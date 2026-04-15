Las razones que posicionan a Colsubsidio entre las mejores empresas para trabajar en Colombia

Más de 570 jóvenes acceden cada semestre a su primera experiencia laboral en Colsubsidio, impulsando su empleabilidad y crecimiento en cargos estratégicos. (Colsubsidio)

Hoy, para muchas personas, un empleo ya no se mide solo por el salario. La calidad de vida, las oportunidades de crecimiento y, sobre todo, el propósito, pesan cada vez más al momento de elegir dónde trabajar. Sin embargo, pocas compañías logran que ese discurso se convierta en una experiencia concreta.

Colsubsidio es una de ellas.

En Colsubsidio, distintas áreas como salud, educación, vivienda, retail, recreación y empleo están conectadas entre sí. Esa integración permite que el trabajo de cada persona no se quede solo en su rol, sino que tenga un impacto directo en la vida de miles de familias en el país.

En diálogo con Infobae, Martha Castaño, gerente de Talento Humano de Colsubsidio, resume el diferencial en una palabra clave: propósito.

“Hoy las personas buscan que su trabajo deje un legado. Por eso, nuestra misión se traduce en generar oportunidades para cerrar brechas sociales y mejorar la calidad de vida de las familias”, afirma.

Martha Castaño, gerente de Talento Humano de Colsubsidio. (Colsubsidio)

Crecer dentro de la organización: una apuesta real

Colsubsidio reúne a más de 15.000 trabajadores alrededor de un mismo objetivo: generar oportunidades y transformar vidas. Pero ese propósito no se queda en lo conceptual.

“Diseñamos modelos para que cualquier trabajador, independientemente de su salario, pueda ofrecerle a su familia oportunidades que, de otra forma, serían inalcanzables. Esa es la esencia de cerrar brechas sociales”, explica Castaño.

Su carácter multisectorial también abre múltiples caminos dentro de la organización. Cambiar de área, asumir nuevos retos y adquirir habilidades diversas no solo es posible, sino parte del modelo.

“Es como hacer un MBA en vivo y en directo y, además, te pagan”, resume.

Beneficios que impactan la vida

La propuesta se complementa con beneficios concretos: subsidios de hasta el 85% en medicina prepagada, descuentos en universidades, cursos de inglés y programas de becas para trabajadores, sus hijos y parejas.

El entorno laboral de Colsubsidio destaca por su cultura de diversidad, autenticidad y eliminación de códigos de vestuario, reflejando una experiencia inclusiva. (Colsubsidio)

También existen líneas de crédito para vivienda y educación, tanto para carreras universitarias como especializaciones, ampliando las posibilidades de crecimiento personal y familiar.

A esto se suma una política de promoción interna robusta: seis de cada diez vacantes se cubren con talento propio. Un dato que habla de continuidad, pero también de confianza en el desarrollo de quienes ya hacen parte de la organización.

Jóvenes que encuentran su primera oportunidad

El talento joven ocupa un lugar central en la estrategia. Cada semestre, más de 570 practicantes de universidades e instituciones técnicas y tecnológicas acceden a su primera experiencia laboral en condiciones similares a las de cualquier profesional.

El resultado es tangible: cerca del 15% de ellos son contratados posteriormente y pasan a ocupar cargos estratégicos.

El 91% de los trabajadores recomienda a Colsubsidio como empleador por los beneficios, oportunidades de crecimiento y sentido de propósito laboral. (Colsubsidio)

“Si le damos la primera oportunidad laboral a un joven, ese joven tendrá luego una experiencia que demostrar, ya sea para quedarse en Colsubsidio o para ir a cualquier otra empresa”, sostiene Castaño.

Historias como la de Alejandro Arévalo lo reflejan. Empezó como practicante y hoy la empleabilidad en el país.

“Trabajar aquí es entender lo que significa el compromiso social. Solo el año pasado apoyamos en la búsqueda de empleo a más de 73.000 personas, lo que también impacta a sus familias”, cuenta.

Sobre su proceso, destaca el crecimiento como uno de los mayores diferenciales: “Inicié mis prácticas en selección, luego crecí y hoy asumo nuevos retos en un proceso de proyección hacia cargos superiores”.

Un entorno donde ser auténtico sí cuenta

La cultura organizacional es otro de los pilares. En Colsubsidio, la diversidad, la inclusión y la autenticidad no son solo conceptos: hacen parte de la experiencia diaria.

La integración de áreas como salud, educación, vivienda, retail y recreación permite que Colsubsidio impacte directamente en la vida de miles de familias. (Colsubsidio)

La eliminación de códigos de vestuario y la promoción de un ambiente donde cada persona puede ser ella misma son parte de esa apuesta.

Los resultados lo respaldan: el Índice de Cultura y Ambiente Laboral (ICAL) alcanzó el 86%, con la participación de casi 15.000 trabajadores, y el 91% recomendaría trabajar en la organización.

Para Castaño, la clave está en la coherencia: “Lo que prometemos afuera tiene que vivirse adentro”.

“Nada supera” trabajar con propósito

Más allá de los beneficios, la marca empleadora de Colsubsidio se construye sobre una idea central: el trabajo como motor de transformación social.

De ahí nace su estrategia ‘Nada supera’, una forma de sintetizar lo que significa hacer parte de la organizaColsubsidción: crecer, trascender y aportar al país desde el día a día.

La estrategia 'Nada Supera' de Colsubsidio resalta el trabajo como motor de transformación social y el compromiso con la innovación y el crecimiento personal. (Colsubsidio)

“Nada supera, no por los beneficios que yo te doy como empresa, que también los hay, sino porque estás realmente transformando tu país”, concluye Castaño.

¿A quién busca Colsubsidio?

La organización no apunta a un único perfil, pero sí tiene claro el tipo de actitud que busca: personas con ganas de salir adelante, aprender, crecer y aportar.

Personas “echadas pa’ adelante”, con pasión y ambición, que entiendan el trabajo desde valores como el compromiso social, la excelencia, la integridad y la vocación de servicio.

En ese camino, la innovación también tiene espacio: proponer, arriesgarse e incluso equivocarse hace parte del proceso.