotá Tránsito/X

Un volcamiento de una patrulla de Policía ocurrido en la avenida Caracas con calle 76, en la localidad de Chapinero, generó afectaciones al tránsito en Bogotá en la mañana del 15 de abril, según informó el Tránsito de la ciudad. El incidente se produjo en medio de una compleja jornada marcada por fuertes lluvias que han impactado de forma generalizada la movilidad en la capital.

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14:16 hsHoy

Novedades viales - Secretaría de Movilidad

Las autoridades de movilidad han emitido recomendaciones y reportes para orientar a los conductores y minimizar los riesgos.

Quienes circulan por la autopista Norte en sentido sur enfrentan dificultades entre la calle 92 y la calle 85, donde el encharcamiento ha generado demoras. Se recomienda utilizar la NQS como ruta alterna para evitar esta zona y reducir el tiempo de desplazamiento.

En la intersección de la autopista Norte con la calle 170, también en sentido sur, se registra acumulación de agua que podría afectar el tránsito. Las autoridades insisten en conducir con precaución en este tramo, dado el riesgo de deslizamientos o pérdida de control.

El encharcamiento también impacta la Carrera 10 con la avenida Comuneros, en sentido sur-norte. En este punto se encuentra una unidad del grupo guía para asistir a los conductores, aunque el flujo vehicular se mantiene bajo hasta el momento.

Por otro lado, la avenida Centenario con carrera 135, en dirección occidente-oriente, presenta inundación con fuerte represamiento vehicular. El tránsito se encuentra lento en este corredor y se solicita evitar la zona si es posible para no agravar el congestionamiento.

Un ciudadano reporta las consecuencias de las fuertes lluvias en Bogotá, mostrando una importante avenida completamente inundada. A pesar de los grandes "espejos de agua", la movilidad vehicular no presenta congestión debido al bajo aforo - crédito Secretaria Distrital de Movilidad
13:58 hsHoy

Puntos afectados

Uno de los puntos más críticos se ubicó en la autopista Norte con calle 127, en sentido sur-norte. Desde las 5:30 de la mañana, el agua acumulada obligó a los conductores a movilizarse con especial precaución, causando demoras y agudizando la congestión habitual en ese corredor vial.

El sistema de transporte masivo TransMilenio también reportó complicaciones. En la avenida Caracas, los encharcamientos entre la calle 6 y la calle 33 sur ralentizaron la operación de los buses, extendiendo los tiempos de viaje y generando incomodidad entre los usuarios.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que una fuerte lluvia provoca una inundación en una concurrida intersección, afectando a coches, motos y peatones. - crédito @BogotaTransito/X

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