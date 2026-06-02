Ghana empató con Gales en su último amistoso previo al Mundial 2026

Ghana y Gales firmaron un empate a uno en el Cardiff City Stadium el martes 2 de junio de 2026, en el primer encuentro de la historia entre ambas selecciones, que sirvió como amistoso de preparación para el combinado africano de cara a su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El partido arrancó con un susto para Ghana: Kamaldeen Sulemana tuvo que abandonar el campo por lesión en el minuto 4 y el juego se detuvo brevemente. Pese a ello, los africanos comenzaron con posesiones largas y sin ceder el protagonismo.

PUBLICIDAD

La primera acción de peligro del encuentro llegó en el minuto 12, cuando Daniel James remató de cabeza desde muy cerca tras un centro de David Brooks, aunque el balón no encontró portería. Dos minutos después, el mismo James volvió a intentarlo con la derecha desde el interior del área y el balón se estrelló en el larguero.

El partido estuvo marcado por el roce físico y la paridad de fuerzas entre ambos seleccionados - crédito Action Images via Reuters/Paul Childs

Ghana respondió con un remate de Jordan Ayew en el minuto 19 desde fuera del área, que se fue alto y por la izquierda. En el minuto 30, Thomas Partey vio la tarjeta amarilla por juego peligroso, la única amonestación del primer tiempo. El cuadro de Craig Bellamy fue ganando terreno con el paso de los minutos, con Neco Williams y David Brooks como focos de peligro, pero el marcador no se movió en los 45 minutos iniciales.

PUBLICIDAD

Carlos Queiroz dio ingreso a Caleb Yirenkyi en el segundo tiempo, responsable de poner a Ghana en ventaja - crédito Action Images via Reuters/Paul Childs

La segunda parte comenzó con cuatro cambios en Ghana: Kwasi Sibo, Benjamin Asare, Brandon Thomas-Asante y Ernest Nuamah entraron de inicio. El técnico Carlos Queiroz también movió el banquillo en el minuto 60 con otras dos incorporaciones: Christopher Bonsu Baah y Caleb Yirenkyi.

Fue precisamente esta última apuesta la que rompió el partido. En el minuto 66, Nuamah remató desde el centro del área y el portero galés Karl Darlow logró despejar el balón, pero Yirenkyi recogió el rebote y lo mandó al fondo de las redes con la izquierda para el 0-1.

PUBLICIDAD

Gales también realizó movimientos en el banquillo a partir del minuto 60: Lewis Koumas, Nathan Broadhead y Cameron Congreve entraron en lugar de Kieffer Moore, David Brooks y Daniel James respectivamente. En el 67, una lesión de Dylan Lawlor obligó a Chris Mepham a tomar su lugar. Koumas fue el más activo de los recién llegados: tuvo dos remates de cabeza en los minutos 70 y 74 que no encontraron el marco.

Iñaki Williams entró para Ghana en el minuto 75 en sustitución de Jordan Ayew, pero una posición de fuera de juego le anuló la única acción de peligro que generó. En el 83, las lesiones también pasaron factura en el bando galés: Joe Rodon salió por lesión y dio paso a Kai Andrews.

PUBLICIDAD

El tramo final del partido fue de dominio total de Gales. Rhys Norrington-Davies, Isaak Davies y Josh Sheehan tuvieron opciones antes de que llegara el gol del empate. En el minuto 90+2, Alidu Seidu vio la tarjeta amarilla por Ghana.

Un minuto después, Neco Williams puso un centro al área que Koumas cabeceó desde el centro de la zona para batir al portero junto al vertical izquierdo. Davies aún tuvo tiempo para un último remate en el descuento que no prosperó antes del pitido final.

PUBLICIDAD

Lewis Koumas logró empatar para Gales en tiempo de reposición - crédito Action Images via Reuters/Paul Childs

Ghana afronta el Mundial 2026 como participante en su quinta Copa del Mundo, mientras que Gales no asistirá a la cita mundialista luego de caer ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación.

Estos son los partidos de la selección de Ghana en el Mundial 2026

Ghana afrontará el grupo L en el Mundial, midiéndose ante Panamá, Inglaterra y Croacia - crédito Action Images via Reuters/Paul Childs

Fecha 1

17 de junio: Ghana vs. Panamá - Toronto (BMO Field) - 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Inglaterra vs. Ghana - Boston (Gillette Stadium) - 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Croacia vs. Ghana - Filadelfia (Lincoln Financial Field) - 4:00 p. m. (hora de Colombia).