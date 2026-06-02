Blessd anunció fecha de lanzamiento de su próximo álbum, acompañado de Aida Victoria Merlano

El paisa lanzó un tráiler acompañado de Aida Victoria Merlano que no tardó en hacer revuelo en plataformas digitales - crédito cortesía Blessd

Mientras se mantiene la expectativa por el nacimiento de Caleb, su hijo fruto de su relación con Manuela QM, Blessd volvió a la carga anunciando un nuevo álbum de estudio, valiéndose de un tráiler que contó con una invitada especial.

La grabación mostró a Blessd dormido en una cama matrimonial. Cuando se despertó lo hizo para alzar en brazos a un bebé. De repente, la cámara enfocó a la mujer con la que dormía, para revelar que se trataba de Aida Victoria Merlano.

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“Lo vas a malacostumbrar” le dijo la barranquillera, al ver a Blessd alzando al bebé en brazos y consintiéndolo. Luego, le dijo indignada: “Que lindo, me imagino que estás esperando que yo me pare a cambiarlo. Ya me despertaste, pero lo cambias tú”.

Después, el video dio a entender que la grabación era un sueño que tenía el reguetonero, y nuevamente la escena cambió para presentar a Blessd preparándole la comida a Merlano, que no se mostró impresionada. “¿Y el pollo me lo imagino?”, se quejó.

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"El Peor Hombre Del Mundo" es, a su vez, el título de una colaboración del cantante con GeezyDee - crédito cortesía Blessd

Otras situaciones se fueron desarrollando en las que Merlano le siguió recriminando por distintos motivos, hasta que finalmente el cantante despertó y le dijo a las cámaras: “Este es el peor sueño que le puede pasar al peor hombre del mundo”, y así reveló el título de su nuevo álbum, que en principio se trataría de una continuación de lo visto meses atrás en El Mejor Hombre del Mundo. Acto seguido, se confirmó la fecha de lanzamiento en plataformas digitales para el 19 de junio.

Por otra parte, cabe señalar que El Peor Hombre Del Mundo es el nombre con el que se publicó un sencillo en el que Blessd participó como invitado de GeezyDee, una de las figuras en ascenso del trap en Colombia. Este ya generó revuelo en el pasado con Bobadita, tema en el que trabajó con Kris R y que le valió duros comentarios de rechazo por parte de la congresista del Partido Liberal, Karina Espinosa. Algo similar sucedió en 2025 con Diomedez, donde se juntó con el propio Blessd y al que se le atribuyeron indirectas contra Karina García.

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Los comentarios de Blessd sobre ‘El Mejor Hombre Del Mundo’

Portada de 'El Mejor Hombre Del Mundo', álbum del cantante colombiano Blessd - crédito Warner Music Latina

La que en principio es la primera entrega de este proyecto se publicó en plataformas digitales el pasado 9 de abril, en el que decidió mostrarse más acotado con las colaboraciones, salvo por las contribuciones de su habitual mano derecha Ovy On The Drums, así como nombres como Myke Towers en Hola Qué Tal y Crudo Means Raw en Gracias a mi Dios.

“Queríamos darle como ese flow, un álbum con muchos sonidos globales, mundiales. Viene muy limpio, no tiene groserías, esa vulgaridad. Queremos que suene en restaurantes, en pasarelas”, contó el artista en declaraciones para Infobae Colombia.

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Blessd lanzó en abril su larga duración, 'El Mejor Hombre Del Mundo', concebido como el más maduro y accesible hasta la fecha - crédito cortesía Blessd

En cuanto al por qué del título de dicha producción y el significado que le daba, el paisa respondió: “Yo lo defino como una persona que lucha por sus sueños, que se supera, que trabaja día tras día, que tiene a tu familia bien, que está enfocado en hacer música. La gente habla mucho de vos, pero nadie sabe cómo son las cosas en realidad y no hay que darle explicación a nadie. Si alguien piensa que estás actuando mal, déjalo que piense con tal de que tu corazón esté bien y de que estés trabajando y de que estés haciendo las cosas como se debe, pues van a hablar de todos, todo el mundo”.

Cada pista aborda distintas temáticas que van desde la gratitud y la ambición hasta la reflexión personal, manifestando una clara intención de documentar un proceso de crecimiento tanto artístico como personal en Blessd, anclado en la lealtad a sus raíces en Antioquia y en la exploración de relaciones contemporáneas.

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