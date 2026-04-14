Colombia

Este es decreto que beneficia a los sindicatos en Colombia y que Gustavo Petro firmará el primero de mayo

La medida inédita sienta las bases para que nunca se repita la violencia antisindical y abre una etapa de protección y dignidad en el mundo laboral colombiano

Guardar
La nueva medida jurídica permite implementar acciones coordinadas en memoria, protección legal y garantías de no repetición, tras décadas de persecución y violencia contra las organizaciones laborales en el país - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
La nueva medida jurídica permite implementar acciones coordinadas en memoria, protección legal y garantías de no repetición, tras décadas de persecución y violencia contra las organizaciones laborales en el país - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

La firma inminente de un decreto de reparación colectiva al movimiento sindical marca un hito en Colombia, donde el Gobierno nacional ha anunciado una medida inédita para dignificar al sindicalismo y cerrar la puerta a la violencia antisindical.

El acto oficial tendrá lugar en Bogotá el próximo 1 de mayo, en coincidencia con el Día Internacional del Trabajo, y es fruto de la colaboración entre autoridades y las principales organizaciones sindicales del país. El nuevo decreto aborda “décadas de violencia y estigmatización sufridas por los trabajadores organizados”.

El plan, integrado por 180 acciones, fue diseñado junto a sindicatos y entidades públicas para reparar el daño causado, fortalecer los derechos laborales y garantizar la no repetición de la violencia antisindical.

Colombia está próxima a implementar su primer decreto de reparación colectiva dirigido específicamente al movimiento sindical, considerado un avance histórico tanto por dirigentes de este sector como por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

El plan fue concertado entre el ejecutivo y las principales centrales obreras, apuntando a prevenir agresiones futuras y fortalecer la participación de los trabajadores en la democracia colombiana - crédito Captura de pantalla Ministerio del Trabajo
El plan fue concertado entre el ejecutivo y las principales centrales obreras, apuntando a prevenir agresiones futuras y fortalecer la participación de los trabajadores en la democracia colombiana - crédito Captura de pantalla Ministerio del Trabajo

Las acciones definidas se planificaron entre el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). También participaron la Unidad para las Víctimas y otras entidades del Sistema Nacional para la Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

Detalles del decreto de reparación colectiva

El plan integral incluye un conjunto de 180 acciones que buscan la dignificación del sindicalismo y el establecimiento de garantías de no repetición.

El Ministerio del Trabajo explicó que el diseño contó con la participación directa de las centrales obreras y el acompañamiento constante de la Unidad para las Víctimas.

Entre los principales objetivos figura crear condiciones concretas para que nunca más se repitan hechos de violencia contra los trabajadores y trabajadoras. El decreto reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva, una figura jurídica que permite la implementación de medidas en materia de memoria, justicia y derechos laborales.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó al dato de inflación divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que ubicó la variación anual en 5,29%- crédito Cristian Bayona/Colprensa
La normativa, resultado de la colaboración entre autoridades y movimientos obreros, busca restaurar la confianza social y garantizar la no repetición de ataques contra agrupaciones laborales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“El país reconoce hoy una deuda histórica con el movimiento sindical. Este no es un acto simbólico, es una decisión política que busca reparar el daño causado y garantizar que nunca más se repita la violencia contra las y los trabajadores en Colombia”, afirmó el ministro Sanguino.

Antecedentes de violencia antisindical en Colombia

La historia del sindicalismo colombiano ha estado marcada por más de un siglo de persecución y ataques sistemáticos.

Desde la década de 1920, el movimiento sindical ha sido víctima de violencia física y simbólica, intensificada durante el conflicto armado por la actuación de fuerzas paramilitares y grupos armados.

El Acuerdo de Paz de 2016 abrió la puerta al esclarecimiento de estos crímenes. Instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad han documentado la naturaleza sistemática de la estigmatización contra los sindicatos y han enfatizado la necesidad de una reparación colectiva.

El reconocimiento del sindicalismo como víctima ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Implicaciones para la democracia y los derechos laborales

El Gobierno Nacional sostiene que “sin sindicalismo no hay democracia”. La reparación colectiva al movimiento sindical representa, según la visión oficial, un pilar para reconstruir la confianza y la convivencia democrática.

