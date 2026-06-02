Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional: jugador del Rey de Copas reveló que tuvo depresión cuando jugó en España

Marlos Moreno jugó cedido en el Girona FC durante la primera mitad de la temporada 2017-2018 (entre agosto de 2017 y enero de 2018) - crédito @unbreak/Instagram

Antes del inicio de la gran final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, una de las historias que ha llamado la atención en el entorno del conjunto antioqueño es la de Marlos Moreno.

El atacante, que alguna vez fue considerado una de las mayores promesas del fútbol colombiano tras conquistar la Copa Libertadores de 2016 con el cuadro verdolaga, abrió su corazón y reveló los difíciles momentos que atravesó durante su carrera en el exterior, especialmente cuando comenzó a experimentar síntomas de depresión mientras jugaba en Europa.

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Moreno, que regresó en 2026 al Atlético Nacional para reforzar el plantel que disputa el título frente al Junior, aseguró que los problemas emocionales fueron uno de los retos más complejos de su trayectoria profesional. El futbolista explicó que llegó a atravesar momentos de profunda tristeza que incluso le hicieron cuestionarse su situación personal.

El extremo izquierdo colombiano reveló que fue su mamá y el registrador quienes se equivocaron al escribir su nombre y ya quedó así - crédito @unbreak/Instagram

“Mi mamá tenía muchas dificultades. Estábamos en la calle. Una vez llegué yo y me puse unos audífonos y empecé a escuchar música. Se me vinieron las lágrimas y dije: ‘No, yo debo estar sufriendo de depresión o de algo’”, relató el jugador, en entrevista con el pódcast Un Break.

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El extremo también habló sobre la presión que sintió durante sus primeros años como profesional y cómo en ocasiones llegó a sentirse relegado a pesar de los sacrificios realizados para alcanzar el fútbol de élite.

Marlos contó que fue clave su deseo personal y familiar para regresar al verde de Antioquia y colocar esa opción por encima que algunas internacionales que también le llegaron - crédito @unbreak/Instagram

“Llego yo a Nacional y veo que todos los jugadores están jugando fútbol profesional. A uno le dieron de premio este debut, este otro debutó, y Marlos por ningún lado. Yo fui a Nacional y renuncié. Nunca me aceptaron la carta de renuncia”, recordó.

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Para el jugador, la salud mental es un aspecto determinante en la carrera de cualquier deportista, incluso más importante que las condiciones físicas o técnicas.

“Lo más difícil de ser futbolista es la cabeza. Si no estás bien de la cabeza, no tienes absolutamente nada”, afirmó.

Moreno también señaló que durante algunos momentos de su carrera sintió que el ambiente que lo rodeaba no fue el más favorable para afrontar las dificultades que atravesaba.

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“Ese entorno no me ayudó mucho porque era lo que dijera Mario y todo estaba bien”, comentó. Pese a los obstáculos, el futbolista aseguró que mantiene intacta una de sus grandes metas deportivas. “Ir al Mundial es mi máximo sueño. Es lo que todo futbolista quiere”, expresó.

Marlos Moreno y el regreso a Atlético Nacional

Tras varios años de experiencias en distintos países y ligas, Marlos Moreno tomó la decisión de regresar al fútbol colombiano. Según contó, la posibilidad de continuar en el exterior estuvo sobre la mesa, pero factores familiares terminaron inclinando la balanza hacia Nacional.

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“En ese entonces me llega una oferta de Estudiantes y una de Godoy Cruz. Me llama el presidente y al rato me llama Jorman Campuzano y me dice que venga, que vamos a armar un buen grupo. Al rato me llama la Bruja Verón también y me alcanza a confundir un poco”, relató.

Sin embargo, el atacante decidió priorizar la estabilidad de su familia después de varios años de constantes cambios de país y de afrontar momentos complicados durante su paso por Turquía.

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“Yo le digo a mi esposa: ‘No, que ya mis hijos cambiaron mucho de espacio, de ambiente. Ya es hora de regresar a casa’. He sufrido mucho en Turquía, la pasamos muy mal y ya es hora de quedarnos un poco en el país, de quedarnos en el país del lenguaje de mis hijos”, explicó.

Finalmente, la negociación con Atlético Nacional se concretó rápidamente. “De un momento a otro ya estuve entrenando, se firmó el contrato y listo”, señaló.

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¿Es Marlos Moreno o Marlon Moreno?

Durante la conversación, Moreno también compartió una anécdota poco conocida relacionada con su identidad. Aunque para todo el mundo del fútbol es conocido como Marlos Moreno, en realidad dentro de su familia siempre ha sido llamado de otra manera.

“En mi casa todos me llaman Marlon. Cuando yo me entero que me llamo Marlos es cuando me sacan la tarjeta de identidad y juego la Pony Fútbol”, contó entre risas.

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Según explicó, la confusión surgió cuando comenzó a participar en torneos juveniles y le preguntaban por qué aparecía registrado con un nombre distinto al que utilizaban sus familiares.

Marlos Moreno hizo parte del equipo que quedó campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores 2016 - crédito Conmebol

“Cuando me preguntan en una entrevista por qué Marlos y no Marlon, a mí lo único que se me ocurrió fue decir que mi mamá se había equivocado. Cuando le pregunto a ella, me dice que no entiende por qué en la Registraduría se equivocaron porque en el registro civil dice Marlon, pero en la tarjeta de identidad aparece Marlos”.

Con el paso de los años, el nombre terminó convirtiéndose en una marca reconocida dentro del fútbol colombiano e internacional. “A mí antes no me gustaba que me llamaran Marlos porque eso sonaba raro, pero ya me acostumbré y suena diferente”, concluyó.