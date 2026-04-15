Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

Las fuertes lluvias que se registraron en Bogotá desde la madrugada de este miércoles 15 de abril de 2026 generaron encharcamientos y alteraciones en la movilidad, afectando a miles de personas que intentaban llegar a sus destinos en las primeras horas del día.

El sistema de transporte masivo TransMilenio también reportó complicaciones. En la avenida Caracas, los encharcamientos entre la calle 6 y la calle 33 sur ralentizaron la operación de los buses, extendiendo los tiempos de viaje y generando incomodidad entre los usuarios.

Uno de los puntos más críticos se ubicó en la autopista Norte con calle 127, en sentido sur-norte. Desde las 5:30 de la mañana, el agua acumulada obligó a los conductores a movilizarse con especial precaución, causando demoras y agudizando la congestión habitual en ese corredor vial.

Por otro lado, la avenida Centenario con carrera 135, en dirección occidente-oriente, presenta inundación con fuerte represamiento vehicular. El tránsito se encuentra lento en este corredor y se solicita evitar la zona si es posible para no agravar el congestionamiento.

El encharcamiento también impacta la Carrera 10 con la avenida Comuneros, en sentido sur-norte. En este punto se encuentra una unidad del grupo guía para asistir a los conductores, aunque el flujo vehicular se mantiene bajo hasta el momento.

En la intersección de la autopista Norte con la calle 170, también en sentido sur, se registra acumulación de agua que podría afectar el tránsito. Las autoridades insisten en conducir con precaución en este tramo, dado el riesgo de deslizamientos o pérdida de control.

Quienes circulan por la autopista Norte en sentido sur enfrentan dificultades entre la calle 92 y la calle 85, donde el encharcamiento ha generado demoras. Se recomienda utilizar la NQS como ruta alterna para evitar esta zona y reducir el tiempo de desplazamiento.

Las autoridades de movilidad han emitido recomendaciones y reportes para orientar a los conductores y minimizar los riesgos.

Un volcamiento de una patrulla de Policía ocurrido en la avenida Caracas con calle 76, en la localidad de Chapinero, generó afectaciones al tránsito en Bogotá en la mañana del 15 de abril, según informó el Tránsito de la ciudad . El incidente se produjo en medio de una compleja jornada marcada por fuertes lluvias que han impactado de forma generalizada la movilidad en la capital.

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