La medida también aspira a fortalecer la memoria histórica y contribuir a la restauración de la dignidad laboral. El proceso de reparación colectiva plantea una perspectiva en la que la protección a trabajadores y organizaciones sindicales será esencial para consolidar la paz y la justicia social en Colombia.

Este primero de mayo no será solo un día de conmemoración, sino el inicio de una etapa de reconocimiento y protección duradera para el sindicalismo colombiano.

Temas Relacionados

Movimiento SindicalViolencia AntisindicalDerechos LaboralesPrimero de Mayoolombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella señaló la fe como pilar central de su campaña presidencial: “He puesto primero a Dios”

El abogado y candidato presidencial remarcó que su propuesta política prioriza la fe, la descentralización administrativa y el enfoque ético, con el objetivo de transformar el país en una “nación milagro”

Abelardo de la Espriella señaló la fe como pilar central de su campaña presidencial: “He puesto primero a Dios”

Registraduría advierte sobre correos falsos de jurados de votación: “Aún no hay seleccionados”

Los colombianos están recibiendo notificaciones falsas e incluso amenazas de multas. La entidad enfatiza que no se ha realizado ninguna designación de jurados y pide no abrir enlaces sospechosos

Registraduría advierte sobre correos falsos de jurados de votación: “Aún no hay seleccionados”

Google anuncia becas para tener su Certificado de Carrera y curso de IA: aplica para México, Argentina y Colombia

Un programa que integra alianzas locales, inclusión social y acceso democrático a la tecnología se perfila como catalizador para el talento latinoamericano

Google anuncia becas para tener su Certificado de Carrera y curso de IA: aplica para México, Argentina y Colombia

Petro calificó de “estupidez” la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%: “Ninguna junta de bancos centrales del mundo hace eso”

El jefe de Estado advirtió sobre las consecuencias que trae el alza, destacando que la caída del dólar golpea las exportaciones y revaloriza el peso

Petro calificó de “estupidez” la decisión del Banco de la República de fijar la tasa de interés en 11,25%: “Ninguna junta de bancos centrales del mundo hace eso”

Lina María Garrido lanzó señalamiento contra Gustavo Petro por intervención en Ipiales con gafas oscuras: “Pupilas dilatadas y ojos enrojecidos”

La congresista avivó el debate político en medio de la crisis fronteriza con Ecuador, mientras el Gobierno enfrenta presiones económicas y cuestionamientos por el desarrollo del consejo de ministros en Ipiales

Lina María Garrido lanzó señalamiento contra Gustavo Petro por intervención en Ipiales con gafas oscuras: “Pupilas dilatadas y ojos enrojecidos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña en el pasado: “Duramos un año sin hablarnos”

Ana Karina Soto contó detalles de la discusión que tuvo con Laura Acuña en el pasado: “Duramos un año sin hablarnos”

Aida Victoria Merlano confesó una de sus fantasías sexuales en ‘La Mansión VIP’ y sorprendió a sus compañeros: “Me gustaría que me vean”

Karol G se une a Lady Gaga, Billie Eilish, Sabrina y Beyoncé como las únicas mujeres en tener un puntaje perfecto tras su presentación en Coachella 2026

Karol G habría recibido millonaria cifra por su presentación en el festival Coachella 2026: cuánto le pagaron

Yina Calderón realizó inesperada revelación sobre el supuesto embarazo de Lina Tejeiro: “El bebé no es de Andy”

Deportes

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 del grupo F en la Copa Libertadores 2026

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 6 en la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol por un cupo al Mundial de Brasil 2027

Federación Colombiana de Fútbol alista una camiseta en homenaje a la selección Colombia que participó por primera vez en una Copa del Mundo

Nacional de Uruguay vs. Deportes Tolima - EN VIVO: Los Pijaos buscarán conseguir sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Carlos Queiroz, exentrenador del Real Madrid, fue confirmado como el nuevo técnico de la selección de Ghana para la Copa Mundial de la FIFA 2026