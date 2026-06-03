Colombia

Duelo de vicepresidenciales, Restrepo retó por tercera vez a la fórmula de Iván Cepeda a debatir: “Aida tiene miedo”

José Manuel Restrepo indicó que la ciudadanía merece saber las ideas que tiene el futuro vicepresidente

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El exministro le pidió a la congresista debatir sobre el futuro de las elecciones - crédito @jrestrp/X

Una de las críticas que recibieron las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda antes de las elecciones del 31 de mayo es que fueron los candidatos que menos participaron en espacios de debate antes de los comicios.

Los dos aspirantes a llegar a la Casa de Nariño han confirmado que participarán de espacios de discusión antes de la segunda vuelta, pero hasta el momento no han llegado a ningún tipo de acuerdo sobre formato y los medios que participarán del debate.

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Además, la campaña Defensores de la Patria ha pedido que no solo se registre una discusión de ideas entre los presidenciales, sino que también se lleve a cabo un debate entre las fórmulas vicepresidenciales.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella
El exministro pide que se lleve a cabo un debate entre fórmulas vicepresidenciales - crédito Prensa de Abelardo de la Espriella

Desde el 31 de mayo, José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, ha retado en tres ocasiones a Aida Quilcúe, líder indígena que sería vicepresidenta si Cepeda triunfa el 21 de junio, a que se sienten a discutir en público sobre cómo será su trabajo en caso de ganar en los comicios.

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El último reto se registró el 2 de junio desde Barranquilla, en donde simpatizantes de Restrepo y de la Espriella cantaron al unísono: “Aida tiene miedo”, recordando que no es la primera vez que Restrepo la invita a debatir.

“Candidata @aida_quilcue esta es mi invitación por tercera vez: debatamos. Tenemos una responsabilidad con millones de colombianos como fórmulas vicepresidenciales. Estoy dispuesto y listo para asumir las condiciones de los medios de comunicación. Tengamos un encuentro al nivel de lo que merece la patria: democracia, respeto y propuestas”, escribió Restrepo en su cuenta de X.

José Manuel Restrepo en X
Restrepo ha invitado a Quilcúe en tres ocasiones a debatir - crédito @jrestrp/X

La publicación incluyó un video en el que Restrepo afirmó que no tiene problema con aceptar las condiciones que quiera Quilcúe para debatir.

“Aquí, desde la Universidad del Atlántico, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del “Tigre” Abelardo de la Espriella, vuelve e invita, ya no por segunda, sino por tercera vez, a la senadora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, a que asista a un debate. Aida, asiste al debate. Estamos listos. Podemos abordarlo como lo defina la prensa, como lo definan los medios de comunicación. En donde sea".

Restrepo calificó a Quilcúe de ser una “candidata fantasma” y la invitó a exponer las ideas que tiene para el futuro del país.

“Senadora, en democracia se debaten las ideas, se debaten las propuestas, se debaten delante del pueblo colombiano. Llegó el momento de poner la cara, dejar de ser candidata fantasma y enfrentar un debate”.

¿Quién es José Manuel Restrepo?

José Manuel Restrepo, exministro y rector universitario, acompaña a Abelardo de la Espriella como fórmula vicepresidencial para elecciones 2026 en Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa
Restrepo fue ministro de dos carteras durante el Gobierno Duque - crédito Colprensa

José Manuel Restrepo Abondano es un economista y académico colombiano conocido por su trayectoria en la gestión educativa y en altos cargos. Nació en Bogotá en 1970 y estudió Economía en la Universidad del Rosario, donde también realizó una especialización en Finanzas. Completó una maestría en la London School of Economics y un doctorado en la Universidad de Bath, en el Reino Unido.

Antes de su incursión en el sector público, Restrepo fue rector de instituciones como el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), la Universidad del Rosario, Uniempresarial y la Universidad EIA.

Ingresó al gobierno durante el mandato de Iván Duque, primero como ministro de Comercio, Industria y Turismo entre 2018 y 2021. En mayo de 2021 asumió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tras la crisis por la fallida reforma tributaria, liderando la Ley de Inversión Social para estabilizar las finanzas estatales tras la pandemia.

Permaneció durante cuatro años alejado de la política y volvió a aparecer en el plano público cuando fue elegido como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, que definió a Restrepo como un perfil técnico que sabe lo que requiere el país.

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