Este es decreto que beneficia a los sindicatos en Colombia y que Gustavo Petro firmará el primero de mayo

La nueva medida jurídica permite implementar acciones coordinadas en memoria, protección legal y garantías de no repetición, tras décadas de persecución y violencia contra las organizaciones laborales en el país - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

La firma inminente de un decreto de reparación colectiva al movimiento sindical marca un hito en Colombia, donde el Gobierno nacional ha anunciado una medida inédita para dignificar al sindicalismo y cerrar la puerta a la violencia antisindical.

El acto oficial tendrá lugar en Bogotá el próximo 1 de mayo, en coincidencia con el Día Internacional del Trabajo, y es fruto de la colaboración entre autoridades y las principales organizaciones sindicales del país. El nuevo decreto aborda “décadas de violencia y estigmatización sufridas por los trabajadores organizados”.

El plan, integrado por 180 acciones, fue diseñado junto a sindicatos y entidades públicas para reparar el daño causado, fortalecer los derechos laborales y garantizar la no repetición de la violencia antisindical.

Colombia está próxima a implementar su primer decreto de reparación colectiva dirigido específicamente al movimiento sindical, considerado un avance histórico tanto por dirigentes de este sector como por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

El plan fue concertado entre el ejecutivo y las principales centrales obreras, apuntando a prevenir agresiones futuras y fortalecer la participación de los trabajadores en la democracia colombiana - crédito Captura de pantalla Ministerio del Trabajo

Las acciones definidas se planificaron entre el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). También participaron la Unidad para las Víctimas y otras entidades del Sistema Nacional para la Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

Detalles del decreto de reparación colectiva

El plan integral incluye un conjunto de 180 acciones que buscan la dignificación del sindicalismo y el establecimiento de garantías de no repetición.

El Ministerio del Trabajo explicó que el diseño contó con la participación directa de las centrales obreras y el acompañamiento constante de la Unidad para las Víctimas.

Entre los principales objetivos figura crear condiciones concretas para que nunca más se repitan hechos de violencia contra los trabajadores y trabajadoras. El decreto reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva, una figura jurídica que permite la implementación de medidas en materia de memoria, justicia y derechos laborales.

La normativa, resultado de la colaboración entre autoridades y movimientos obreros, busca restaurar la confianza social y garantizar la no repetición de ataques contra agrupaciones laborales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“El país reconoce hoy una deuda histórica con el movimiento sindical. Este no es un acto simbólico, es una decisión política que busca reparar el daño causado y garantizar que nunca más se repita la violencia contra las y los trabajadores en Colombia”, afirmó el ministro Sanguino.

Antecedentes de violencia antisindical en Colombia

La historia del sindicalismo colombiano ha estado marcada por más de un siglo de persecución y ataques sistemáticos.

Desde la década de 1920, el movimiento sindical ha sido víctima de violencia física y simbólica, intensificada durante el conflicto armado por la actuación de fuerzas paramilitares y grupos armados.

El Acuerdo de Paz de 2016 abrió la puerta al esclarecimiento de estos crímenes. Instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad han documentado la naturaleza sistemática de la estigmatización contra los sindicatos y han enfatizado la necesidad de una reparación colectiva.

El reconocimiento del sindicalismo como víctima ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Implicaciones para la democracia y los derechos laborales

El Gobierno Nacional sostiene que “sin sindicalismo no hay democracia”. La reparación colectiva al movimiento sindical representa, según la visión oficial, un pilar para reconstruir la confianza y la convivencia democrática.

La medida también aspira a fortalecer la memoria histórica y contribuir a la restauración de la dignidad laboral. El proceso de reparación colectiva plantea una perspectiva en la que la protección a trabajadores y organizaciones sindicales será esencial para consolidar la paz y la justicia social en Colombia.

Este primero de mayo no será solo un día de conmemoración, sino el inicio de una etapa de reconocimiento y protección duradera para el sindicalismo colombiano.